El PRO destacó el perfil dialoguista de Diego Santilli y anticipó una nueva etapa en la coordinación del Gobierno

El Gobierno designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni tras reclamos del PRO y otros sectores políticos

El Gobierno nacional designó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en reemplazo de Manuel Adorni. El cambio llega tras semanas de reclamos desde el PRO y otros sectores políticos. El partido considera que la gestión anterior generó un desgaste en la administración y retrasó el trabajo legislativo en el Congreso.

El presidente del bloque PRO en la Cámara de Senadores, Martin Goerling Lara, sostuvo en Infobae en Vivo que el recambio responde a un pedido histórico del espacio político. Según Goerling Lara, la salida de Adorni se convirtió en una condición necesaria para normalizar la relación con el Parlamento y con la sociedad.

PUBLICIDAD

“Era algo que veníamos reclamando desde nuestro espacio, desde el PRO, desde el día uno, y sobre todo desde que comenzó todo el escándalo con Manuel Adorni”, afirmó Goerling Lara.

Y detalló que “el reclamo era que dé un paso al costado, que oxigene ese cargo tan importante y recupere la senda de la gestión, de la confianza que se había roto”.

PUBLICIDAD

El dirigente admitió que la crisis había paralizado proyectos relevantes y afectó la dinámica del Congreso. Tras la designación de Santilli, se programó una reunión entre bloques para reanudar el tratamiento de iniciativas pendientes.

El PRO considera que Santilli reúne condiciones de diálogo, consenso y experiencia en la gestión pública. Goerling Lara afirmó que el nuevo jefe de Gabinete tendrá poder real de decisión y coordinación de ministerios, además de la relación con los gobernadores.

PUBLICIDAD

La estructura administrativa volverá a incorporar bajo su órbita el Ministerio de Interior, lo que, según el PRO, otorga a Santilli un rol clave para la agenda gubernamental.

Foto de archivo - El PRO afirmó que la salida de Manuel Adorni era una condición para normalizar la relación del Gobierno con el Congreso y con la sociedad REUTERS/Mariana Nedelcu

Reacciones políticas al nombramiento de Diego Santilli

Dirigentes del PRO, incluido Mauricio Macri, manifestaron su apoyo a la llegada de Santilli a la Jefatura de Gabinete. Al respecto, el presidente del bloque PRO en el Senado destacó que no fue necesario recurrir a instancias como la remoción o la interpelación. La dirigencia valoró que el recambio se produjo antes de llegar a esos mecanismos y confía en que el nuevo jefe de Gabinete pueda encauzar la agenda oficialista.

PUBLICIDAD

Goerling Lara remarcó que la figura de Santilli aporta experiencia y capacidad de diálogo. Considera que su perfil resulta adecuado para enfrentar los desafíos actuales en la coordinación ministerial y la relación con las provincias. “Creo que Santilli es la persona indicada en ese sentido por la forma que tiene él de trabajar”, expresó.

Impacto en la gestión y el Congreso

El recambio en la Jefatura de Gabinete coincidió con una parálisis en la actividad legislativa. Goerling Lara explicó que el Congreso estuvo prácticamente detenido durante la crisis institucional. Diversos proyectos clave permanecieron sin tratamiento, lo que generó preocupación en el oficialismo y la oposición.

PUBLICIDAD

Martín Goerling Lara sostuvo que Diego Santilli tiene perfil dialoguista, experiencia de gestión y poder de decisión para coordinar ministerios y gobernadores

Tras la designación de Santilli, los bloques políticos convocaron una reunión para reactivar la agenda parlamentaria. El PRO buscará retomar el debate de proyectos pendientes y reabrir las comisiones de trabajo. La expectativa es que la nueva conducción permita recuperar la dinámica de debates y consensos en el Senado.

Goerling Lara indicó que la demora en la salida de Adorni ralentizó la gestión y dañó la confianza entre el Gobierno y la sociedad. El partido considera que el cambio era necesario para restablecer la relación institucional y avanzar con los proyectos legislativos.

PUBLICIDAD

Debate sobre la ley de propiedad privada y extranjerización de tierras

Uno de los proyectos que aguardan tratamiento es la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, enviada por el Ejecutivo en marzo. El debate incluye la discusión sobre la extranjerización de tierras rurales, la zona núcleo y territorios con acceso al agua. El PRO sostiene que el proyecto original sufrió numerosas modificaciones en el Senado, producto del trabajo con distintos sectores y aportes de legisladores.

En este sentido, Goerling Lara aseguró que el partido acompañará la iniciativa porque considera que la propiedad privada resulta clave para la seguridad jurídica. El dirigente explicó que el texto aborda la intrusión y el desalojo, además de acortar plazos para la restitución de tierras. El punto más discutido es el límite del 15% para la tenencia extranjera en cada provincia. “Eso se le da poder sobre todo a las provincias en la decisión sobre ese tema”, afirmó.

PUBLICIDAD

Goerling mencionó la situación de su provincia: “Mi provincia, Misiones, todo frontera. La zona de seguridad de frontera son 100 kilómetros y Misiones tiene 70 de ancho. Esa potestad sigue”.

El PRO defiende la potestad de las provincias en la decisión sobre inversiones extranjeras, en línea con el carácter federal de la Constitución de 1994. El último dictamen otorga al Congreso la facultad de intervenir cuando la tenencia extranjera supere el 15%. Goerling Lara advirtió que el texto podría modificarse nuevamente durante el debate en el recinto.

PUBLICIDAD

La designación de Diego Santilli abrió una nueva etapa en la Jefatura de Gabinete con una reunión entre bloques para reactivar la agenda legislativa Fotografía: RSFotos

Cuestiones de transparencia y dinámica legislativa

El proceso de discusión de la ley generó cuestionamientos sobre la transparencia y la dinámica parlamentaria. En este sentido, Goerling Lara reconoció que la metodología de modificaciones en el recinto confunde a legisladores y a la sociedad.

El dirigente del PRO afirmó que su espacio planteó la necesidad de cambiar esa práctica. Propuso que los dictámenes definitivos se discutan y debatan públicamente antes de llegar al recinto. Los bloques acordaron tomarse más tiempo para el análisis de proyectos complejos y garantizar mayor participación social en el debate.

El futuro tratamiento de la ley dependerá de la próxima reunión entre bloques, donde se definirá si el texto vuelve a comisión o se presentan nuevas modificaciones en el recinto.

Perspectivas para la agenda política y legislativa

El recambio en la Jefatura de Gabinete y el debate sobre la ley de propiedad privada marcan una etapa decisiva para la agenda política. El PRO aspira a restablecer la confianza institucional y avanzar en consensos sobre temas sensibles como la tenencia y extranjerización de tierras. La discusión sobre el proceso legislativo dejó en evidencia la necesidad de mayor claridad y transparencia en el tratamiento de leyes de impacto nacional.

El futuro inmediato estará marcado por la capacidad de los bloques para retomar el trabajo en el Congreso, acordar la redacción final de los proyectos y garantizar la participación de la sociedad. El rol de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete será determinante para la coordinación de la agenda oficialista y el vínculo con las provincias.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.