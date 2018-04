Tomás tiene 20 años, vive en Retiro y estudia Derecho en la UBA. "El aborto no es la solución para las mujeres más pobres. Las mujeres en situación de villa mueren queriendo tener al hijo. No hay buena salud. No hay buena educación. El derecho de una mujer para abortar termina cuando empieza la otra vida. No existe la libertad absoluta. La vida se debe defender", opina este joven mientras reparte banderitas rojas.