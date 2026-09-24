Crean un nuevo mapa molecular que revela cómo se reorganizan los glóbulos rojos cuando escasea el oxígeno

Un estudio de la Universidad de Colorado demostró que los eritrocitos reorganizan sus contactos moleculares internos ante la falta de oxígeno (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La biología celular dio durante décadas al glóbulo rojo por conocido: una célula sin núcleo ni ADN cuya razón de existir se reducía a transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Una investigación acaba de demostrar que esa certeza era profundamente incompleta.

Un equipo de la Universidad de Colorado construyó el mapa molecular más detallado hasta la fecha del eritrocito humano maduro y descubrió que esta célula reorganiza casi un tercio de sus contactos internos entre proteínas cada vez que el oxígeno escasea.

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La pregunta que motivó el trabajo era, en apariencia, sencilla: ¿qué ocurre dentro del glóbulo rojo cuando el oxígeno baja? Hasta ahora, la respuesta estándar apuntaba al pulmón, al corazón y al músculo como los grandes responsables de la adaptación a la hipoxia, condición en la que los tejidos reciben menos oxígeno del que necesitan.

Angelo D'Alessandro, líder de la investigación, señaló que los glóbulos rojos poseen una sofisticación superior a la supuesta por la ciencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó Muy Interesante, el estudio fue liderado por Angelo D’Alessandro, profesor de bioquímica y genética molecular en la Universidad de Colorado Anschutz Medical Campus. “Los glóbulos rojos son mucho más sofisticados de lo que se pensaba”, afirmó el investigador.

El trabajo desplaza ese foco y reintegra al eritrocito como participante activo, con una arquitectura molecular capaz de reconfigurarse ante la falta de oxígeno en minutos.

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El eritrocito renuncia al núcleo, pero conserva una red de casi 4.000 proteínas

Sin núcleo, el eritrocito no puede transcribir genes ni fabricar proteínas nuevas ante una demanda imprevista. En términos funcionales, equivale a un sistema que no puede instalar programas adicionales porque ha desconectado la fábrica que los produce.

El análisis proteómico identificó 3.775 proteínas en eritrocitos humanos maduros, una cifra que triplica las estimaciones realizadas hace quince años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el análisis identificó 3.775 proteínas en eritrocitos humanos maduros altamente purificados, más del triple de las estimadas hace apenas 15 años, según se detalla en el estudio.

Para trazar sus interacciones, el equipo empleó, según se detalla en el estudio, técnicas de proteómica e interactómica basadas en espectrometría de masas con entrecruzamiento químico, un método que fija temporalmente las proteínas que se encuentran físicamente próximas entre sí en un momento dado, de modo que puedan identificarse con precisión.

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Según se detalla en el estudio, esa estrategia produjo más de 13.035 coincidencias espectrales de alta confianza, con un umbral de falso descubrimiento del 1%, un indicador estadístico que señala que solo una de cada cien coincidencias detectadas podría ser un resultado espurio.

Los científicos utilizaron espectrometría de masas con entrecruzamiento químico para detectar más de 13.000 coincidencias espectrales de alta confianza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando baja el oxígeno, casi un tercio de las conexiones moleculares se reorganiza

El experimento central consistió, según describe el paper, en exponer eritrocitos, fuera del cuerpo, a dos condiciones distintas: 21% de oxígeno, que reproduce la normoxia o nivel habitual de oxigenación, y 1% de oxígeno, empleado para inducir hipoxia en el laboratorio.

Al comparar ambos escenarios, los investigadores hallaron que la hipoxia remodeló cerca de un tercio de las interacciones proteína-proteína detectadas.

El dato es relevante porque la célula no respondió modificando la cantidad de proteínas que posee, sino reorganizando los contactos entre ellas: la misma red, con conexiones distintas según la disponibilidad de oxígeno.

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El experimento comparó la respuesta de los eritrocitos en condiciones de laboratorio con niveles de oxígeno del 21% y del 1% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el centro de esa red aparece Band 3, también conocida como SLC4A1, una de las proteínas más abundantes de la membrana eritrocitaria. Hasta ahora se la describía principalmente como un transportador de aniones, moléculas con carga negativa que atraviesan la membrana.

El nuevo mapa la retrata con un papel más amplio: actúa como una plataforma de señalización interna, un punto de encuentro donde confluyen el nivel de oxigenación de la hemoglobina, el metabolismo de la glucosa y el control del grado de oxidación del citoplasma.

Bajo hipoxia, la asociación entre Band 3 y la hemoglobina desoxigenada, que es la que ya entregó su carga de oxígeno, aumentó aproximadamente tres veces, según el trabajo.

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La condición de hipoxia alteró cerca de un tercio de las interacciones entre proteínas sin modificar la cantidad total existente en la célula (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un eje molecular desconocido vincula la membrana con el metabolismo interno

El hallazgo más novedoso del estudio es la identificación de BLVRB, la biliverdina reductasa B, como una proteína que interactúa directamente con Band 3 y que no había sido identificada en ese rol hasta ahora.

Bajo condiciones normales de oxigenación, ambas proteínas permanecen asociadas; cuando el oxígeno cae, esa asociación se debilita, y la célula acelera la producción de 2,3-BPG, una molécula que reduce la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y facilita que lo suelte en los tejidos que más lo necesitan.

El eje Band 3-BLVRB vincula así la membrana con el metabolismo interno de la célula, un puente que antes no aparecía en ningún esquema del eritrocito.

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El debilitamiento del enlace entre la proteína BLVRB y Band 3 acelera la producción de la molécula 2,3-BPG durante la hipoxia

La relevancia fisiológica del mecanismo quedó respaldada por experimentos en ratones humanizados con alteraciones en la región de Band 3 sensible al oxígeno: en esos animales, la hipoxia no activó correctamente la glucólisis ni la producción de 2,3-BPG, y mostraron menor tolerancia al ejercicio pese a conservar intacta su función cardiopulmonar.

Según se detalla en el estudio, estos hallazgos definen un eje molecular que integra las interacciones proteicas dependientes del oxígeno con la química redox, los procesos de ganancia y pérdida de electrones que regulan el estado interno de la célula.

Los datos fueron puestos a disposición pública como punto de partida para futuros trabajos en transfusiones, medicina de altitud y enfermedades cardiopulmonares, aunque los propios autores advierten que el camino hasta aplicaciones clínicas concretas todavía requerirá validación en humanos.

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