"Estaba fría. Tenía calor. Se le nublaba la vista. La médica tenía que quedarse hasta las 7 de la mañana del otro día y a las 10 de la noche se fue. Nadie nos escuchó y mi hermana murió en la clínica", dijo Mayra desde el velatorio de su hermana. "No nos dieron parte médico. No sabemos por qué murió, qué fue lo que pasó. No es la primera vez que pasa un caso así".