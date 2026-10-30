Ciencia

Qué reveló la investigación sobre la muerte del actor Richard Norton y por qué las autoridades advierten sobre los péptidos

El artista marcial australiano, que coordinó escenas de Furiosa y The Suicide Squad, falleció en 2025 a los 75 años. Qué sustancias usaba y cuántas consultas de urgencia se registraron por casos similares

Richard Norton
El artista marcial australiano, de 75 años, sufrió un paro cardíaco y falleció el 30 de marzo de 2025 en el Alfred Hospital (Instagram/@rjnorton70/Warner Bros.)
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El actor y artista australiano Richard Norton murió el 30 de marzo de 2025 en el Alfred Hospital de Melbourne tras sufrir un paro cardíaco provocado por una reacción alérgica grave. El coroner David Ryan determinó que su muerte estuvo vinculada al uso de péptidos no aprobados. Es el primer caso fatal de este tipo registrado en Australia.

Según informó el medio local 7News, Ryan publicó sus conclusiones el 28 de octubre. El informe establece que Norton —de 75 años— se inyectaba CJC1295 e Ipamorelin —péptidos sintéticos utilizados para estimular la hormona de crecimiento—, recetados por un médico, aunque los consumía en cantidades superiores a las indicadas.

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La esposa del actor declaró ante la policía que su marido llevaba tiempo administrándose péptidos dos veces al día para estimular el crecimiento muscular y favorecer la recuperación física, y que presentaba reacciones adversas desde la primera aplicación.

El actor tenía en su poder otras sustancias también sin aprobación oficial

Richard Norton
La investigación atribuyó el deceso del intérprete a una hipersensibilidad grave que desencadenó un paro cardíaco, después de que se administrara CJC1295 e Ipamorelin para aumentar su masa muscular física (Instagram/@rjnorton70)

Al momento de su muerte, Norton poseía además BPC157 —péptido asociado a la regeneración de tejidos—, Thymosin B4 y TB-500 —ambos vinculados a la cicatrización muscular—. Ninguna de estas sustancias figura en el Registro Australiano de Productos Terapéuticos (ARTG), administrado por la Administración de Bienes Terapéuticos (TGA).

La normativa vigente exige que todos los productos de salud estén registrados en el ARTG antes de ser fabricados, comercializados o exportados en territorio australiano. Los que no cumplen ese requisito se clasifican como “no aprobados” y no fueron evaluados en términos de calidad, seguridad ni eficacia.

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La Agencia Australiana de Regulación de Profesionales de la Salud (AHPRA) establece que los médicos solo deben recetar medicamentos de uso no indicado cuando exista evidencia científica suficiente, una indicación clínica clara o cuando otros tratamientos no resultaron adecuados para el paciente.

La TGA registró al menos seis casos previos de reacciones graves por las mismas sustancias

Richard Norton
El informe de David Ryan estableció que las inyecciones sin autorización regulatoria causaron una respuesta alérgica severa en el artista (Instagram/@rjnorton70)

La muerte del artista no fue un hecho aislado. La TGA documentó seis casos anteriores de anafilaxia o hipersensibilidad vinculados a péptidos no aprobados, entre ellos tres casos de anafilaxia asociados específicamente a CJC1295 e Ipamorelin.

Frente a ese antecedente, el coroner recomendó a la agencia revisar los beneficios terapéuticos y los riesgos de estas sustancias, y evaluar si corresponde imponer restricciones adicionales. La recomendación abre un debate regulatorio sobre el acceso a productos que circulan fuera de los canales oficiales de control sanitario.

Las urgencias de Nueva Gales del Sur recibieron más de 1.180 consultas vinculadas a péptidos en poco más de un año

La alerta excede el caso puntual. La Autoridad de Salud de Nueva Gales del Sur (NSW Health) emitió una advertencia formal tras registrar un aumento pronunciado en las consultas a servicios de urgencias relacionadas con péptidos sin aval regulatorio.

Entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, se produjeron más de 1.180 consultas a servicios de urgencia en ese estado asociadas al consumo de estas sustancias, según los datos de vigilancia del organismo. La cifra refleja la magnitud del fenómeno a nivel comunitario.

Richard Norton
El australiano debutó junto a Chuck Norris en The Octagon y participó en películas con Jackie Chan, además de trabajar en The Suicide Squad y Furiosa: A Mad Max Saga (Instagram/@rjnorton70)

NSW Health señaló que muchos usuarios recurren a estos productos para perder peso, tratar lesiones o frenar el envejecimiento, atraídos por publicidades en redes sociales, tiendas en línea o vendedores informales. La cartera advirtió que pueden contener sustancias desconocidas, estar mal etiquetados o tener concentraciones distintas a las anunciadas. “Incluso los productos con envases de aspecto profesional o que afirman haber sido sometidos a pruebas de pureza pueden no ser seguros”, concluyó el organismo en un comunicado.

El actor combinó una carrera en el cine de acción con el trabajo de coordinador de especialistas

Norton fue actor, artista marcial, doble de riesgo y coreógrafo de peleas. Debutó en The Octagon (1980), junto a Chuck Norris, y participó en producciones con Jackie Chan, entre ellas Mr. Nice Guy. También coordinó escenas de acción en películas como The Suicide Squad y Furiosa: A Mad Max Saga, según informó 9News.

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