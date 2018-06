En general sucede cuando las condiciones de calor y de niveles de oxígeno no son los adecuadas. "Cuando se prende el carbón para un asado, hasta que no toma temperatura larga humo con una combustión incompleta, cuando soplás o le das oxígeno y toma temperatura ahí cambia. Un fumador también inhala monóxido, pero las concentraciones en esos casos y la ventilación no lo tornan peligroso", agrega el ingeniero.