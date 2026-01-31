La inmunoterapia aprobada reduce y elimina melanoma raro y agresivo, según concluye un ensayo clínico

Salud

VIERNES, 30 de enero de 2026 (HealthDay News) -- Un fármaco de inmunoterapia ya aprobado puede reducir -- o incluso eliminar -- drásticamente los tumores asociados a una forma rara y agresiva de melanoma, según ha revelado un nuevo ensayo clínico.

Aproximadamente el 71% de los pacientes con melanoma desmoplástico tratados con pembrolizumab (Keytruda) no tenían cáncer detectable cuando llegó el momento de extirpar quirúrgicamente su tumor, informaron los investigadores el 29 de enero en la revista Nature Cancer.

Como resultado, los pacientes se salvaron de cirugías desfigurantes o de recibir más tratamientos, según los investigadores.

"Estamos viendo que el melanoma desmoplástico, que puede ser difícil de eliminar quirúrgicamente, responde extremadamente bien a la inmunoterapia", dijo el investigador principal Dr. Antoni Ribas, director del Programa de Inmunología Tumoral del Centro Integral de Cáncer Jonsson de UCLA Health.

"Descubrimos que administrar pembrolizumab antes de la cirugía es un enfoque potente y seguro que reduce la necesidad de procedimientos invasivos y mejora los resultados a largo plazo", afirmó en un comunicado de prensa.

El melanoma desmoplástico representa solo alrededor del 4% de todos los melanomas cutáneos, según el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Pero como el melanoma crece profundamente en los tejidos, a veces a lo largo de los nervios, puede dificultar la cirugía y potencialmente desfigurar, según los investigadores en notas de fondo.

El tratamiento típico implica una amplia excisión quirúrgica seguida de radioterapia. Los casos avanzados tienden a ser en gran medida resistentes a la quimioterapia o la inmunoterapia, según los investigadores.

Sin embargo, hallazgos anteriores habían demostrado que el pembrolizumab reducía los tumores en casi el 90% de los pacientes con melanoma desmoplástico avanzado e inoperable, señalaron los investigadores.

Esto motivó el nuevo estudio, que analizó si el pembrolizumab podía ayudar a pacientes con melanomas removibles quirúrgicamente.

El pembrolizumab actúa bloqueando un mecanismo que las células cancerosas utilizan para evadir la detección por parte del sistema inmunitario, según Drugs.com. La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) lo aprobó por primera vez en 2014 como tratamiento para el melanoma inoperable, y desde entonces se ha indicado que trata una amplia variedad de tipos de cáncer.

En este estudio, 28 pacientes con melanoma desmoplástico removible quirúrgicamente recibieron tres infusiones de pembrolizumab durante nueve semanas antes de la cirugía programada.

En el momento de la cirugía, el 71% de los pacientes no tenía cáncer detectable, según los investigadores.

En un seguimiento de tres años, el 95% de los pacientes no habían muerto por melanoma y el 74% seguía libre de cáncer, según el estudio.

"Administrar pembrolizumab antes de la cirugía provocó tasas muy altas de eliminación tumoral, pocos efectos secundarios graves y una excelente supervivencia a tres años para los pacientes con este cáncer raro y difícil de tratar", explicó Ribas.

"Junto con nuestros hallazgos anteriores en pacientes con enfermedad avanzada, estos resultados representan un verdadero cambio en la forma en que se trata el melanoma desmoplástico, pasando de las cirugías repetidas y la radioterapia hacia una única terapia que ofrezca un control duradero, mejor supervivencia y mejor calidad de vida", afirmó.

FUENTE: UCLA, comunicado de prensa, 29 de enero de 2026

