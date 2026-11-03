Salud

La muerte del jugador Jesús de Miguel: qué es la commotio cordis y cómo un golpe en el pecho puede desencadenar una arritmia letal

El delantero del CD Tenerife sufrió una parada cardiorrespiratoria tras recibir un rodillazo del arquero del FC Andorra un partido. Tres cardiólogos explicaron cómo un impacto puede alterar el ritmo cardíaco y por qué la respuesta médica inmediata es decisiva

El futbolista fue trasladado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos
Guardar

Un golpe fuerte en el pecho puede convertirse, en una combinación excepcional de factores, en una emergencia cardíaca con desenlace fatal. Esa es la principal hipótesis que plantearon tres cardiólogos consultados por Infobae para analizar la muerte de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife.

El futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria después de chocar con el arquero del FC Andorra, Jesús Owono, durante un partido en Santa Cruz de Tenerife. Recibió atención en el campo, recuperó el pulso y fue trasladado a terapia intensiva, donde su estado neurológico se agravó antes de su muerte.

PUBLICIDAD

Los especialistas señalaron como posibilidad una conmoción cardíaca o commotio cordis, un fenómeno infrecuente en el que un impacto sobre el tórax altera la actividad eléctrica del corazón. La causa médica definitiva no fue comunicada de manera oficial y deberá determinarse con los estudios forenses, por lo que esta explicación sigue siendo una hipótesis clínica.

Qué es la conmoción cardíaca y por qué puede ocurrir en un corazón sano

Los médicos vinculan este tipo de traumatismo torácico con deportes de contacto como el béisbol, el sóftbol, el hockey y las artes marciales. (REUTERS/Stringer)
Los médicos vinculan este tipo de traumatismo torácico con deportes de contacto como el béisbol, el sóftbol, el hockey y las artes marciales. (REUTERS/Stringer)

El médico deportólogo y cardiólogo Jorge Franchella, director del Programa de Actividad Física y Deportes del Hospital de Clínicas José de San Martín de la Universidad de Buenos Aires (UBA), explicó a Infobae que el mecanismo más compatible con la información pública es la conmoción cardíaca o commotio cordis.

PUBLICIDAD

En tanto, el cardiólogo Mario Fitz Maurice, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Rivadavia y director de INADEA (Instituto Nacional de Arritmias), coincidió con esa posibilidad y señaló a Infobae que “generalmente, se da en corazones absolutamente sanos por una cuestión de combinación de factores que, lamentablemente, determinan un suceso fatal”.

Es la muerte que se produce por un impacto justo en el centro del pecho habitualmente”, indicó Franchella. El especialista subrayó que este cuadro suele presentarse en personas sin enfermedad cardíaca previa ni una lesión estructural conocida en el corazón.

Infografía con textos, un dibujo de un beisbolista que recibe un pelotazo en el pecho, trazados de electrocardiograma e ilustraciones anatómicas.
Una infografía del Instituto Nacional de Arritmias explica el mecanismo del commotio cordis y los factores que provocan fibrilación ventricular tras un golpe torácico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto del impacto, la fuerza y el momento del ciclo eléctrico pueden coincidir

Fitz Maurice detalló que el commotio cordis puede desencadenarse por un golpe en una zona muy específica del tórax, con dirección hacia el lado izquierdo y en el momento en que el corazón se recupera después de una contracción.

Según el jefe del servicio de Cardiología Hospital Rivadavia, ese impacto puede generar fibrilación ventricular incluso en un corazón sano.

No es de lo más frecuente”, remarcó, y lo vinculó con una combinación poco habitual de factores anatómicos, mecánicos y temporales.

Fitz Maurice explicó que este tipo de evento se documenta con mayor frecuencia en deportes como el sóftbol, el béisbol, el hockey, las artes marciales, el básquet y otras disciplinas de contacto. En el fútbol, una rodilla, un codazo o un pelotazo de alta velocidad también podrían provocar un traumatismo de estas características, aunque se trata de situaciones infrecuentes.

La fibrilación ventricular impide que el corazón bombee sangre

Los médicos vinculan este tipo de traumatismo torácico con deportes de contacto como el béisbol, el sóftbol, el hockey y las artes marciales.
Los médicos vinculan este tipo de traumatismo torácico con deportes de contacto como el béisbol, el sóftbol, el hockey y las artes marciales.

Franchella explicó que, para que ocurra, el golpe debe coincidir con un momento muy acotado del ciclo eléctrico cardíaco. Lo ubicó durante la llamada onda T del electrocardiograma, una etapa de recuperación eléctrica del músculo cardíaco que dura apenas milisegundos. Si el impacto tiene suficiente intensidad y ocurre dentro de esa ventana, puede alterar la señal que regula los latidos.

La commotio cordis pura no requiere que la persona tenga una enfermedad cardíaca previa. Basta con que un impacto casual esté sincronizado con un momento eléctrico muy vulnerable y breve del ciclo cardíaco”, agregó. Según explicó, esa coincidencia puede desencadenar una arritmia en corazones estructuralmente normales y ayuda a entender por qué es un fenómeno excepcional en el fútbol.

El efecto posible de esa alteración eléctrica es una fibrilación ventricular, una arritmia en la que los ventrículos dejan de contraerse de forma coordinada. En lugar de impulsar sangre hacia el cerebro y el resto del cuerpo, el corazón presenta una actividad eléctrica caótica e ineficaz.

Un corazón anatómico estilizado sobre un fondo azul oscuro junto a una línea de electrocardiograma que se fragmenta en puntos.
Jesús de Miguel sufrió una parada cardiorrespiratoria luego de un choque durante el partido entre Tenerife y Andorra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Franchella describió que, ante esa arritmia, “el corazón se desorganiza, no late de manera eficiente”. Como consecuencia, el gasto cardíaco puede caer a cero y la persona pierde el conocimiento porque deja de recibir un flujo de sangre adecuado.

El cardiólogo señaló que existen otras causas posibles de una parada cardíaca, como una enfermedad de las arterias coronarias, una afección del miocardio o una condición congénita. Sin embargo, consideró que esos escenarios son menos probables con los datos conocidos hasta ahora y sostuvo que una autopsia podrá determinar si existía alguna condición cardíaca no detectada.

¿Pudo prevenirse? Qué dicen los especialistas sobre la respuesta que puede cambiar el pronóstico

La posibilidad de evitar por completo una commotio cordis es limitada porque el episodio depende de una coincidencia de milisegundos entre el impacto y una fase vulnerable del ciclo eléctrico cardíaco. Puede ocurrir en deportistas sin una enfermedad previa conocida, por lo que los controles médicos habituales no necesariamente permiten anticiparlo.

Infografía con ilustraciones de un chaleco protector, una pelota, un desfibrilador, maniobras de reanimación cardiopulmonar y un gráfico de barras.
Una infografía del Instituto Nacional de Arritmias detalla la prevención del commotio cordis y señala que la desfibrilación en el primer minuto eleva al 90% la supervivencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los especialistas señalaron que contar con protocolos, personal entrenado y un desfibrilador disponible puede cambiar el pronóstico ante una parada cardíaca. Con la información pública disponible, no es posible establecer si el desenlace de De Miguel pudo haberse evitado: para responderlo habría que conocer la secuencia de atención, el tiempo hasta el inicio de la RCP, si se utilizó desfibrilación y los resultados de los estudios médicos y forenses.

Los tres especialistas remarcaron que la respuesta de emergencia es decisiva ante una parada cardíaca provocada por una arritmia. La secuencia incluye el reconocimiento inmediato del colapso, el inicio de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la utilización de un desfibrilador externo automático o semiautomático tan pronto como sea posible.

La atención médica inmediata es clave”, afirmó Fitz Maurice. Explicó que, si la intervención comienza dentro de los primeros dos o tres minutos y se dispone de un desfibrilador, la posibilidad de llegar con vida al hospital puede superar el 80 %, de acuerdo con su evaluación. Para que esa respuesta sea efectiva, agregó, las compresiones deben realizarse de forma adecuada y el equipo debe estar disponible sin demoras.

Franchella coincidió en que el cuadro exige una atención urgente, aunque destacó que el resultado depende del tiempo hasta la reanimación, de la disponibilidad de desfibrilación y de las características de cada caso. “Por cada minuto que se va perdiendo”, advirtió, disminuyen las posibilidades de revertir una arritmia de este tipo.

La evolución clínica obliga a confirmar cómo fue la reanimación

Silueta vectorial de un corredor con un corazón rojo en el pecho junto a gráficos de barras y la inscripción VO₂ max sobre fondo gris oscuro.
La autopsia y los estudios forenses determinarán la causa médica definitiva de la muerte del futbolista. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante la consulta de Infobae, el médico cardiólogo y deportólogo Norberto Debbag sostuvo que el impacto durante la fase de recuperación eléctrica del corazón puede precipitar una fibrilación ventricular, con pérdida de conocimiento, dificultad respiratoria y posterior parada cardíaca.

No llega sangre al cerebro, por lo tanto hay una pérdida de conocimiento”, explicó. El especialista señaló que el masaje cardíaco debe comenzar de inmediato, pero insistió en que el desfibrilador es fundamental para intentar restablecer el ritmo cuando la arritmia es susceptible de una descarga eléctrica.

Debbag planteó que será necesario precisar cómo fue la atención en el estadio, si se utilizó desfibrilación y qué información aporten los estudios médicos. El hecho de que el futbolista haya sido reanimado, trasladado al hospital y haya fallecido horas después requiere, según indicó, conocer si existieron daños neurológicos por falta de oxígeno u otras complicaciones asociadas al traumatismo.

El especialista remarcó que estos cuadros son poco habituales y suelen verse en personas jóvenes durante la actividad deportiva. También pueden producirse por otros traumatismos de tórax, como un pelotazo a alta velocidad o, con menor frecuencia, un accidente de tránsito. En personas con una enfermedad cardíaca previa, añadió, el riesgo podría ser mayor, aunque la conmoción cardíaca puede afectar a quienes no tienen alteraciones conocidas.

La investigación judicial y los estudios forenses deberán determinar la causa del fallecimiento de De Miguel. Hasta que esa información se haga pública, la commotio cordis debe considerarse una hipótesis clínica planteada por los especialistas y no un diagnóstico confirmado.

Temas Relacionados

CD TenerifeCardiologíaEnfermedades cardiovascularesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El horario de verano permanente sumaría más de 2.000 millones de trayectos escolares a oscuras al año

Healthday Spanish

El horario de verano permanente sumaría más de 2.000 millones de trayectos escolares a oscuras al año

Las olas de calor aumentan el riesgo de paro cardíaco, según un estudio

Healthday Spanish

Las olas de calor aumentan el riesgo de paro cardíaco, según un estudio

Entre frutas y vegetales: 5 cáscaras que suelen tirarse a la basura y están llenas de nutrientes

Especialistas en alimentación destacan cómo estos presuntos desechos contienen altas concentraciones de fibra soluble o compuestos protectores que mejoran el tránsito digestivo, siempre que se sigan pautas básicas de lavado antes de prepararlos

Entre frutas y vegetales: 5 cáscaras que suelen tirarse a la basura y están llenas de nutrientes

Ojo seco: las medidas que ayudan a proteger la película lagrimal y evitar complicaciones

Pantallas, viento, humo y envejecimiento influyen sobre los ojos, cuya estabilidad resulta necesaria para conservar comodidad ocular y enfoque nítido

Ojo seco: las medidas que ayudan a proteger la película lagrimal y evitar complicaciones

Síndrome metabólico: 4 hábitos silenciosos que pueden afectar la salud cardiovascular

Pequeños cambios cotidianos, junto con chequeos clínicos, permiten identificar señales vinculadas con presión arterial, glucosa, colesterol y grasa abdominal

Síndrome metabólico: 4 hábitos silenciosos que pueden afectar la salud cardiovascular

DEPORTES

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Desde todos los ángulos: el imperdible gol de Lionel Messi en la última victoria de Inter Miami en la MLS

Conmoción por la muerte del ex jugador argentino de rugby Nano Villarnovo en Australia a los 34 años

El mensaje de Lionel Messi tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana en el Gran Premio de Brasil de la F1: todo lo que hay que saber

“No me lo puedo creer”: el desgarrador mensaje de Nico Paz tras la muerte del futbolista español Jesús de Miguel

TELESHOW

Pedro Rosemblat contó la increíble historia detrás del traje que usó en la boda con Lali Espósito: “Entré en pánico”

Pedro Rosemblat contó la increíble historia detrás del traje que usó en la boda con Lali Espósito: “Entré en pánico”

“Horrible”: el reto de Dolli Irigoyen que descolocó a los famosos en MasterChef Celebrity

Evangelina Anderson se emocionó con los mensajes de sus seguidores: “Me encanta cuando me cuentan estas cosas”

Yanina Latorre reveló el “plan macabro” del que sospechaba Julieta Prandi y que detonó su separación de Emanuel Ortega

Flor Peña prepara Chicago junto a Juliana Gattas y cumple uno de sus sueños: “Soy la única actriz del mundo”

INFOBAE AMÉRICA

La mortalidad infantil cubana subió 39.4%: denuncian falta de camas, alimentos y medicamentos en hospitales

La mortalidad infantil cubana subió 39.4%: denuncian falta de camas, alimentos y medicamentos en hospitales

La madre de un recluta cubano volvió a exigir respuestas por la muerte de su hijo en una unidad militar de La Habana

Guatemala: el agente Walter Alvarado Oxlaj es hallado sin vida dentro de una escuela policial en la zona 6

Un virus transmitido por mosquitos se propaga en un popular estado de EEUU y los casos alcanzan su nivel más alto en casi un siglo

Panamá conmemora sus 123 años de vida republicana en medio de las heridas dejadas por el sismo de 7.5 grados de intensidad que sacudió al país el 9 de octubre