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El inesperado encuentro de Tini Stoessel después del partido de Argentina: baile, música y emoción con “Las princess”

La artista, que acompañó a la selección argentina, se fotografió con las creadoras digitales premiadas con el Carlos Gardel y cantaron juntas para alentar a la Scaloneta

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Tini Stoessel se encontró con Las Princess a la salida del estadio de Dallas tras la victoria de la selección argentina sobre Jordania en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se convirtió en escenario de un encuentro inesperado entre Martina Tini Stoessel y dos jóvenes creadoras digitales que viven la pasión por la selección argentina. A la salida del estadio de Dallas, tras la victoria del equipo de Lionel Scaloni sobre Jordania, la cantante se cruzó con las hermanas Delfina y Sofía, conocidas en redes sociales como Las Princess.

El momento fue registrado en video y rápidamente circuló por las redes sociales. Las influencers, premiadas con el Carlos Gardel en 2022 como Mejor espectáculo infantil y con una comunidad de 145 mil seguidores, habían adaptado el tema "Dos amantes" —que Tini grabó junto a Ulises Bueno— para crear una canción de aliento a la albiceleste. “Vi la versión que hicieron de Dos amantes para la selección… ¡Me encantó! Las amo chicas, la rompieron toda”, celebró la artista en el reencuentro.

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Dos personas conversan; una mujer de cabello rubio largo sonríe y sostiene una botella de agua, y una niña con una camiseta "ARG" sostiene un móvil
Tini Stoessel elogió la versión de Dos amantes que Las Princess hicieron para la selección argentina y celebró el cruce con las jóvenes creadoras digitales

El apoyo de Stoessel a Rodrigo de Paul y al resto del plantel argentino fue discreto, asistiendo a todos los partidos sin grandes exposiciones mediáticas. Pero este episodio, espontáneo y emotivo, fue compartido con entusiasmo tanto por las jóvenes como por la cantante, quien se sumó a cantar y bailar el pegadizo estribillo: “Yo te quiero selección, te aliento todo el tiempo con locura y pasión, y llevo estos colores en el alma por vos. Nos vamos para USA para salir campeón, como en el 22”.

La propia Stoessel expresó su alegría por la coincidencia: “Las amo chicas, qué lindo que nos encontramos”, antes de posar para las fotos que sus admiradoras no tardaron en publicar. El breve intercambio fue suficiente para que las hermanas expresaran su gratitud en su cuenta de Instagram: “Sueño cumplido… Como saben hicimos la canción ‘Yo te quiero selección’ con el ritmo de un tema de Tini y ayer la esperamos al finalizar el partido, ya que estaba a dos palcos del nuestro en la cancha y sentimos una emoción grandísima al escucharla, Tini es nuestra ídola que nos dijo que la había escuchado y le había gustado”.

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Mujer rubia, Tini Stoessel, con camiseta deportiva azul y blanca, abraza a una niña con camiseta blanca. Se observa un hombre en segundo plano y una puerta
Las Princess contaron en Instagram que esperaron a Tini Stoessel al finalizar el partido y definieron el encuentro como un sueño cumplido

Las jóvenes, visiblemente emocionadas, resumieron el valor de la experiencia con una frase: “No lo podemos creer… Los sueños están para cumplirse y nosotras vamos tras ellos”. Cerraron su mensaje con un agradecimiento directo: “Gracias Tini, te amamos”.

La decisión de la cantante de no realizar publicaciones sobre su experiencia en el certamen fue tomada para mantener un perfil bajo. A pesar de la discreción, Rodrigo de Paul sí le agradeció públicamente su respaldo, consolidando la imagen de apoyo mutuo entre ambos. “Viva Argentina, viva la selección”, expresó la exprotagonista de Violetta en un breve comentario antes de despedirse de sus jóvenes admiradoras.

Una mujer rubia y dos niñas sonríen a cámara. La mujer viste una camiseta deportiva azul de Argentina y las niñas, camisetas blancas con números y letras azules
La escena en Dallas mostró cómo el Mundial 2026 unió música, redes sociales y aliento a la selección argentina a través de Tini Stoessel y Las Princess

La escena vivida en el estadio de Dallas demuestra que, aun en escenarios de máxima exposición internacional, las conexiones genuinas pueden surgir por la admiración y la creatividad. El gesto de Tini al sumarse al canto y baile con las influencers no solo validó su trabajo, sino que subrayó la potencia de la música como factor de unión y celebración colectiva.

Las imágenes del encuentro circularon rápidamente por distintas plataformas, reforzando el mensaje de que el aliento a la selección puede tomar formas diversas, incluso a través de la reinvención de un tema musical ya instalado en el repertorio popular. La respuesta de Stoessel, espontánea y cálida, dejó en claro que el reconocimiento de los ídolos no solo es posible, sino que puede ser profundamente inspirador para nuevas generaciones.

La crónica del hecho muestra cómo la cultura pop y el deporte se retroalimentan, generando nuevos espacios de encuentro y celebración. La alegría de Delfina y Sofía es reflejo de un fenómeno más amplio: el Mundial no solo se vive en la cancha, sino también en las tribunas, en las redes y en la música que acompaña cada paso de la selección.

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