El secreto de las gaviotas jóvenes para sobrevivir entre adultos hostiles

El plumaje moteado de las gaviotas jóvenes reduce la agresión de los adultos en un 48 por ciento durante la temporada reproductiva, según un experimento (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el corazón de una bulliciosa colonia de gaviotas, donde miles de aves pelean cada rincón de arena y aire, un detalle casi invisible modifica las reglas de la convivencia. Entre el tumulto y los graznidos, las más jóvenes portan un plumaje marrón moteado que, más allá de su aparente discreción, esconde una clave de supervivencia: esa apariencia inmadura las protege de la agresión de los adultos y les permite moverse entre rivales sin despertar sospechas. ¿Qué secretos evolutivos resguarda ese camuflaje y cómo determina el destino de quienes lo llevan? Un experimento en Canadá acaba de arrojar luz sobre este enigma.

El plumaje marrón moteado de las gaviotas jóvenes reduce los ataques de los adultos y funciona como una señal de no amenaza, un mecanismo que ayuda a explicar por qué especies como la gaviota argéntea americana tarda varios años en adquirir su apariencia definitiva.

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Un experimento en una colonia reproductiva de Canadá mostró que esa apariencia inmadura disminuye la agresión de las aves territoriales porque indica que el intruso no compite por pareja ni por sitio de anidación.

El experimento mostró que la ventaja protectora desaparece hacia los 3 años

El plumaje marrón de los juveniles actúa como señal de no amenaza y disminuye la competencia por pareja o territorio en la colonia (Generalitat de Cataluña)

El dato central del estudio fue cuantificable: las gaviotas adultas fueron 48% menos propensas a atacar modelos con plumaje de primer año que modelos con plumaje adulto. Cuando reaccionaron con agresividad ante esos señuelos juveniles, además, tardaron más en alcanzar su punto máximo de respuesta.

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La investigación se hizo en Kent Island, en Canadá, donde existe una colonia con hasta 6.000 gaviotas reproductoras. Allí, los investigadores seleccionaron 120 nidos con padres incubando huevos para observar cómo respondían a distintos tipos de intrusos simulados.

El trabajo, publicado en Animal Behaviour, se centró en una pregunta planteada desde estudios previos: si el aspecto juvenil actúa como una señal social que desactiva la agresión de aves reproductoras más viejas. Esa hipótesis ya se había sugerido en aves cantoras pequeñas, pero no estaba claro si también se aplicaba a aves marinas.

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Para aislar el efecto del plumaje, el equipo no utilizó aves vivas sino señuelos de plástico. Ese diseño permitió controlar el aspecto del supuesto intruso sin que su conducta alterara el resultado.

Los investigadores usaron cuatro tipos de modelos: una gaviota de primer ciclo con plumas marrones moteadas, similar a un ejemplar de un año; una gaviota adolescente, mayormente adulta pero todavía con algunas manchas marrones, similar a un ave de tres años; una gaviota completamente adulta con plumaje blanco y gris; y un ganso canadiense como control, porque las gaviotas no suelen tratarlo como rival.

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Los adultos no solo atacaron menos a los modelos juveniles, sino que también reaccionaron con menor intensidad. El pico de agresividad llegó en unos 44 segundos frente a los 37 registrados con los modelos adultos.

La protección que ofrece la apariencia juvenil desaparece hacia los tres años, cuando las aves ya no son vistas como inofensivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón no se repitió con los señuelos que imitaban aves de tres años. El estudio halló que los adultos trataron de forma similar a esos modelos adolescentes y a los completamente adultos, lo que sugiere que a esa edad la protección asociada al aspecto juvenil ya se pierde.

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Ese proceso se conoce como maduración tardía del plumaje y describe a especies que no pasan de polluelos a adultos plenos en unos pocos meses, sino que atraviesan una etapa prolongada de transición. En la gaviota argéntea americana, ese cambio lleva varios años.

La interpretación de los autores es que las plumas marrones de los ejemplares más jóvenes operan como una insignia de bajo estatus social. Esa señal comunica que el ave no compite por pareja ni por territorio de nidificación y, por lo tanto, reduce la probabilidad de que un adulto territorial la perciba como una amenaza.

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Las aves sociales pueden retrasar la adquisición de rasgos adultos para evitar conflictos internos y mejorar su integración grupal (Generalitat de Cataluña)

El trabajo encuadra este hallazgo dentro de un fenómeno más amplio en animales sociales. Vivir en grupo puede mejorar el acceso a alimento, refugio y oportunidades reproductivas, pero también intensifica la competencia, y en algunas especies eso favorece que ciertos individuos retrasen rasgos asociados a la adultez.

El artículo menciona un caso comparable en los orangutanes, donde algunos machos demoran el desarrollo de las bridas faciales para evitar competir con individuos mayores y más establecidos. Conductas similares también se observaron en peces y aves cantoras, que permanecen con rasgos no adultos durante más tiempo del que marcaría un desarrollo más directo.

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En el caso de las gaviotas, la conclusión es más específica: el plumaje juvenil moteado sirve como señal de “no competidor” y aumenta la seguridad de las aves jóvenes dentro de la colonia. Esa adaptación probablemente les permite entrar en la colonia o buscar alimento sin ser confundidas con un rival por un adulto que protege a su pareja o su territorio de cría.