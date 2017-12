—Es un tema muy personal, por un lado, y a la vez también lo que me motiva de lo que veo en la calle. Yo comencé a cantar cuando tenía 16 años, a tocar la guitarra cuando tenía 11. Y creo que lo que más me motivó a esta lucha fue cuando me enteré de que mi madre biológica había sido cantante de cabaret y prostituta. Entonces me incliné muchísimo por el lado de lucha de las mujeres. Ya lo venía haciendo desde un contexto familiar, porque me adoptó una mujer, madre soltera, que teniendo cinco hijas más me adoptó a mí. Todas mujeres en la familia. Entonces me crié en un circuito familiar donde las mujeres poníamos el taco Fisher, donde las mujeres hacíamos el asado los domingos. Eso me motivó muchísimo. Y después, cuando llegué a esta parte de mi vida, que no la tenía asumida, de la que no estaba enterada, me pegué un golpe fuerte. Pero dije "Joder, de ahí viene todo". De ahí viene la lucha, me sensibiliza un montón. Entonces cada vez que estoy frente a una situación de esas, es como estar con mi vieja adoptiva o con mi vieja biológica, de alguna de las dos formas.