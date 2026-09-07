Los seis alimentos con probióticos que ayudan a cuidar la microbiota intestinal más allá del yogur

Los probióticos presentes en alimentos fermentados pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal, la absorción de nutrientes y la respuesta inmunitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los probióticos son bacterias y levaduras vivas presentes en ciertos alimentos y productos que, en cantidades adecuadas, pueden contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal, el conjunto de microorganismos que habita en el tracto digestivo y participa en la absorción de nutrientes, la defensa frente a microorganismos dañinos y la respuesta inmunitaria.

De acuerdo con Harvard, el yogur sigue siendo el alimento de referencia en este terreno por su disponibilidad y por la presencia frecuente de bacterias como Lactobacillus acidophilus.

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Los alimentos fermentados son una de las principales vías para incorporar probióticos a la dieta cotidiana, aunque no existe una ingesta diaria recomendada que permita establecer una cantidad universal. La entidad educativa señala que la sugerencia general es sumarlos de forma regular y revisar las etiquetas para confirmar la presencia de cultivos vivos y activos, ya que algunos procesos industriales pueden reducirlos o eliminarlos.

En la misma línea, la Cleveland Clinic indica que estos microorganismos pueden ayudar a reforzar comunidades beneficiosas ya presentes en el organismo y colaborar ante situaciones de disbiosis.

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Seis alimentos, además del yogur, ricos en probióticos

Kéfir

Se trata de una bebida fermentada similar al yogur pero con consistencia más líquida y sabor más ácido. Según publicó Harvard, puede elaborarse con leche de vaca o con alternativas sin lácteos, como agua de coco o leche de coco.

La Cleveland Clinic agrega que su bajo contenido de lactosa lo vuelve una opción relevante para personas con intolerancia a ese componente, además de señalarlo como una vía para incorporar probióticos al patrón alimentario habitual.

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El kéfir aporta probióticos en una bebida fermentada de bajo contenido de lactosa que puede elaborarse con leche o alternativas sin lácteos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chucrut

Elaborado a partir de repollo fermentado, se trata de otra fuente importante. Harvard y Cleveland Clinic recomiendan versiones crudas o sin pasteurizar, porque ese proceso puede destruir bacterias vivas. Un estudio publicado en Food Science and Biotechnology indica que el alimento se asocia con microorganismos del género Lactobacillus y destaca que, además de su contenido probiótico, aporta compuestos producidos durante la fermentación y vitaminas del grupo B.

El chucrut crudo o sin pasteurizar conserva bacterias probióticas del género Lactobacillus y también aporta vitaminas del grupo B (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kombucha

Una bebida de té fermentado con sabor ácido y perfil efervescente. Puede aportar microorganismos y antioxidantes, pero introduce matices. Harvard recomienda revisar la etiqueta y evitar las variedades con más de 5 gramos de azúcar por porción, mientras que la dietista María García Luis, citada por Cleveland Clinic, advirtió que el consumo excesivo puede provocar problemas intestinales por su contenido de azúcar y por el propio proceso de fermentación.

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El estudio de Food Science and Biotechnology añade que, según el proceso productivo, puede contener entre 0,5 % y 2 % de etanol.

La kombucha puede aportar probióticos y antioxidantes, aunque las fuentes recomiendan controlar el azúcar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pepinos encurtidos

Elaborados en conserva también aparecen entre las opciones señaladas. Harvard, Cleveland Clinic y Time Magazine remarcan que deben buscarse versiones fermentadas en salmuera y no en vinagre. Esa diferencia es importante porque la fermentación en agua con sal favorece el desarrollo de bacterias lácticas, mientras que el vinagre no ofrece el mismo perfil.

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La revisión científica suma que, en estos alimentos, suelen intervenir microorganismos como Lactobacillus plantarum y Lactobacillus brevis.

Los pepinos encurtidos solo suman probióticos si fueron fermentados en salmuera, ya que las versiones en vinagre no ofrecen el mismo perfil bacteriano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quesos fermentados

Entre los lácteos aparecen los quesos fermentados. Time Magazine incluye variedades como el parmesano y sostiene que algunas variedades contienen bacterias lácticas que pueden aportar beneficios para la salud intestinal, además de proteínas y calcio. Cleveland Clinic incorpora asimismo el requesón dentro de las alternativas posibles.

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Los quesos fermentados, como el parmesano, pueden aportar bacterias lácticas, proteínas y calcio para la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pan de masa madre

Una opción que suele despertar interés porque vincula fermentación y consumo cotidiano. Harvard lo incluye entre los alimentos fermentados que pueden sumar probióticos, mientras que la revisión de Food Science and Biotechnology lo ubica entre los productos vegetales tradicionales con potencial probiótico.

Aun así, las fuentes también advierten que algunos procesos, como el horneado, pueden inactivar microorganismos, de modo que su valor dentro de este grupo no se presenta con el mismo nivel de evidencia práctica que en alimentos consumidos sin esa etapa final.

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El pan de masa madre integra la lista de alimentos fermentados con potencial probiótico, aunque el horneado puede inactivar microorganismos vivos (Imagen ilustrativa Infobae)

Los estudios recientes ampliaron el foco sobre los probióticos

Estos microorganismos ayudan a restaurar y mantener el equilibrio de la microbiota intestinal, un factor relacionado con la absorción de nutrientes, la respuesta inmunitaria y la defensa frente a organismos patógenos. Instituciones médicas, como la Cleveland Clinic y Harvard ubican a la salud intestinal como el principal punto de partida para entender sus efectos en el organismo.

Una investigación publicada en la revista Nature analizó la administración diaria de probióticos en personas sanas. Según el estudio, la suplementación se vinculó con una mejora del estado de ánimo negativo y reforzó el interés científico sobre el eje microbiota-intestino-cerebro, es decir, la red de comunicación entre el sistema digestivo y el cerebro. Los autores señalaron que esa interacción influye en el desarrollo neuroquímico y en la conducta, y que los efectos observados fueron especialmente notorios en síntomas de ansiedad y depresión.

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Según un análisis de PMC, distintas formulaciones probióticas mostraron capacidad para reducir síntomas depresivos y ansiosos en modelos preclínicos y en ensayos clínicos. Entre los mecanismos señalados aparecen la mejora de la composición microbiana intestinal, el aumento de la producción de ácidos grasos de cadena corta y el refuerzo de la barrera intestinal y hematoencefálica, procesos asociados con una menor neuroinflamación.

Una revisión científica publicada en Frontiers in Immunology concluyó que estos microorganismos pueden remodelar la composición y la función de la microbiota intestinal. Según la publicación, esa acción favorece la inmunomodulación a través del aumento de inmunoglobulina A y de la activación de macrófagos, con efectos asociados a una mejor respuesta inmune, una menor incidencia de infecciones gastrointestinales y respiratorias y posibles repercusiones positivas sobre la salud metabólica y cognitiva.