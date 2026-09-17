La enfermería enfrenta el desafío de humanizar la atención con nuevas tecnologías

La enfermería enfrenta desafíos por la falta de profesionales, la distribución desigual de los equipos de salud y la incorporación de nuevas tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La falta de profesionales, la desigual distribución de los equipos de salud y la incorporación de nuevas tecnologías plantean desafíos para la enfermería. En ese contexto, la capacitación permanente busca reforzar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención en servicios de complejidad creciente.

En las Américas, la enfermería representa el 63% de la fuerza laboral del sistema de salud, según un informe publicado en marzo por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El organismo estima que 7,4 millones de personas trabajan en esa función en la región, aunque advierte que la cantidad de profesionales disponibles resulta desigual entre países e incluso dentro de cada territorio.

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En la Argentina, las últimas cifras oficiales disponibles corresponden a un informe del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, actualizado en 2021 con datos de 2019. El relevamiento indica que hay alrededor de 240.000 enfermeros activos y que menos del 70% posee un título de tecnicatura o licenciatura; el resto se desempeña como auxiliar de enfermería.

La capacitación permanente en enfermería busca reforzar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención en servicios de mayor complejidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese escenario, Swiss Medical realizará este jueves 17 de septiembre su XVIII Jornada de Enfermería. El encuentro, que se desarrolla todos los años desde 2008, reunirá a especialistas nacionales e internacionales para abordar la humanización del cuidado, la inteligencia artificial, la continuidad asistencial y la salud mental.

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Las áreas críticas exigen una actualización sostenida

El personal de enfermería participa en el control de tratamientos, el seguimiento de la evolución de los pacientes y la articulación con los especialistas de distintas ramas de la medicina. Su tarea adquiere particular relevancia durante internaciones prolongadas, intervenciones complejas y terapias que requieren monitoreos frecuentes.

La actualización profesional resulta especialmente necesaria en cuidados críticos, neonatología, oncología, emergencias y control de infecciones, áreas donde se renuevan los procedimientos, las terapias y los protocolos de atención.

“Mantenerse actualizado es fundamental para el ejercicio profesional de la enfermería, porque la atención de la salud evoluciona permanentemente. Los avances científicos, tecnológicos y terapéuticos generan nuevos conocimientos, procedimientos y estándares de calidad que impactan directamente en la práctica diaria. Si bien la actualización es importante en todas las áreas de la enfermería, resulta especialmente crítica en campos de alta complejidad y rápida evolución, como los cuidados críticos, la neonatología, la oncología, las emergencias y el control de infecciones. En estas áreas, los conocimientos y las prácticas se modifican con frecuencia, por lo que la capacitación permanente es indispensable para garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de la atención”, destacó Silvia Wesenack, coordinadora docente de la Escuela de Enfermería de la entidad organizadora.

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La OPS informó que la enfermería representa el 63% de la fuerza laboral del sistema de salud en las Américas, con 7,4 millones de trabajadores en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista también se refirió a los cambios que atravesó la profesión. “El mayor avance ha sido la creciente profesionalización de la enfermería. Hoy vemos más enfermeros accediendo a licenciaturas, especializaciones y formación continua, además de una mayor incorporación de la investigación y de las tecnologías aplicadas al cuidado. Esto impacta directamente en la práctica diaria porque permite tomar decisiones más fundamentadas, mejorar la calidad y seguridad de la atención y responder de manera más efectiva a los desafíos de salud cada vez más complejos. Contribuye a ir posicionando a la enfermería como una disciplina con mayor autonomía y participación en los procesos de gestión y mejora de la atención”, agregó.

La jornada abordará inteligencia artificial y trato humanizado

La actividad comenzará a las 8.30 y finalizará a las 17. Aunque los cupos presenciales están agotados, continúa abierta la inscripción para seguir las exposiciones de manera virtual.

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El programa prevé módulos sobre la humanización como base del cuidado, las innovaciones en la práctica quirúrgica, el seguimiento avanzado de pacientes ambulatorios y el impacto de la inteligencia artificial en la enfermería de atención primaria. También se analizarán situaciones complejas y herramientas para la práctica vinculada con la salud mental.

“El gran desafío de la enfermería es transformar el cuidado en conocimiento y liderazgo. En el mundo, no solo en Argentina, se necesitan más enfermeros, que además estén cada vez mejor formados, capaces de investigar, innovar y participar activamente en las decisiones que impactan en la salud de las personas. La calidad de los sistemas de salud depende, en gran medida, de la fortaleza de su enfermería”, explicó Wesenack.

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La profesionalización de la enfermería impulsa más licenciaturas, especializaciones, investigación y uso de tecnologías aplicadas al cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ismael Tapia, enfermero del Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y supervisor de área en la organización, señaló que estos encuentros permiten el intercambio entre equipos y el acceso a otras formas de trabajo.

“La posibilidad de compartir experiencias con otros profesionales y equipos, conocer diferentes formas de abordar situaciones que vivimos diariamente y llevarnos herramientas concretas que después podemos aplicar en nuestros servicios. En años anteriores mi experiencia fue muy positiva. Las Jornadas me permitieron actualizar conocimientos y, sobre todo, generar espacios de intercambio con colegas, desarrollar networking con profesionales de otras clínicas y también con colegas de otros ecosistemas fuera de SMG”, destacó Tapia.

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El enfermero añadió: “También destaco la incorporación de herramientas digitales, la actualización en nuevas tecnologías aplicadas al cuidado y cómo estas pueden ayudarnos a optimizar procesos, mejorar la seguridad del paciente y facilitar el trabajo cotidiano de los equipos de enfermería”.

Becas y pasantías buscan ampliar la especialización

Además de la jornada, la institución cuenta con becas de licenciatura dirigidas al personal de enfermería y programas de especialización en neonatología, pediatría y unidades de terapia intensiva. Las propuestas incluyen formación teórica, prácticas, tutorías y supervisión profesional.

También mantiene convenios con la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Maimónides (UMAI) para que estudiantes realicen pasantías en ámbitos asistenciales. La oferta se complementa con cursos virtuales, evaluaciones de competencias y un programa de instructores para enfermeros con experiencia.

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La inscripción para seguir la jornada de manera virtual permanece disponible aquí.