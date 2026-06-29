Teleshow

Crisis en vivo en Gran Hermano: el mensaje que desencadenó el llanto de Tamara Paganini y su posible salida de la casa

En plena cena con Santiago del Moro, un mensaje de su familia impactó de lleno en la participante

Guardar
Google icon
Tamara Paganini recibió una tarjeta con el mensaje Activá (Familia y Novio). Posteriormente, Tamara muestra signos de emoción y es vista llorando.

La noche del domingo en Gran Hermano Generación Dorada dejó una de las escenas más intensas de esta edición. En el marco de una cena especial, el conductor Santiago del Moro ingresó a la casa para compartir un momento con los jugadores y entregarles mensajes enviados por sus familiares y amigos, en un clima de expectativa tras la realización de una coreografía inspirada en la película Barbie. El episodio, pensado como estímulo grupal, derivó en una fuerte reacción emocional por parte de Tamara Paganini, quien recibió una palabra que la llevó al borde de abandonar el programa.

La dinámica de la noche estuvo marcada por la prueba grupal que realizaron los participantes. Con el objetivo de ganar productos del quiosco, los jugadores se organizaron para ejecutar una coreografía que imitaba una escena de Barbie, bajo la atenta mirada de la audiencia. Mientras esperaban la decisión del público respecto a si superaban o no el desafío, Del Moro aprovechó la instancia para acercarles una ficha con una palabra elegida por sus seres queridos, un gesto que suele tener una carga afectiva significativa dentro del encierro.

PUBLICIDAD

Cuando llegó el turno de Tamara, la tensión se hizo palpable. La participante, que decidió regresar al reality después de su paso por la primera edición, recibió de su familia y su novio la palabra “activá”. El intercambio con Del Moro comenzó con cierta incomodidad, evidenciada en la tos de Tamara y en su respuesta evasiva sobre el remitente del mensaje. Finalmente, reconoció que provenía de su entorno más íntimo, incluyendo a su pareja, a quien definió como parte de su familia.

Tamara Paganini, se muestra visiblemente afectada y llora mientras expresa sus deseos de abandonal la casa

Del Moro insistió en la importancia del mensaje, sugiriendo que “activá” aludía a la necesidad de actuar, de moverse, de protagonizar la experiencia. Tamara, sin embargo, mostró desconcierto: “No sé, querrán que me putee más con la gente, qué sé yo”, comentó entre risas y dudas. La incomodidad fue creciendo a medida que el conductor trataba de encontrarle un sentido positivo a la palabra, mientras Tamara expresaba su malestar con frases cortas y evasivas, dejando entrever un estado anímico frágil.

PUBLICIDAD

La escena escaló cuando, en medio de la cena, Tamara rompió el papel con la palabra frente a sus compañeros y terminó quebrándose en llanto. Al ser consultada por Del Moro sobre su estado, la jugadora confesó que no se sentía bien y que quería irse: “No puedo más”, repitió, dejando en claro que el mensaje no había sido bien recibido y que la presión del encierro comenzaba a superarla. El conductor intervino con empatía, asegurándole que nadie la detendría si decidía abandonar, pero la invitó a reflexionar sobre el significado de la palabra y a tomarse un tiempo antes de tomar una decisión definitiva.

Tamara Paganini, se muestra visiblemente afectada y llora mientras expresa sus deseos de abandonal la casa

En ese momento, la participante manifestó su intención de hablar en el confesionario con los profesionales de la salud y con la producción de Gran Hermano, en busca de contención y orientación. La preocupación del conductor fue evidente: “Te quiero ver bien. Mi amor, vamos”, le dijo, mientras el resto de los presentes intentaba acompañar a Tamara en su crisis. La angustia de la jugadora se mantuvo, insistiendo en su deseo de irse y asegurando que no podía más con la situación.

Mujer rubia con coletas y vestido brillante, rostro con lágrimas. Dos personas. Barra gráfica con pregunta de votación, retratos y código QR. Texto '#GranHermano'
Tamara en primer plano exhibe un rostro con lágrimas

Mientras el foco principal se centraba en la reacción de Tamara, el resto de los jugadores continuó con la dinámica propuesta por la producción. A medida que cada uno recibía su palabra, se fue construyendo un clima de camaradería y celebración, en contraste con el momento de crisis de su compañera.

Hombre con chaqueta verde sentado a una mesa con vasos, tazas, velas encendidas. Fondo oscuro con texto "CUARTA" y logo ojo dorado. Hashtag Gran Hermano
Santiago del Moro en medio del tenso encuentro con Tamara

En paralelo a los eventos de la cena, la casa de Gran Hermano Generación Dorada se encontraba inmersa en el proceso habitual de nominación y eliminación. En esta ocasión, los nominados fueron Yipio, Hansen, Emanuel, Nenu y Campanita, quienes quedaron expuestos a la decisión del público.

Temas Relacionados

Tamara PaganiniGran HermanoReality showTelefeLa casa más famosa del país

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

El sobreviviente de la Masacre de Flores compartió un texto íntimo por el aniversario que mezcla duelo, memoria y el impulso de seguir adelante junto a su compañero de vida

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

El inesperado encuentro de Tini Stoessel después del partido de Argentina: baile, música y emoción con “Las princess”

La artista, que acompañó a la selección argentina, se fotografió con las creadoras digitales premiadas con el Carlos Gardel y cantaron juntas para alentar a la Scaloneta

El inesperado encuentro de Tini Stoessel después del partido de Argentina: baile, música y emoción con “Las princess”

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Infobae Studio presenta el tercer episodio del ciclo de entrevistas Proyecto 86. En un mano a mano imperdible y de una honestidad brutal, Casella se saca el traje de conductor televisivo para analizar el fenómeno global de la centroderecha, confesar su desencanto con el peronismo actual y conmoverse, hasta las lágrimas, al recordar el amor de sus padres y su infancia

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

El cantante británico convirtió su recital en Amberes, Bélgica en un momento viral cuando alzó la casaca albiceleste frente al público y celebró al capitán argentino en plena fiebre por la Copa del Mundo

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

Walter Costabel, representante de los creadores de contenido, confirmó cuál es la situación judicial de los jóvenes. La palabra de Bisicleta, el tercer integrante del grupo

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

DEPORTES

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La “rebelión” de tenistas que pone en alerta a Wimbledon: los ejes centrales de la protesta y el acuerdo al que llegaron

La crítica de una leyenda del fútbol a Cristiano Ronaldo por su rendimiento en el Mundial: “Termina condicionando a Portugal”

TELESHOW

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

El inesperado encuentro de Tini Stoessel después del partido de Argentina: baile, música y emoción con “Las princess”

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

Habló el manager de Beni Mármol y Pato Perrotta, los streamers argentinos detenidos en el Mundial: “No los deportan”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

Irán dilata nuevas reuniones con Estados Unidos e insiste en arancelar el paso por estrecho de Ormuz junto con Omán

Mary Shelley, escritora inglesa: “Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme”

Qué hay detrás de una buena hamburguesa: el recorrido de los ingredientes mexicanos del campo a la mesa

Samuelandia frente a la Constitución