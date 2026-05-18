Colombia

Iván Cepeda defendió su gestión en procesos de negociación con grupos armados y anunció medidas si es presidente: “A la gente no la mata la paz”

El legislador detalló que, en caso de llegar a la Casa de Nariño para el periodo 2026-2030, priorizaría la implementación del Acuerdo de 2016 y luego avanzaría en la mesa con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), al exigir resultados efectivos y evitando negociaciones indefinidas

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Iván Cepeda destacó su vocación de paz, con su participación en los diferentes procesos de negociación - crédito Sergio Acero/REUTERS
Iván Cepeda destacó su vocación de paz, con su participación en los diferentes procesos de negociación - crédito Sergio Acero/REUTERS

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro defendió la continuidad de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) como un compromiso “ineludible” de los que aspiran a gobernar Colombia. Unas declaraciones que se conocen a 14 días de que se efectúe la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo, y a la que el congresista llega como el principal favorito.

En efecto, el aspirante del oficialismo, considerado el “arquitecto” de la Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, planteó en entrevista con Noticias RCN que la búsqueda de la paz es un “deber constitucional” y no debe asociarse a complicidad con los grupos armados. Con ello, rechazó la crítica que vinculan los procesos de negociaciones con indulgencia o debilidad frente a la violencia.

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El senador Iván Cepeda Castro hizo parte de la delegación del Gobierno en la fallida mesa de diálogos con el ELN - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS
El senador Iván Cepeda Castro hizo parte de la delegación del Gobierno en la fallida mesa de diálogos con el ELN - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Durante su intervención, Cepeda citó expresamente el artículo 22 de la Constitución, que establece la paz como “obligación y deber” para la ciudadanía y para las administraciones públicas. “Buscar la paz, trabajar por la paz, hacer diálogos de paz no es un crimen en Colombia, ni es un delito, ni puede ser tenido como una actividad que genere vergüenza o culpa, no. Es un deber constitucional”, afirmó.

El legislador señaló que si es presidente priorizaría primero la implementación del Acuerdo de 2016, al enfatizar la obligación legal vigente desde esa fecha y, posteriormente, se enfocaría en sacar adelante la mesa con el ELN. “Tenemos ya 30 años de diálogos. He participado casi que en la mitad de esos años y considero que ya es un momento necesario de que esos diálogos terminen en acuerdos”, dijo Cepeda.

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El senador Iván Cepeda destacó que durante el gobierno de Petro han salido de la pobreza 1.650.000 - crédito Colprensa
Iván Cepeda Castro, candidato presidencial, ha sido blanco de críticas por su intención de seguir adelante con los procesos de negociación con grupos armados - crédito Colprensa

Y aclaró que no basta prolongar negociaciones sin avanzar hacia soluciones concretas y argumentó que los próximos diálogos deben fundamentarse en la obtención de resultados “eficaces” y evitar repetirse como procesos sin fin. “No se trata de seguir otros cuatro años más en diálogos eternos. Y deben ser no solamente eficaces con resultados, sino también responder a algunos criterios”, insistió.

Cepeda exigió negociación con resultados y rechazó la estigmatización del diálogo con los grupos armados

Al ser consultado sobre cómo garantizaría el cierre exitoso de un acuerdo con el ELN, puntualizó que no comparte la visión de que negociar sea una muestra de debilidad frente a los actores armados. “A la gente no la mata la paz”, insistió Cepeda, en respuesta directa a los que cuestionan la legitimidad del proceso de paz con esta estructura al margen de la ley, que desde 2024 se levantó de la mesa.

Iván Cepeda, en su ejercicio legislativo, hace parte de la Comisión de Paz del Senado - crédito Nathalia Angarita/REUTERS
Iván Cepeda, en su ejercicio legislativo, hace parte de la Comisión de Paz del Senado - crédito Nathalia Angarita/REUTERS

El candidato indicó que su experiencia a lo largo de los últimos 15 años en distintas mesas de negociación demuestra que los diálogos, si bien complejos, no son incompatibles con la obtención de justicia ni prescinden de la exigencia de resultados. En ese orden de ideas, su propuesta responde a la necesidad de que cualquier futuro proceso sea evaluado rigurosamente para determinar resultados.

Y, en consecuencia, que los acercamientos con grupos como el ELN se orienten siempre hacia soluciones concretas para la seguridad y los derechos de las víctimas. Así pues, el senador concluyó al reafirmar que cualquier nuevo ciclo de negociaciones estaría supeditado a un estricto examen de los avances obtenidos hasta el momento y a la implementación efectiva de los pactos alcanzados anteriormente.

En la conversación con el citado medio, el congresista resaltó la relevancia del diálogo entre los sectores político y económico y anunció la realización de encuentros con gremios empresariales con el objetivo de fortalecer ese vínculo. De esta forma, también dejó en claro la necesidad de redistribuir y generar riqueza, al señalar que el Gobierno Petro ha promovido el crecimiento económico en el país.

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