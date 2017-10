La indicación era que volvieran a su departamento, en Mataderos, y esperaran 15 días para hacerse un análisis de sangre y comprobar si había funcionado. "No aguanté. Tenía tanta ansiedad que me hice un test antes. Me dio negativo", cuenta. Por eso fue a hacerse el estudio de sangre con expectativas nulas. Se equivocó: estaba embarazada. "Esta vez no sabíamos si ilusionarnos o no", sigue.