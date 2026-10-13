El dormitorio también se traduce en salud: cómo el ruido, el calor y la luz pueden arruinar el sueño de los jóvenes

La investigación monitoreó durante 14 días a 372 adultos jóvenes mediante cuestionarios diarios y sensores de muñeca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un dormitorio ruidoso, caluroso o demasiado iluminado deteriora el descanso nocturno de los adultos jóvenes, aunque no reduce las horas que duermen. Eso es lo que concluye una nueva investigación de la Universidad Estatal de Pensilvania, que pone el foco en un grupo etario poco estudiado y advierte sobre las consecuencias de largo plazo para su salud.

Dormir bien no se reduce a pasar suficientes horas en la cama. La calidad del sueño, que abarca cuánto tarda una persona en conciliarlo, con qué frecuencia se despierta durante la noche y cuánto tiempo permanece en vela, es tan determinante como la duración. En esa dimensión, el entorno importa: un ambiente silencioso, oscuro y con temperatura agradable puede marcar la diferencia entre un descanso reparador y una noche fragmentada.

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El problema es especialmente relevante para los adultos jóvenes, que con frecuencia viven en dormitorios universitarios o apartamentos pequeños donde el control sobre el entorno es limitado. Según la investigación, un dormitorio demasiado luminoso, caluroso o ruidoso compromete la calidad del sueño, aunque no la cantidad de horas dormidas. Los resultados se publicaron en Sleep Health, revista especializada en la ciencia del sueño.

El ruido ambiental genera microinterrupciones durante la noche porque ciertas áreas del cerebro permanecen en alerta ante el entorno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ambiente del dormitorio incide directamente en cómo se descansa

El estudio analizó datos de 372 adultos jóvenes con una edad promedio de 22 años que participaron en el Future of Families’ Young Adult Sleep Study, un programa de seguimiento a largo plazo que monitorea la salud y el desarrollo de jóvenes en Estados Unidos y que incluye el sueño como variable central.

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Durante 14 días consecutivos, los participantes respondían cada mañana un cuestionario sobre la calidad de su descanso y sobre si la luz, el ruido o la temperatura habían alterado su noche. Además, usaban un sensor en la muñeca, similar a un reloj de actividad, que registraba de forma objetiva cuándo dormían, cuánto tardaban en conciliar el sueño y con qué frecuencia se despertaban.

Los resultados mostraron patrones claros. Cuando el dormitorio era demasiado luminoso, los participantes tardaban más en dormirse, lo hacían con menor calidad y pasaban más tiempo despiertos durante la noche. Cuando el ambiente era caluroso o ruidoso, la calidad del sueño también se veía afectada, y esa merma quedaba registrada tanto en los propios reportes de los participantes como en los datos del sensor. El frío, en cambio, no mostró un efecto medible en los indicadores objetivos.

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El exceso de iluminación en el dormitorio provoca que los participantes tarden más tiempo en conciliar el sueño y sufran despertares nocturnos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los adultos jóvenes suelen tener poco control sobre sus entornos de sueño, pero las interrupciones habituales afectan la salud”, afirmó Adwoa Dadzie, candidata doctoral en salud bioconductual, disciplina que estudia la relación entre la conducta humana y los procesos biológicos, y primera autora del estudio, según el comunicado de prensa de Penn State.

Dadzie también señaló que el sueño se estudia con mayor frecuencia en poblaciones adultas mayores, y que entender cómo responden los jóvenes a estos factores resulta fundamental para diseñar intervenciones específicas para ese grupo.

El ruido tiene un efecto particular en el cerebro dormido

Entre los factores ambientales estudiados, el ruido ocupa un lugar especial. No se trata solo de que despierte a las personas: incluso sin llegar a interrumpir el sueño de manera evidente, puede provocar despertares breves y parciales, microinterrupciones que el cerebro registra, pero que la persona no percibe conscientemente y que, de todas formas, fragmentan el descanso.

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“El ruido puede ser especialmente problemático para las personas que duermen porque partes de nuestro cerebro permanecen en alerta ante el entorno durante el sueño, sobre todo ante sonidos que podrían representar una amenaza”, afirmó Orfeu Buxton, profesor de salud bioconductual en Penn State y director de tesis de Dadzie, según el comunicado de prensa de la universidad.

Los investigadores midieron la experiencia subjetiva de cada participante sobre su entorno en lugar de registrar parámetros fijos de decibeles o temperatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también destacaron que la percepción del ruido es subjetiva y varía de persona a persona. Por ese motivo, el estudio se centró deliberadamente en la experiencia que cada participante tenía de su entorno, en lugar de medir parámetros objetivos como decibeles, lúmenes o grados de temperatura. “Crecí en Nueva York”, explicó Dadzie en el comunicado, “así que lo que para mí puede ser un ruido de fondo normal podría parecerle extremadamente fuerte a alguien que creció en una zona rural”.

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La adultez joven, una ventana clave para construir hábitos de sueño saludables

Uno de los hallazgos que más llamó la atención del equipo fue que el entorno no afectó las horas dormidas. Los investigadores plantean como hipótesis que los adultos jóvenes podrían compensar las interrupciones nocturnas gracias a una mayor flexibilidad en sus horarios, lo que les permitiría dormir más tarde por la mañana. Aclaran, sin embargo, que se necesitan más investigaciones para confirmar esa explicación.

Lo que sí subrayan con claridad es la importancia de este período de vida. Buxton, director asociado del Penn State Social Science Research Institute, equiparó los hábitos de sueño con otros comportamientos que se consolidan en la juventud. “Si comes verduras de chico, probablemente las comas de adulto. Del mismo modo, si desarrollás buenos hábitos de sueño en la adultez joven, es menos probable que la acumulación de privación de sueño te afecte más adelante en la vida”, afirmó, según el comunicado de prensa.

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Frente a esa perspectiva, los investigadores insistieron en que muchas personas pueden tomar medidas concretas para mejorar su entorno de descanso, incluso cuando no tienen control total sobre él. Buxton y Dadzie recomendaron el uso de tapones, antifaces o cortinas opacas para bloquear los sonidos y reducir la entrada de luz. Pequeños ajustes que, según concluye el trabajo, podrían traducirse en mejoras significativas en la calidad del descanso nocturno.