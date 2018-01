En Argentina les dijeron que eran geniales, héroes, que le habían salvado la vida. "Yo no lo siento así. No es un acto de grandeza, no sos un héroe, no estás salvando a nadie. Vos sólo estás formando tu familia", sostiene él. Hubo también, en aquel entonces, quienes desalentaban la adopción internacional por el riesgo que corrían esos niños negros de ser, en la adultez, discriminados y excluidos.