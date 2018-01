Gordi: hoy hace 2 meses que no se sabe nada de vos ni de tus compañeros y no puedo creer estar pasando por esto, si antes de partir de Ushuaia me llamaste y me dijiste: "Nos vemos a la vuelta gorda, te amo". Estabas tan contento, con los perfumes que me traías de regalo para mi cumple, acá sigo esperándote, con sentimientos encontrados, con mucha incertidumbre, con ganas de que todo esto se termine pronto.