1993 – Moría River Phoenix, actor estadounidense. River Jude nació el 23 de agosto de 1970 en una cabaña ubicada en Metolius, Oregón, a ocho kilómetros al sur de Madras. Sus padres lo llamaron así por el río de la novela Siddharta de Hermann Hesse,​ y Jude por el tema de Los Beatles «Hey Jude». Durante su carrera fue nominado al Premio Óscar y al Globo de Oro. Fue listado en el número 38 de la revista Screen World como uno de los doce «Nuevos prometedores actores de 1986», y fue aclamado por críticos como Roger Ebert y Gene Siskel. Después de realizar papeles menores en programas de televisión, Phoenix coprotagonizó varias películas, entre ellas Explorers, Cuenta conmigo y The Mosquito Coast. Más tarde, por su interpretación como Danny Pope en Running on Empty, dirigida por Sidney Lumet, ganó el galardón National Board of Review en la categoría «mejor actor secundario» y fue nominado al Premio Óscar y al Globo de Oro. Fue nominado y obtuvo varios premios por su actuación como Mike Waters, un joven homosexual que padece narcolepsia, en la cinta de 1991 My Own Private Idaho. También conocido por su activismo en pro de los derechos de los animales, era portavoz de la organización PETA y estricto vegano. En la madrugada del 31 de octubre de 1993 falleció a causa de una sobredosis en la acera del club nocturno The Viper Room, ubicado en West Hollywood, cuyo copropietario era en ese entonces el actor Johnny Depp. Tenía 23 años.