Pero Nicolás, que iba a quinto grado cuando su madre quedó en estado vegetativo-, no pudo. "La primera vez que vio a su mamá en coma se descompuso y no pudo ir nunca más. A mi me tocó decirles la verdad, para no crearles falsas esperanzas. La verdad era esa: que su mamá estaba así, ni viva ni muerta, y que lo más factible era que no volviera, que permaneciera así hasta el final", sigue Jorge.