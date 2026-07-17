México

Ernesto Ruffo comparece ante jueza federal desde la FEMDO por delincuencia organizada y huachicol fiscal

El exgobernador panista de Baja California fue presentado por su presunta participación en una red de contrabando de combustible que habría causado un daño de más de 4 mil millones de pesos

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El exgobernador fue detenido en Baja California el pasado 16 de julio. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM
El exgobernador fue detenido en Baja California el pasado 16 de julio. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este viernes 17 de julio al exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

El caso esta ligado con las operaciones de la empresa Ingemar, de la cual es señalado como fundador. La FGR identificó que la red de huachicol fiscal vinculada con Ruffo es la más grande detectada en el país hasta el momento, con una afectación de más de 4 mil millones de pesos a hacienda.

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La comparecencia se realizó por videoconferencia desde las oficinas de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma 75, colonia Guerrero, y enlazadas con el Centro de Justicia Penal Federal mexiquense.

Cabe señalar que esas mismas instalaciones recibieron el 27 de abril a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del CJNG, y en febrero de este año el cuerpo de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de esa organización abatido, para su identificación genética.

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Ruffo Appel fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de ejecutar una orden en su contra. De ahí fue trasladado a las instalaciones de la FGR en Tijuana y posteriormente a la Ciudad de México, donde quedó bajo resguardo de la FEMDO. En caso de que la jueza le decrete prisión preventiva, el exgobernador posiblemente sería internado en el Cefereso 1, mejor conocido como “El Altiplano”, en el Edomex.

Audiencia a puerta cerrada: por la noche se reanudará

La presentación de Ruffo se desarrolló sin acceso para los medios de comunicación. Según los datos disponibles hasta el momento, esta inició a las 13 horas y tan solo 60 minutos después de arrancada la jueza decretó un receso.

Medios nacionales presentes a las afueras del sitio donde se desarrolla la diligencia han detallado que se reanudará a las 19 horas del centro de México.

Primera fotografía revelada de Ruffo tras su arresto. Crédito: FGR
Primera fotografía revelada de Ruffo tras su arresto. Crédito: FGR

En esa segunda sesión, la jueza deberá calificar la legalidad de la detención de Ruffo Appel. Se trata del primer gobernador de oposición al PRI en la historia del país, quien gobernó Baja California de 1989 a 1995 como militante del PAN.

Una vez resuelta la calificación de la detención, la FGR procederá con la imputación formal de cargos. Ahí se definirá si al exmandatario se le decreta prisión preventiva justificada o queda vinculado a proceso, dependiendo de si su defensa solicita duplicidad del termino constitucional.

La red declaraba el 10% de los hidrocarburos que realmente importaba o declaraba otros productos

La fiscal general Ernestina Godoy reveló la noche del pasado 16 de julio que la red criminal operó a través de Ingemar, empresa fundada por Ruffo Appel, que declaraba ante aduanas únicamente el 10% del volumen real importado.

Presuntamente reportaba alrededor de 10 mil litros por carro tanque cuando en realidad transportaba hasta 110 mil. Además, registraba productos distintos a los transportados para no informar que eran combustibles.

La red habría evadido la declaración de más de 15 millones de litros de combustibles. El hidrocarburo provenía de refinerías en Texas y se distribuía en Coahuila, Durango y Zacatecas, ingresando por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.

Un decomiso realizado en julio de 2025 destapó la red criminal. @OHarfuch
Un decomiso realizado en julio de 2025 destapó la red criminal. @OHarfuch

La investigación identificó 162 carros tanque y 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025. La evasión de IEPS e IVA sumó más de 106 millones de pesos en una parte de los cargamentos analizados, mientras que el daño total a la hacienda pública superó los 4 mil millones de pesos.

La FGR también detectó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, con un esquema de cuentas puente que transfería recursos casi de inmediato hacia empresas extranjeras.

La FGR obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra los integrantes de la red. Al momento de la audiencia, Ruffo Appel y cuatro personas más habían sido detenidas, entre ellas Ricardo Thompson Navarro, presunto socio de Ingemar, capturado el mismo jueves en Ensenada por fuerzas federales.

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