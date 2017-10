Aunque Aerolíneas Argentinas lo comenzó a implementar ayer y "no hubo inconvenientes", dijo la fuente consultada, otras compañías aún no definieron cómo aplicarán los nuevos procedimientos. Algunas harán que el pasajero llene un formulario especial y otras directamente lo entrevistarán. Otras insistieron en que sus operaciones no sufrirán cambios.