La ex legisladora Vilma Ripoll también intercedió para que esto no pase a mayores. "Hubo un problema con un muchacho que caminó entre las chicas y las agredió verbalmente. Pero le quitamos trascendencia, ya está", dijo a Infobae. A su lado, Camila, militante del movimiento Barrios de Pie aseguró: "Estas situaciones las vivimos constantemente. Nos llama la atención que alguien, entre la multitud, se anime a decirnos barbaridades y espere que no reaccionemos".