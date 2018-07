La serie original de la cadena SyFy fue creada por Jason Faller y Kynan Griffin, y está protagonizada por Jessica Green (Ash vs. Evil Dead), Jake Stormoen (Extinct), Andrew Howard (Hatfields and McCoys), Anand Desai-Barochia (Emmerdale), Robyn Malcolm (Top of the Lake) y Kristian Nairn (Game of Thrones).