"Les pido a las familias que no pierdan las esperanzas. La Armada está haciendo todo lo humanamente posible en una operación de extrema magnitud en la que generosamente colaboran otros países. No vamos a dejar de procesar ninguno de los indicios que aparecen y los vamos mantener al tanto de todas novedades: las buenas y las no tan buenas", aseguró el vocero de la Armada.