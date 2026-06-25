Cuáles son las zonas con mayor peligro de terremotos en Argentina

La región sur de San Juan y el norte de Mendoza, incluyendo sus respectivas capitales, forman la franja de mayor peligrosidad sísmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recientes terremotos en Venezuela reavivaron la preocupación por el riesgo sísmico en América Latina y pusieron en primer plano el debate sobre la vulnerabilidad de las ciudades de la región.

En Argentina, el mapa nacional de peligrosidad sísmica, actualizado en 2022 por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) después de 40 años, muestra que existen áreas del país donde la amenaza de terremotos es considerable.

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Conocer cuáles son estas zonas y cómo se distribuye el peligro resulta clave para la gestión urbana, las normas de construcción y la protección de la población frente a futuros eventos sísmicos.

Cuáles son las zonas de peligro sísmico en Argentina

Alejandro Giuliano, ex director del INPRES, explicó a Infobae que el territorio argentino se organiza en cinco zonas sísmicas, clasificadas de la zona cero a la zona cuatro, según el nivel de actividad registrado. Cada una representa un grado creciente de peligro, desde áreas con riesgo muy bajo hasta regiones donde los sismos pueden alcanzar mayor intensidad.

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El mapa de peligrosidad sísmica renovado por el INPRES indica que la Argentina enfrenta amenazas sísmicas en todo su territorio con distintos grados de riesgo

El experto detalló que los sismos en Argentina tienen su origen en fallas geológicas ubicadas en la Placa Sudamericana, que abarca todo el continente homónimo y llega hasta la Dorsal Mesoatlántica, en medio del océano Atlántico.

La región cordillerana, limítrofe con Chile, se encuentra altamente fracturada y concentra la mayor parte de la actividad sísmica fuerte, sobre todo en el centro-oeste. Esta actividad disminuye progresivamente hacia el este, lo que explica la variabilidad del riesgo entre provincias.

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El INPRES actualizó su mapa de peligrosidad sísmica a fines del 2022 luego de cuatro décadas, incorporando nuevas tecnologías y datos de monitoreo. El registro actualizado señala que la región sur de San Juan y el norte de Mendoza, incluyendo sus respectivas capitales, forman la franja de mayor peligrosidad sísmica. Esta delimitación se basa en mediciones de sismógrafos y acelerógrafos distribuidos en puntos clave del país.

En el nivel inmediatamente inferior (zona 3) se ubican el centro de Mendoza, el norte y este de San Juan, el oeste de La Rioja y una franja del noroeste de San Luis. El área de peligro moderado (zona 2) abarca desde el norte de Salta y Jujuy hasta el noreste de Chubut, incluyendo la totalidad de Tucumán, Catamarca, el oeste de Córdoba y parte de Tierra del Fuego.

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La Argentina se divide en cinco zonas sísmicas principales, que van de la zona cero a la zona cuatro, con un nivel creciente de actividad sísmica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro y norte de Tierra del Fuego, el sur de San Luis, Mendoza y el oeste de La Pampa forman parte de un corredor de peligrosidad reducida. El nivel más bajo, denominado “riesgo muy reducido”, corresponde a Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y gran parte de Formosa, Chaco y Santa Fe.

El mapa, que incorpora datos recabados entre 1471 y 2019, evidencia que ya no existen zonas de riesgo nulo: todas las provincias presentan algún nivel de amenaza sísmica, incluidos centros urbanos alejados de la cordillera.

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Origen y efectos de los terremotos: fallas geológicas y actividad tectónica

Nuestro planeta está dividido en grandes bloques llamados placas tectónicas, que se mueven lentamente y presionan unas contra otras. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), un terremoto ocurre cuando dos bloques grandes de la corteza terrestre se deslizan bruscamente uno junto al otro por una falla.

El lugar donde se origina el movimiento, debajo de la superficie, se llama hipocentro. El punto justo encima, en la superficie, se denomina epicentro. Los temblores que se producen pueden alcanzar grandes distancias y, a veces, activar otras fallas cercanas.

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Los sismos en Argentina tienen su origen en fallas geológicas ubicadas en la Placa Sudamericana, que llega hasta la Dorsal Mesoatlántica en el Atlántico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El INPRES define una falla como una fractura o sistema de fracturas en la corteza terrestre donde los bloques de roca se desplazaron entre sí. Estos movimientos pueden producirse en sentido vertical u horizontal. Cuando la acumulación de tensión supera cierto límite, la liberación repentina de energía genera un terremoto de magnitud significativa.

Las fallas activas son aquellas que se movieron en tiempos recientes y, en muchos casos, están relacionadas con los terremotos más importantes.

Los documentos técnicos del INPRES señalan que los sismos más graves en Argentina afectaron sobre todo al centro-oeste del país.

Un ejemplo fue el sismo de Mendoza en 1861, que destruyó la ciudad y causó miles de víctimas, y el de San Juan en 1944, considerado la mayor tragedia sísmica de la historia nacional por la cantidad de personas fallecidas (alrededor de 10.000).

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El INPRES detectó varios tipos de fallas en Argentina y considera que algunas están activas, especialmente en la provincia de San Juan, donde ocurrieron sismos históricos. Los datos sobre la fuerza máxima, la profundidad y la influencia de estas fallas se utilizan para definir cómo deben construirse los edificios y qué medidas de seguridad aplicar en las zonas con mayor peligro sísmico.

Doblete sísmico: implicancias y antecedentes

El reciente “doblete sísmico” registrado en Venezuela, donde dos terremotos de magnitudes comparables ocurrieron con solo 39 segundos de intervalo, abrió la pregunta: ¿se podría dar un fenómeno similar en Argentina?

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El doblete sísmico en Venezuela donde dos terremotos ocurrieron con solo 39 segundos de intervalo generó preocupación sobre posibles eventos similares en Argentina (REUTERS/Fausto Torrealba)

En diálogo con Infobae, el geólogo Andrés Folguera, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET, aclaró que este tipo de secuencias sucede cuando un primer sismo modifica las tensiones en la región y activa una falla vecina. Lo distintivo del “doblete” es que no se trata de una réplica, sino de dos eventos principales de magnitud semejante, capaces de causar daños significativos por separado.

Giuliano recordó que en Argentina ya se registró al menos un episodio de doblete sísmico, específicamente en el terremoto de San Juan de 1977, cuando ocurrieron dos terremotos separados por unos 30 segundos. Esto demuestra que el fenómeno es posible en el contexto geológico argentino.

El INPRES sostiene que, aunque el pronóstico exacto de terremotos es imposible, el conocimiento actual sobre las zonas sísmicas y la actualización constante de los mapas de peligrosidad permiten mejorar la prevención y la preparación ante emergencias. La institución también enfatiza la importancia de la normativa de construcción sismorresistente y la intervención del Estado en la regulación de edificaciones, tanto públicas como privadas, para reducir el impacto de futuros eventos.

En el terremoto de San Juan de 1977 se registró un doblete sísmico, ocurrieron dos terremotos separados por unos 30 segundos en la misma región

La experiencia venezolana evidencia que, en presencia de un "doblete", tanto la capacidad de respuesta como la resistencia de la infraestructura resultan puestas a prueba. El primer evento puede debilitar edificios y servicios, y el segundo golpe puede provocar colapsos adicionales. Como señaló Folguera, la clave está en la rápida acumulación de energía y la cercanía temporal y espacial de los eventos.

La historia sísmica argentina confirma que los terremotos destructivos se concentran en el noroeste y centro-oeste, en áreas donde la interacción entre la Placa de Nazca y la Placa Sudamericana genera esfuerzos tectónicos capaces de activar fallas profundas y superficiales.

Aunque la probabilidad de "doblete" es baja en general, el antecedente local y los recientes episodios internacionales subrayan la necesidad de mantener el monitoreo y la actualización permanente de datos sismológicos, así como la educación pública sobre los riesgos y las medidas de autoprotección.