La joven mendocina reaccionó unos minutos más tarde: "Me estaba ayudando un chico que trabajaba en un hotel de ahí, es el día de hoy que todavía no lo pude volver a ver para agradecerle. Cuando desperté, me dolía toda la parte izquierda y la cabeza. Yo sentía que estaba viviendo una pesadilla, no podía creer que me había pasado a mí. Estaba esperando que sonara el despertador para levantarme e ir a trabajar como cualquier día, pero ese momento nunca llegó", le dijo a Infobae.