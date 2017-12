Monseñor Oscar Ojea

Obispo de la Diócesis de San Isidro y saliente presidente de Cáritas, a los 71 años fue elegido presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. De gran afinidad con el Papa Francisco, en su primer encuentro con el presidente Mauricio Macri como máxima autoridad de la Iglesia argentina cuestionó la reforma previsional y exigió consensos más amplios. Además, en declaraciones públicas en relación a la reforma laboral, advirtió que "el trabajo no es mercancía". En épocas en las que aún no asoman liderazgos opositores claros, no son pocos los que ven a la Iglesia ocupando ese espacio.