Las aerolíneas se benefician ampliamente de este sistema ya que actualmente cuando un pasajero no es admitido en Estados Unidos, son las compañías aéreas las que están obligadas a transportarlo de regreso al país de origen. Con precleareance, las personas que no sean admitidas a EEUU, nunca subirán al avión por lo que las aerolíneas no tendrán que transportar a estos pasajeros.