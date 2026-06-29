La actividad física de 45 minutos en familia que puede mejorar la memoria de los niños y la agilidad mental de los adultos, según un estudio

Un ensayo clínico de la Universidad de Nottingham Trent indicó que una sesión familiar de tag rugby de 45 minutos mejora de inmediato el rendimiento cognitivo en niños y adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una sesión de tag rugby en familia de 45 minutos puede mejorar de forma inmediata el rendimiento cognitivo de niños y adultos, según una investigación de la Universidad de Nottingham Trent publicada en Healthcare y recogida por National Geographic. El estudio también observó en los adultos una respuesta metabólica más favorable tras la actividad.

Esta actividad familiar puede asociarse con mejoras inmediatas en la memoria de trabajo de los niños y en la rapidez con que los adultos procesan y ordenan información. En estos últimos, además, el estudio detectó una mejor respuesta de la insulina tras el ejercicio.

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El trabajo comparó una sesión de ejercicio compartido con jornadas de reposo sedentario y concluyó que las dinámicas motrices ofrecieron una estimulación neurocognitiva inmediata superior a la de los retos de mesa. La investigación se apoyó en pruebas informatizadas y en la observación de cambios justo después de la actividad.

Según National Geographic, el hallazgo se inscribe en un problema más amplio: el sedentarismo se asocia con un deterioro de la agilidad mental y con enfermedades crónicas graves, entre ellas la diabetes tipo 2. El medio también señaló que estas carencias de actividad física afectan tanto a adultos como a menores en edad escolar.

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Cómo se hizo el estudio

El ensayo clínico se organizó en torno al tag rugby, una variante sin contacto que permite la participación conjunta de adultos y niños. El equipo evaluó a 16 familias voluntarias. La sesión analizada duró 45 minutos e incluyó entrenamiento técnico y partidos recreativos.

Después, los investigadores compararon los resultados con los obtenidos en días en que los participantes permanecieron en reposo sedentario.

La investigación comparó el tag rugby con jornadas de reposo sedentario y halló una estimulación neurocognitiva inmediata superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir los efectos, el estudio utilizó exámenes computarizados y controles metabólicos. En los adultos, los análisis se realizaron tras un almuerzo estandarizado para observar cómo respondía el organismo después del ejercicio.

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Qué mejoras detectaron en niños y adultos

En los niños, la mejora más clara apareció en la memoria de trabajo inmediatamente después de la actividad. Esa función es clave para retener información a corto plazo, resolver problemas y sostener el aprendizaje. En los adultos, el efecto cognitivo se manifestó en una mayor rapidez para asimilar y ordenar información.

El estudio añadió un dato metabólico en los adultos. Tras la sesión familiar, registraron concentraciones menores de insulina en sangre al procesar el almuerzo estandarizado que en las jornadas sedentarias.

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Según el artículo recogido por National Geographic, ese resultado apunta a una regulación más eficiente de la glucosa con menos demanda del organismo. El medio indicó que ese efecto apareció en los progenitores que realizaron la actividad junto a sus hijos.

Una alternativa accesible frente al sedentarismo

La investigación enmarca estos resultados en un escenario de baja actividad física a gran escala. El texto señala que un tercio de la población adulta mundial no alcanza los niveles mínimos recomendados y que la misma situación afecta a 4 de cada 5 escolares.

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Las autoras señalaron que el tag rugby es una actividad familiar sin contacto, accesible y con límites de evidencia por el tamaño reducido de la muestra (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento añade que la falta de estímulos físicos durante las etapas de crecimiento perjudica el rendimiento académico a largo plazo. También indica que puede limitar oportunidades sociolaborales en la juventud.

Las autoras del trabajo subrayan además el carácter práctico de esta modalidad deportiva. Al tratarse de una actividad sin contacto y sin necesidad de equipamiento costoso ni instalaciones especializadas, puede adaptarse con mayor facilidad al entorno familiar.

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El estudio plantea que este formato reduce barreras logísticas que suelen alejar a muchos padres de los hábitos saludables. También describe una motivación bidireccional, en la que los hijos pueden impulsar la reactivación física de los adultos.

Qué límites tiene la investigación

Las propias autoras piden cautela al interpretar los resultados por el tamaño reducido de la muestra. El ensayo se centró en un grupo acotado y observó la reacción a una sola intervención. El texto tampoco aporta pruebas sobre efectos duraderos o acumulativos.

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Lo que sí muestra es una mejora registrada justo después de la sesión y, en uno de los indicadores cognitivos de los adultos, durante los 45 minutos posteriores.

Según National Geographic, el hallazgo funciona por ahora como una señal inicial, no como una conclusión definitiva. Aún falta comprobar si la repetición de esta práctica produce beneficios estables con el paso del tiempo.

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