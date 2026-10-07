Por qué invertir en salud puede sumar años de vida, acercar tratamientos a los pacientes y sostener el crecimiento en América Latina

Las intervenciones preventivas y oportunas en los sistemas de salud tienen el potencial de reducir en un 30 % la carga de enfermedad de la región para el año 2050. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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(Desde San José, Costa Rica) - Pensar la salud como una inversión para el crecimiento y acercar la atención a los pacientes es uno de los grandes desafíos de los sistemas sanitarios de América Latina, en momentos en que la región vive un envejecimiento acelerado de la población junto con el avance de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Especialistas de la región plantearon que prevenir, tratar a tiempo y descentralizar los cuidados son decisiones con impacto en la productividad, el desarrollo y la equidad en el acceso a la salud.

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Infobae participó del Roche Press Day LATAM 2026, realizado el 6 y 7 de octubre en San José de Costa Rica, donde autoridades, especialistas y referentes del sector analizaron el costo de postergar la inversión sanitaria y los cambios que requieren los sistemas de salud latinoamericanos para que la atención llegue a las personas, más allá de las distancias y su lugar de residencia.

La discusión incluyó el efecto de los diagnósticos tardíos, las interrupciones de tratamientos y las horas de trabajo o cuidado que las familias pierden cuando la atención queda lejos.

El impacto puede observarse en situaciones concretas. Para una persona con hemofilia, un tratamiento que antes exigía dos horas de traslado hasta un centro de salud puede realizarse en su casa cuando una innovación médica lo permite. Esa alternativa facilita que los hospitales de alta complejidad concentren sus recursos en los casos que más los requieren.

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Especialistas en el Roche Press Day LATAM 2026 debatieron sobre la necesidad de transformar los sistemas sanitarios ante el envejecimiento de la población en América Latina. (ROCHE PRESS DAY LATAM 2026)

El envejecimiento convierte a la salud en una piedra angular para el crecimiento

Brad Herbig, director de Datos y Analítica de Salud del McKinsey Health Institute, propuso dejar de tratar a la salud exclusivamente como un gasto. Según planteó, ampliar las intervenciones preventivas y garantizar el acceso oportuno a tratamientos puede proteger el capital humano y reducir costos futuros para los Estados, las familias y los sistemas sanitarios.

Herbig advirtió que América Latina envejece más rápido que Europa. Mientras el continente europeo atravesó su transformación demográfica en cerca de un siglo, la región latinoamericana lo hará en unos 40 años. Ese proceso ocurre, además, junto con una expansión de las enfermedades crónicas no transmisibles y de los años que las personas viven con limitaciones de salud. Más del 70 % de esos años vividos con mala salud, señaló, se concentra en personas en edad laboral, con consecuencias para la participación en el mercado de trabajo, los ingresos familiares y las cuentas públicas.

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El especialista estimó que el acceso a intervenciones comprobadas y costoefectivas permitiría reducir cerca de un 30 % la carga de enfermedad de la región hacia 2050. Más del 60 % de ese potencial estaría asociado a la prevención, pese a que los países latinoamericanos destinan alrededor del 5 % de su gasto sanitario a esa área.

Para Herbig, el desafío consiste en alinear el financiamiento con resultados de salud, fortalecer la atención primaria y coordinar políticas públicas que excedan al sector sanitario. Entre los ejemplos citados mencionó el Programa SUMAR de Argentina, que cubre a más de 16 millones de personas y que, durante su primera etapa, redujo en un 74 % la probabilidad de mortalidad neonatal intrahospitalaria mediante un esquema de financiamiento ligado a resultados.

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América Latina atravesará su transición demográfica hacia una población envejecida en 40 años, según estimaciones del McKinsey Health Institute (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud tiene efectos sobre la productividad e impulsa el desarrollo

La representante del Banco Mundial en Costa Rica, Marcela Ponce, coincidió en que la falta de inversión sanitaria genera costos que, aunque no siempre aparecen de inmediato, recaen sobre los hogares y la economía. “No gastar en salud pública tiene un impacto en el desarrollo económico. Existe una factura; la cuestión es quién la está pagando”, sostuvo.

Ponce remarcó que la salud protege el capital humano y afirmó que una mala situación sanitaria puede reducir hasta un 15 % el producto interno bruto. El debate también puso el foco en cómo medir el impacto de las políticas.

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Frente a poblaciones más longevas, los especialistas plantearon que ya no alcanza con contabilizar los años de vida: la discusión debe incluir la autonomía, la capacidad de trabajar y participar socialmente, y la calidad de esos años.

Llevar la atención a la vida cotidiana de los pacientes

Un tercio de los pacientes oncológicos en Argentina altera o interrumpe sus tratamientos médicos a causa de las grandes distancias geográficas que debe recorrer, señaló María Pía Orihuela, gerente general de Roche Argentina (ROCHE PRESS DAY LATAM 2026)

En diálogo con Infobae, María Pía Orihuela, gerente general de Roche Pharma Argentina, señaló que el objetivo de descentralizar la atención es que los tratamientos se adapten a la vida de los pacientes. “El objetivo es que los pacientes puedan recibir atención sanitaria cerca del lugar donde viven, donde hacen su vida”, indicó.

Orihuela detalló que la evidencia muestra que uno de cada tres pacientes oncológicos en Argentina modifica o suspende su atención por las largas distancias que debe recorrer.

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Para revertir esa situación, Roche impulsa presentaciones subcutáneas, orales y otras modalidades que, en los casos indicados por un profesional de la salud, permiten que el paciente no deba asistir a un hospital de alta complejidad.

Entre las experiencias en marcha, Orihuela mencionó un programa de atención domiciliaria para personas con esclerosis múltiple, que alcanza a casi 100 pacientes. “Cuando acortamos las distancias no es solo bajar costos de traslado, es devolverle tiempo a las personas”, afirmó Orihuela. La descentralización, agregó, también puede ampliar la capacidad de los hospitales, ya que parte de la atención puede brindarse fuera de esos establecimientos.

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La distancia sigue definiendo quién accede a la atención

Las dificultades de acceso al sistema sanitario abarcan barreras de carácter geográfico, organizacional, económico e informativo. (ROCHE PRESS DAY LATAM 2026)

El consultor senior en Salud para América Latina y ex secretario de Equidad en Salud de Argentina, Martín Sabignoso, definió la descentralización como una reorganización integral del sistema, y no como el simple traslado físico de una prestación.

“La descentralización en salud no es solo mover un servicio de lugar”, afirmó a Infobae. El planteo supone desarrollar capacidades en los equipos locales, ordenar las redes de atención, asegurar circuitos de derivación y acercar las respuestas del sistema a la vida cotidiana de las personas.

Sabignoso describió cuatro distancias que pueden profundizar la inequidad. La primera distancia es la geográfica, vinculada con los kilómetros entre el hogar y un hospital o especialista. La segunda es organizacional e incluye la dificultad para obtener turnos, cumplir horarios o atravesar trámites administrativos. La tercera es económica, ya que un tratamiento gratuito puede implicar gastos de transporte, alimentación, cuidado de familiares o pérdida de ingresos. La cuarta es informativa: muchos pacientes no cuentan con datos claros sobre dónde atenderse, qué cobertura tienen o cuáles son los pasos que deben seguir.

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En el tratamiento del cáncer de mama, explicó, descentralizar puede evitar viajes prolongados y reducir la carga que asumen pacientes y cuidadores. “A veces el cambio no es el medicamento, es la forma que el sistema lo hace llegar a la persona”, señaló.

El modelo plantea que los hospitales de alta complejidad mantengan un papel central, enfocado en los casos que requieren mayor especialización, mientras asumen tareas de capacitación, supervisión, definición de protocolos y acompañamiento para los centros de la red.

Sabignoso mencionó proyectos apoyados por Roche para descentralizar la atención del cáncer de mama en Córdoba y Mendoza. En Córdoba, la estrategia busca llevar tratamientos desde hospitales de referencia hacia centros periféricos y municipales, con la posibilidad de evitar traslados de hasta 100 kilómetros. En Mendoza, el modelo incorpora la atención domiciliaria como parte de la red oncológica.

El modelo de hospitalización a domicilio en Bahía Blanca

El programa de hospitalización a domicilio del Hospital Municipal de Bahía Blanca disminuyó los costos de atención sanitaria en un 54 % en un periodo de tres años. (ROCHE PRESS DAY LATAM 2026)

El subjefe del Servicio de Clínica Médica del Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, de Bahía Blanca, Matías Mirofsky, presentó el programa de hospitalización a domicilio que la institución puso en marcha en un contexto marcado por la presión sobre el sistema de salud tras la pandemia, el fuerte temporal de 2023 y la inundación de marzo de 2025.

Mirofsky destacó a Infobae que la hospitalización a domicilio suele concentrarse en el ámbito privado. La experiencia de Bahía Blanca, en cambio, muestra una aplicación desde un hospital público argentino. El proyecto surgió en lo que definió como una “tormenta perfecta”, ante la demanda acumulada después de la pandemia y el impacto de las emergencias climáticas que afectaron a la ciudad.

El programa atiende a pacientes mayores de 17 años que tienen estabilidad clínica, acompañamiento familiar y condiciones adecuadas en sus hogares. En tres años, pasó de 270 a 422 pacientes, principalmente adultos mayores con entre tres y cinco enfermedades crónicas.

Tras una etapa inicial en la que el costo fue 81 % superior al de una cama convencional, la atención domiciliaria alcanzó un costo 54 % menor en diciembre de 2025. El proyecto incorporó telesalud, infusiones de hierro endovenoso y tratamientos oncológicos en los domicilios de los pacientes.

“Tenemos que pensar todos estos modelos de descentralización no como una sustitución de una internación aguda, sino como un sistema más integral de cuidados domiciliarios transversales”, concluyó Mirofsky.

La primera jornada amplió el debate sobre la salud como inversión, la equidad y la organización de los cuidados

El avance de las enfermedades crónicas en poblaciones cada vez más longevas exige sistemas capaces de prevenir, tratar a tiempo y organizar los servicios alrededor de las personas (Roche Press day LATAM 2026)

La agenda del 6 de octubre incorporó además un panel sobre el costo económico de postergar la inversión sanitaria. Bajo la moderación de Fernando Ruiz, líder de Policy para Roche Pharma LATAM, participaron Carlos Arauz, fundador de Fidinem Financial Services; Héctor Villareal, profesor-investigador del Tecnológico de Monterrey; Marcela Ponce, del Grupo Banco Mundial en Costa Rica; y Fernando Araos, secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud–Convenio Hipólito Unanue. El intercambio abordó los efectos de las brechas de cobertura y de la falta de prevención sobre las economías de la región.

La descentralización también fue discutida desde la gestión de los servicios y el acceso territorial. En el panel “Descentralizar para sanar” intervinieron Tadeo Hidalgo, de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte; Luis Castillo Fuenzalida, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud; Guianeya Santander, jefa de Oncología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas; y Claudia Arce, directora del Hospital Oncológico para la Mujer de Ciudad de México La Pastora.

Más tarde, Mónica Palomanes, gerente general de Roche Pharma México; María Pía Orihuela, gerente general de Roche Argentina; Nicola Romanello, de Roche Pharma Chile; y Lorice Scalise, de Roche Brasil, participaron del panel “Descentralización, el centro es el paciente”. La jornada también incluyó una conversación sobre la inversión en salud como compromiso compartido, con Álvaro Soto, gerente general de Roche Pharma CCAV; Benjamín Caballero, de Roche Pharma Uruguay y Paraguay; María Julia Caffaro, de Roche Pharma Perú; y Marieli Alfonso, de Roche Pharma Colombia.