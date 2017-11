La situación se volvió dramática en la casa. Al nerviosismo de la madre y de su marido se sumó la resignación de su hija. "Yo no le había dado de comer en casi todo el día. La había mantenido en ayunas debido al tratamiento que se debía hacer al otro día. Por eso, después de reclamarme varias veces los motivos por los que no llegaba la ambulancia, se terminó quedando dormida. Me partió el alma verla así", afirmó Soledad.