— El consultorio en general me escriben a mí supuestamente pero yo tengo varios personajes que uno puede ser la doctora Cunnilingus que me gusta mucho ese nombre. Me escribe soltera deprimida y dice así: "Querida Gabriela tengo 40 años y soy soltera por elección, aunque no por la mía. Nunca me casé pero digo que soy divorciada para que no piensen que tengo algo malo. Al principio de la soltería yo era optimista, pensaba quiero conocer a un tipo inteligente, sensible, buen mozo, algún profesional de éxito, pero ahora me encuentro pensando Dios, cualquier boludo que mee parado. Dicen que en algún lugar hay una persona correcta que nace para cada uno, tengo miedo de que el mío haya muerto al nacer. Gabriela, ¿leíste acerca de esa encuesta que hicieron en Estados Unidos y que dio como resultado que una mujer después de los 40 años tiene más posibilidades de ser aplastada por un meteorito que de casarse? Gabriela, yo sé que estoy un poco obsesionada, ¿pero sabés cuál fue la noticia sexual más importante de los últimos años? Me salió bien el papanicolau".