Ciencia

Cuáles son los mensajeros químicos del cerebro y cómo regulan el sueño, la atención y la conciencia

Un estudio de Newcastle University explora el papel de estas sustancias en los cambios de ritmo neuronal y aporta nuevas pistas para entender cómo se coordinan distintos estados mentales y su posible aplicación en tecnologías inspiradas en la neurociencia

Guardar
Google icon
Fotografía conceptual de un cerebro humano visto de lado, con líneas de luz azul y blanca que simulan ondas cerebrales y destellos naranjas de conexiones.
Un estudio de Newcastle University explicó cómo la acetilcolina, la dopamina y la serotonina regulan el sueño, la atención y la conciencia en circuitos neuronales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo internacional de neurocientíficos y modeladores computacionales se propuso responder una pregunta que atraviesa décadas de investigación: por qué el cerebro cambia tanto su “ritmo” según estemos dormidos, atentos o procesando información del entorno. La clave, sugiere un nuevo trabajo académico, está en tres mensajeros químicos que funcionan como reguladores finos del sistema nervioso: la acetilcolina, la dopamina y la serotonina.

La investigación, encabezada por Newcastle University y publicada en PLOS Computational Biology, describió cómo esos neuromoduladores —sustancias que ajustan la forma en que las neuronas se activan— modifican la actividad eléctrica de decenas de miles de neuronas a la vez en un cerebro en desarrollo. Para lograrlo, el equipo combinó mediciones experimentales con modelos computacionales detallados capaces de simular un microcircuito cortical completo.

PUBLICIDAD

En términos simples, el hallazgo central fue que la acetilcolina actuó como un “interruptor” que apagó con fuerza los ritmos lentos del cerebro vinculados al sueño profundo (como las ondas delta), mientras la dopamina y la serotonina también hicieron que la actividad de la corteza fuera menos sincronizada, es decir, que las neuronas dejaran de “moverse en bloque” al mismo tiempo.

Ilustración de un cerebro humano luminoso con ondas eléctricas de colores. Tres moléculas irradian luz hacia el cerebro. Texto sobre la regulación química cerebral.
La investigación publicada en PLOS Computational Biology combinó mediciones experimentales y modelos computacionales para simular un microcircuito cortical completo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la serotonina mostró un efecto particular: promovió oscilaciones theta, un tipo de onda más rápida que suele asociarse a estados en los que el cerebro está procesando información, un resultado que, según Newcastle University, abre una vía poco explorada para entender el procesamiento sensorial y el modo en que actúan terapias dirigidas a ese sistema químico.

PUBLICIDAD

Quiénes participaron y qué buscó el estudio

El trabajo reunió a científicos del Neural Circuits Laboratory de la universidad británica, del Blue Brain Project de la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL), en Suiza, y de instituciones de España. El objetivo fue estudiar cómo estos mensajeros químicos moldean, de manera simultánea y a gran escala, la dinámica del cerebro.

El autor principal, Srikanth Ramaswamy, jefe del Neural Circuits Laboratory del Biosciences Institute de Newcastle University, enmarcó el desafío en una pregunta clásica. “Entender cómo los sistemas químicos del cerebro regulan la consciencia, el sueño y la atención ha sido un desafío central en la neurociencia durante décadas”, afirmó en un comunicado de la universidad.

Vista macro de neuronas humanas en render 3D, con conexiones y destellos eléctricos azules y puntos naranjas. Fondo oscuro con desenfoque hacia los bordes.
La acetilcolina actuó como un interruptor que redujo las ondas delta y los ritmos lentos del cerebro asociados al sueño profundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ramaswamy sostuvo, además, que el trabajo ofrece “un marco riguroso y cuantitativo” para conectar la anatomía de esos sistemas con su impacto funcional. También indicó que la investigación genera predicciones nuevas y comprobables, que podrán ponerse a prueba en estudios futuros.

Cómo mapearon los mensajeros químicos del cerebro

Para comprender la influencia de la acetilcolina, la dopamina y la serotonina, el equipo primero necesitaba un mapa anatómico preciso: dónde están y con qué densidad aparecen las fibras que liberan estas sustancias. Los investigadores trazaron esa distribución en todas las capas de la corteza somatosensorial de una rata, una región vinculada al procesamiento de información corporal.

Una manera de imaginarlo es pensar en el cerebro como una ciudad iluminada por señales. Las neuronas serían edificios que se encienden y apagan, y las fibras neuromoduladoras, el tendido que permite ajustar el brillo general, bajar el “ruido” o cambiar el tipo de iluminación según el momento. No transmiten un único mensaje puntual: más bien regulan el estado de la red.

Cerebro humano estilizado en tonos oscuros con red neuronal topográfica superpuesta. Caminos de señal luminosos verde azulado y ámbar se ramifican sobre la corteza.
La dopamina y la serotonina desincronizaron la actividad cortical y amortiguaron las oscilaciones lentas en regiones sensoriales del cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para construir ese mapa, los científicos utilizaron técnicas de inmunocitoquímica y métodos estereológicos. A partir de esas mediciones, observaron que el sistema colinérgico —relacionado con la acetilcolina— fue el neuromodulador dominante en esa zona: la densidad de varicosidades de esas fibras resultó 2,3 veces mayor que la del sistema serotoninérgico.

Luego, el grupo integró esos datos anatómicos en un modelo computacional biofísico detallado de la corteza. En otras palabras, trasladaron la estructura medida en el laboratorio a una simulación que no se limita a “dibujar” neuronas, sino que intenta reproducir cómo se comportan eléctricamente.

Ese enfoque permitió simular por primera vez cómo la activación de estos tres sistemas químicos altera la actividad eléctrica rítmica de un microcircuito cortical completo. El análisis se realizó sobre decenas de miles de neuronas de forma simultánea, algo que sería muy difícil de observar en conjunto con técnicas tradicionales.

Qué efecto tienen la acetilcolina, la dopamina y la serotonina

El estudio concluyó que la acetilcolina redujo con fuerza las oscilaciones cerebrales lentas, incluidas las ondas delta asociadas al sueño profundo. En la práctica, es como si ayudara al cerebro a salir del “modo sueño profundo” y a pasar a un estado más activo, algo que coincide con su papel conocido en la vigilia y la atención.

El análisis indicó que ese efecto se explicó mejor por una señalización precisa, sinapsis por sinapsis, que por una liberación difusa. Dicho de otro modo: más que actuar como un “spray” que se dispersa por una zona amplia, la acetilcolina parecería funcionar con un control más localizado, neurona por neurona, un punto que se relaciona con un debate de larga data sobre cómo actúa este neuromodulador en la corteza.

Grupo de médicos en batas blancas discutiendo frente a una pantalla grande que muestra tres resonancias magnéticas cerebrales con áreas resaltadas en azul, naranja y rojo.
La serotonina indujo oscilaciones theta y abrió una nueva línea para estudiar el procesamiento sensorial y terapias dirigidas a ese sistema químico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dopamina y la serotonina también desincronizaron la actividad cortical y amortiguaron las oscilaciones lentas en regiones sensoriales del cerebro. En términos simples, esa desincronización implica que el cerebro deja de “marchar en bloque” con un ritmo lento y uniforme, como suele ocurrir durante el descanso profundo. Según Newcastle University, este papel había recibido menos atención fuera de la corteza prefrontal.

La serotonina, además, mostró un rasgo distintivo al inducir oscilaciones theta más rápidas. El estudio la vinculó con una posible función aún poco explorada en el procesamiento sensorial y con una base para investigar con más detalle cómo actúan tratamientos dirigidos a este sistema.

En el caso de la dopamina, el trabajo destacó su amplitud anatómica. El equipo observó que inerva neuronas excitatorias e inhibitorias a través de todas las capas corticales, lo que sugiere un papel extendido en la regulación del estado general de la red neuronal, como si pudiera ajustar el “modo de funcionamiento” del circuito en varios niveles.

Por qué estos hallazgos pueden influir en medicina e inteligencia artificial

Los autores señalaron que las alteraciones en acetilcolina, dopamina y serotonina están detrás de trastornos neurológicos y psiquiátricos frecuentes, como Alzheimer, Parkinson, depresión y esquizofrenia. En ese marco, el estudio propuso una descripción sustentada en computación de cómo operan estos sistemas a escala de neuronas y circuitos.

Esa base podría orientar el desarrollo de estrategias terapéuticas más dirigidas y eficaces, aunque el texto aclaró que no presenta aplicaciones clínicas inmediatas. Newcastle University planteó ese aporte como una plataforma para investigaciones futuras sobre esas enfermedades, con hipótesis que podrían probarse en nuevos experimentos.

Cerebro humano translúcido con líneas de energía roja y naranja en su interior, rodeado de una red de neuronas y puntos de luz.
Los hallazgos sobre acetilcolina, dopamina y serotonina pueden orientar investigaciones sobre Alzheimer, Parkinson, depresión, esquizofrenia e inteligencia artificial neuromórfica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto potencial también se proyectó hacia la inteligencia artificial inspirada en el cerebro. Los autores sostuvieron que sus resultados aportan principios cuantitativos de neuromodulación que podrían trasladarse a la computación neuromórfica y a nuevas arquitecturas de inteligencia artificial, con sistemas capaces de cambiar su dinámica según el contexto, en lugar de operar siempre del mismo modo.

Además de publicar los resultados, el equipo dejó accesibles los datos experimentales y el modelo computacional completo en repositorios abiertos. Esa decisión permite que otros grupos de investigación examinen, repliquen y amplíen el estudio desde el momento de su publicación, con el mismo material de base que usó el equipo original.

Temas Relacionados

Modelos ComputacionalesTrastornos NeurológicosCerebroDopaminaNewsroom BUEActualidad en Neurociencia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La epilepsia más allá de las convulsiones: un estudio documenta su impacto en la calidad de vida

Un relevamiento internacional realizado en 15 países, con participación argentina, identificó que el miedo, la ansiedad y las dificultades cotidianas persisten entre quienes conviven con el trastorno, y advierte sobre la necesidad de acompañamiento emocional y de información clara

La epilepsia más allá de las convulsiones: un estudio documenta su impacto en la calidad de vida

No es solo el colesterol LDL: cuál es la proteína sanguínea que es clave para evaluar el riesgo cardiovascular

Aunque el llamado colesterol malo sigue siendo el dato más visible del laboratorio, cada vez más evidencia apunta a otro marcador que puede reflejar mejor las diferencias entre pacientes tratados con estatinas, incluso cuando el perfil lipídico tradicional aparece en rango

No es solo el colesterol LDL: cuál es la proteína sanguínea que es clave para evaluar el riesgo cardiovascular

Encontraron oro invisible en el fondo del mar frente a Japón: estaba atrapado dentro de las rocas

Con robots submarinos, científicos pudieron hacer maniobras a más de 700 metros. Por qué el descubrimiento implica que la textura y la química de las rocas del lecho marino pueden usarse como mapa para localizar las zonas con el preciado metal

Encontraron oro invisible en el fondo del mar frente a Japón: estaba atrapado dentro de las rocas

Por qué los hábitos de las personas noctámbulas favorecen el aumento de peso

Investigadores analizaron el vínculo entre horarios de sueño, alimentación y marcadores clínicos. Qué detectaron sobre los efectos en la composición corporal y salud metabólica

Por qué los hábitos de las personas noctámbulas favorecen el aumento de peso

Descubren la firma de un matemático maya del siglo VIII en una fórmula astronómica única

Una pared de un pequeño edificio en el sitio Xultún, Guatemala, guardó por más de doce siglos el nombre de Sak Tahn Waax. El hallazgo, publicado en la revista Antiquity, convierte a este especialista en el único matemático-astrónomo del período Clásico maya al que se le atribuye directamente su obra

Descubren la firma de un matemático maya del siglo VIII en una fórmula astronómica única

DEPORTES

La revelación sobre el futuro del Cuti Romero en medio del Mundial: los dos gigantes del fútbol europeo que se lo disputan

La revelación sobre el futuro del Cuti Romero en medio del Mundial: los dos gigantes del fútbol europeo que se lo disputan

De los torneos en el país al circuito mayor: Lautaro Midón ganó su primer partido ATP en una jornada ideal para los argentinos

Los gestos de fastidio de Kylian Mbappé en la eliminación de Francia ante España del Mundial

Los mejores memes del triunfo de España sobre Francia en la semifinal del Mundial: de las burlas a Mbappé a la “venganza” de Paraguay

El banderazo argentino que prepara Dublín antes del partido con Inglaterra: “El 90% de Irlanda está con la Selección”

TELESHOW

La romántica promesa de Nati Jota y Gastón Edul a horas del partido entre Argentina e Inglaterra

La romántica promesa de Nati Jota y Gastón Edul a horas del partido entre Argentina e Inglaterra

La furia de Gladys la Bomba Tucumana contra Gran Hermano: “Pasé mucha hambre y en vez de bajar de peso, engordé”

El dolor de Cami Homs al no poder acompañar a su hijo en su cumpleaños: “Me cuesta tenerte lejos”

Las parejas de la Scaloneta comenzaron a llegar a Atlanta para la semifinal del Mundial

Muna Pauls anunció la llegada de un nuevo integrante a su familia: “Ya está en casa”

INFOBAE AMÉRICA

El Reino Unido prepara su mayor ejercicio de defensa desde la Guerra Fría ante el avance de la amenaza rusa

El Reino Unido prepara su mayor ejercicio de defensa desde la Guerra Fría ante el avance de la amenaza rusa

Un nuevo proyecto de ley de sanciones petroleras rusas apunta a China e India con aranceles

De la oración a la acción: El compromiso humanitario los jesuitas en El Salvador con las familias de Venezuela

Honduras: exviceministra de Seguridad denuncia presunta infiltración criminal en la investigación del caso Angie Peña

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay firmaron el acuerdo ALAS para liberalizar el espacio aéreo regional