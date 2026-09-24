“Mi primera hija fue el sexto tratamiento”: una especialista en Ciencias Biológicas contó su experiencia con la reproducción asistida

Los avances tecnológicos en los laboratorios de embriología aumentaron la probabilidad de lograr un embarazo

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“Los que somos padres sabemos que el ser padre es mucho más que la biología”. Con esta frase, la especialista Florencia Nodar resumió el desafío que enfrentan mujeres y varones con dificultades para formar una familia. Tanto la fertilidad como la reproducción asistida concentran consultas de quienes enfrentan dificultades para formar una familia. La edad reproductiva, los costos y las coberturas inciden en las decisiones sobre estudios y tratamientos.

Nodar es licenciada en Ciencias Biológicas y directora del laboratorio de embriología de CEGYR. En diálogo con Infobae A las Nueve afirmó que recibe consultas atravesadas por desconocimiento, ansiedad y frustración. “Todos los días hay muchísimos pacientes, varones, mujeres, que no pueden acceder a el milagro de, y la gracia de poder formar una familia”, explicó.

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Maternidad, natalidad y experiencia personal

La directora de CEGYR habló de su propio tratamiento. “Yo soy madre y soy madre por reproducción asistida también”. Sobre ello expresó: “Lo mejor que me pasó en la vida es tener a mis hijas”.

La especialista Florencia Nodar afirmó que las consultas sobre fertilidad se enfrentan con desinformación y frustración (captura de video)

La licenciada relató que su primera hija llegó después de varios intentos. “Mi primera hija fue el sexto tratamiento. Yo salía de quirófano, que me habían sacado los ovocitos, y me ponía el ambo y me iba al laboratorio”, recordó y afirmó: “Logré formar mi familia gracias a la reproducción asistida”.

Desinformación, reserva ovárica y edad reproductiva

La especialista identificó una dificultad frecuente entre quienes llegan a consulta. “Hay mucha desinformación”, comentó. Al mismo tiempo explicó que las mujeres cuentan con una reserva limitada de ovocitos. “Las mujeres no sabemos que nacemos con una cantidad finita de ovocitos que vamos a tener en nuestra vida reproductiva”.

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La situación difiere de la reproducción masculina, según describió. “Muy distinto al varón, que en la pubertad comienza a producir y tiene ciclos de setenta días aproximadamente donde se van formando nuevos espermatozoides”, explicó.

En continuidad resaltó que “la mujer nace con un número determinado de ovocitos y a medida que va pasando la edad, nos van quedando menos ovocitos y los de peor calidad”.

La reserva ovárica femenina decrece en cantidad y calidad con el paso de los años (Gentileza Poder Fertilidad)

Sobre este punto definió el alcance de los estudios de fertilidad. “La reserva ovárica nos mide qué cantidad de folículos nos van quedando en el ovario”.

En detalle, Nodar explicó el funcionamiento de la disminución de ovocitos durante la vida. “Cuando se forma el embrión y estamos en la panza de nuestras madres, tenemos aproximadamente seis millones de ovocitos. Cuando nacemos ya nos quedan uno o dos millones. Y cuando llegamos a la pubertad ya nos quedan cuatrocientos mil”.

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La profesional comentó que, durante la etapa reproductiva “solo vamos a ovular entre cuatrocientos y quinientos ovocitos, nada más”, señaló. Y explicó qué ocurre durante cada ciclo. “Comienzan varios folículos a crecer, pero uno se hace el dominante”.

La cantidad de mujeres jóvenes que buscan la maternidad disminuyó debido a la postergación de la edad reproductiva (AFP)

Consultas, estudios y cambios en los tratamientos

Nodar señaló que los estudios requieren información actualizada. “Hay que saber dónde está parada, sobre todo la mujer en ese momento; el varón también hay que hacer un espermograma porque puede cambiar”.

Al mismo tiempo, la especialista indicó que disminuyó la cantidad de pacientes que buscan ser madres. “Bajó un montón la cantidad de pacientes que quieren ser mamás y aumentó también la edad”. “Antes venían como más jóvenes”, recordó. “Hoy la mujer posterga y está buenísimo que postergue”.

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En este sentido remarcó la necesidad de información antes de tomar decisiones. “Que esté informada y que sepa que no es lo mismo a los treinta años que a los treinta y ocho y mucho menos después de los cuarenta años”, dijo y sostuvo: “La mujer tiene que saber que el tiempo es finito. A medida que vamos avanzando en nuestra edad biológica nos van quedando menos ovocitos y de peor calidad”.

La reproducción masculina produce espermatozoides en ciclos continuos de setenta días a partir de la pubertad

Criopreservación de ovocitos y posibilidades de embarazo

Nodar mencionó la criopreservación como una herramienta para quienes buscan postergar la maternidad. “Si vos no querés ser madre hoy, bueno, vos podés preservar tu fertilidad, podés criopreservar ovocitos”.

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La especialista explicó que “el ovocito va a tener la edad que tenía en el momento que se criopreservó”. Y aclaró que el procedimiento no asegura un embarazo. “Esto no significa que ese ovocito congelado nos da certeza de que vamos a tener un embarazo”.

“Ese ovocito tiene que congelarse, después descongelarse, después encontrar un espermatozoide viable, lograr un embrión y después lograr un embarazo”, enumeró. “Hay muchas cosas que deben cumplirse”.

Los avances tecnológicos en los laboratorios de embriología aumentaron la probabilidad de lograr un embarazo EFE/ Bienvenido Velasco

El avance tecnológico favorece notablemente el proceso. “Lo que cambió fue el laboratorio de embriología. Hoy la tecnología, los medios de cultivo, las estufas donde se ponen esos embriones a crecer son tremendamente espectaculares, sofisticados”, comentó y afirmó que esto permite una “mejor chance de embarazo que lo que había hace veinte años”, afirmó.

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Cobertura médica y costos de los procedimientos

La directora del laboratorio se refirió a las posibilidades de acceso. “Accede más gente, pero a los tratamientos básicos. Cuando hay que poner un tratamiento ya más sofisticado, la prepaga o la obra social ya no lo cubre”, señaló.

Asimismo indicó que algunas empresas incluyen tratamientos de ovodonación. “Hay algunas prepagas que lo cubren”, afirmó. La especialista explicó que cada caso exige una evaluación particular. “Depende mucho también de esto: si hay gametas, si no hay, es decir, si hay ovocitos, si hay espermatozoides, la edad que tiene la paciente, cuál es la patología”.

La ausencia de un marco legal dificulta el acceso a la subrogación de vientres en el país POLITICA ESPAÑA EUROPA COMUNIDAD VALENCIANA IVI

Sobre la subrogación de vientres, la directora de CEGYR hizo hincapié en la falta de regulación. “Creo que como no hay ley, es muy complejo hacerlo en un país donde no está legislado y todo se mete en la misma bolsa”.

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La licenciada planteó la necesidad de una regulación. “Que haya un marco legal para todo. Cuando no hay un marco legal es muy difícil”, concluyó.

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