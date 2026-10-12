Ciencia

Qué revela la falta de aire al subir escaleras sobre la salud del corazón y cuándo conviene consultar

La sensación de agotamiento tras un tramo es normal, pero especialistas advierten que hay señales que no conviene ignorar

Un par de piernas con vaqueros azules y zapatillas blancas y grises suben una escalera de cemento y madera clara dentro de un edificio.
Ascender un tramo de escaleras demanda 9,6 MET de intensidad, un nivel equivalente a correr a un ritmo de diez minutos por milla (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Subir escaleras es una de las actividades más exigentes de la rutina diaria, y la respuesta del cuerpo ante ese esfuerzo puede revelar mucho más de lo que parece, según señalan tres especialistas en medicina interna citados por la revista Parade.

Según mediciones científicas, el esfuerzo de ascender un tramo equivale a una intensidad de 9,6 MET (unidades metabólicas de tarea), comparable a correr a un ritmo de 10 minutos por milla, mientras que caminar en terreno llano representa apenas un tercio de ese esfuerzo. La falta de aliento al subir escaleras, entonces, no es una señal de debilidad sino una respuesta fisiológica esperable.

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La razón detrás de ese agotamiento tiene una explicación concreta. Cada peldaño obliga al cuerpo a desplazar todo su peso verticalmente contra la gravedad, activando los grupos musculares de mayor tamaño: los cuádriceps y los glúteos. A eso se suma un desfase metabólico: la capacidad aeróbica tarda varios minutos en alcanzar su máximo rendimiento.

Durante los primeros segundos del ascenso, el organismo tira de reservas energéticas de corto plazo, lo que genera esa sensación de ardor muscular y ahogo que muchos asocian erróneamente con un mal estado físico. Según el Dr. Harsha Moole, médico internista y científico, sentir eso tras uno o dos tramos es una reacción normal, incluso en personas que hacen ejercicio con regularidad.

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Mujer con suéter azul apoya una mano en la baranda de una escalera de madera mientras cubre su boca con el antebrazo.
Quedarse sin aliento al subir escaleras no es señal de mal estado físico, sino una respuesta fisiológica esperable (Imagen Ilustrativa Infobae)

Subir cuatro tramos predice la salud cardíaca

Más allá de la incomodidad puntual, las escaleras pueden funcionar como una referencia accesible de la aptitud cardiovascular. El Dr. Luke Sorrell, médico internista y fundador de Sorrell MD, una clínica de longevidad personalizada en Texas, citó una investigación presentada en 2020 ante la Sociedad Europea de Cardiología. El trabajo observó que quienes subían cuatro tramos en menos de un minuto mostraban, en general, una buena capacidad de ejercicio, mientras que aquellos que necesitaban más de un minuto y medio tenían mayor probabilidad de presentar alteraciones en las pruebas de función cardíaca.

A esos datos se suman los del Biobanco del Reino Unido, cuyo análisis sobre una amplia muestra poblacional determinó que superar cinco tramos de escaleras por día se asocia con un riesgo de enfermedad cardíaca aproximadamente 20% menor.

Para Sorrell, el dato tiene implicancias que van más allá del corazón: “La capacidad aeróbica es uno de los indicadores más confiables de cuánto tiempo vivimos y con qué calidad”.

Falta de aire: cuándo requiere atención médica

Que el ahogo al subir escaleras sea habitual y esperable no significa que siempre deba ignorarse. La Dra. Aly Cohen, reumatóloga, internista y autora del libro Detoxify, advierte que la dificultad respiratoria se vuelve una señal de alerta cuando va acompañada de sibilancias o de una sensación de presión en el pecho. Esas manifestaciones pueden ser indicios de afecciones como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o la fibrilación auricular, una de las arritmias cardíacas más frecuentes.

Otro síntoma que no debe pasarse por alto es la hinchazón en los tobillos. Cohen explica que, si afecta ambas extremidades, podría apuntar a problemas circulatorios; si se presenta solo de un lado, podría ser compatible con una embolia pulmonar o una trombosis venosa profunda, condiciones que requieren atención de urgencia. Sorrell agrega tres señales adicionales que justifican llamar de inmediato a los servicios de emergencia: opresión en el pecho que no cede tras el esfuerzo, náuseas o pérdida de conciencia.

Los tres especialistas coinciden en un criterio orientador: la novedad del síntoma. Si la falta de aliento al subir escaleras es algo que se instaló recientemente —y no una experiencia de toda la vida—, es una razón suficiente para solicitar una consulta médica.

Hombre adulto con suéter gris y pantalones vaqueros se detiene en escaleras. Apoya una mano en el pecho y la otra en la baranda. Pared bicolor y ventana.
La opresión persistente en el tórax, las náuseas y la pérdida de conocimiento tras el esfuerzo exigen atención de urgencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios para descartar causas subyacentes

Ante una visita médica, el recorrido diagnóstico suele comenzar con la historia clínica completa y un examen físico detallado. Sorrell detalla que la evaluación inicial incluye la medición del nivel de oxígeno en reposo y durante la marcha, un electrocardiograma (ECG), y análisis de sangre orientados a descartar anemia, alteraciones tiroideas, glucemia elevada y niveles del BNP, un marcador bioquímico que refleja el estrés del músculo cardíaco.

Si esos resultados no son concluyentes, el paso siguiente puede ser una radiografía de tórax, pruebas de función respiratoria, un ecocardiograma o una prueba de esfuerzo convencional. La herramienta más completa disponible es la prueba de esfuerzo cardiopulmonar (PECP), que monitorea simultáneamente la frecuencia cardíaca y la respiración durante el ejercicio. “Eso nos permite saber si el límite está en el corazón, en los pulmones o simplemente en la condición física del paciente”, explicó Sorrell.

Moole enumera las condiciones que con mayor frecuencia aparecen detrás de estos síntomas: insuficiencia cardíaca, enfermedad de las arterias coronarias, valvulopatías, hipertensión pulmonar, arritmias, asma, EPOC, trastornos tiroideos y, en algunos casos, ansiedad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La evaluación médica inicial abarca mediciones de oxígeno, electrocardiogramas y análisis de sangre para descartar anemia o trastornos tiroideos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios perceptibles tras entrenar con escaleras

Para quienes quieran mejorar su rendimiento en las escaleras, los especialistas proponen un enfoque progresivo. Cohen recomienda incorporar gradualmente mayor dificultad a la rutina aeróbica habitual: transformar una caminata en un trote, aumentar la inclinación en la cinta o buscar superficies con pendiente en lugar de evitarlas.

Sorrell sugiere apuntar a 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, distribuidos entre caminata rápida, ciclismo o natación, combinados con una o dos sesiones de intervalos de alta intensidad. “Esos intervalos son los que activan el VO2 máximo, que es la capacidad aeróbica real del organismo”, precisó. En paralelo, recomienda incorporar dos sesiones semanales de ejercicios de fuerza para piernas: sentadillas, zancadas y subidas a un escalón.

También propone integrar las escaleras directamente al plan de entrenamiento, comenzando con un solo tramo y sumando uno adicional cada semana. La mayoría de las personas, afirma, percibe una diferencia concreta entre las cuatro y las ocho semanas de práctica sostenida.

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