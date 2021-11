Atracción peculiar: la película final de Alberto Olmedo que anticipó su muerte

Por qué Florian Thauvin no fue el fichaje “bomba” de Tigres para el Grita México 2021

El mediocampista francés no ha cumplido las expectativas de la afición felina, pues con un solo gol en lo que va del torneo no refleja el rendimiento esperado; su poca participación en el once del “Piojo” Herrera le ha hecho sumar pocos minutos en la Liga MX