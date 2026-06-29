Ciencia

Hallazgo en la Patagonia: descubren en Santa Cruz una planta fosilizada de 150 millones de años

Científicos del CONICET y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio identificaron la especie en rocas jurásicas. Gracias a su estado excepcional de conservación permite ver detalles a nivel celular

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Austrohamia vitrea. Hallan en Santa Cruz una planta fósil de 150 millones de años con una preservación excepcional (gentileza Museo Paleontológico Egidio Feruglio)
Los restos fueron encontrados en rocas ricas en sílice de Santa Cruz y permiten observar poros, estructuras internas con una claridad muy poco frecuente (gentileza Museo Paleontológico Egidio Feruglio)

Descubrieron en la Patagonia una planta fósil de 150 millones de años, Austrohamia vitrea, en rocas jurásicas de Santa Cruz, con una preservación anatómica que permite observar células y tejidos con un detalle poco frecuente en el registro fósil.

El estudio fue publicado en la revista American Journal of Botany.

El hallazgo corresponde a una nueva especie hallada en el Macizo del Deseado, en la provincia de Santa Cruz, cuya conservación en tres dimensiones permite ver su anatomía interna a nivel celularEsa característica la vuelve relevante para estudiar cómo eran ciertas coníferas del Jurásico y cómo vivían durante el Mesozoico.

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La especie integra la familia de los cipreses y del alerce patagónico, y se distingue por la nitidez con que quedaron preservadas hojas y ramas dentro de rocas ricas en sílice. El trabajo fue liderado por especialistas del CONICET y del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF).

El nombre “vitrea”, del latín “de vidrio”, alude al aspecto translúcido de los restos fósiles y a la posibilidad de observar su estructura como si estuviera detrás de una vitrina. Ignacio Escapa, coautor del estudio e investigador del CONICET-MEF: “En los cortes delgados de este tipo de rocas podemos ver células y tejidos con mucha claridad”, en un comunicado del museo.

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Cómo se preservó la planta en rocas jurásicas

Austrohamia vitrea. Hallan en Santa Cruz una planta fósil de 150 millones de años con una preservación excepcional (gentileza Museo Paleontológico Egidio Feruglio)
La nueva especie descubierta en el Macizo del Deseado pertenece a la familia de los cipreses y del alerce patagónico (gentileza Museo Paleontológico Egidio Feruglio)

Hace más de 150 millones de años, durante el Jurásico, el Macizo del Deseado atravesó una intensa actividad volcánica y geotérmica. Ese entorno favoreció un proceso de fosilización poco común para restos vegetales.

Según ambas fuentes, aguas termales cargadas de minerales penetraron con rapidez en los tejidos de ramas y hojas. Luego, la materia orgánica fue reemplazada por minerales y conservó un nivel de detalle poco habitual.

Escapa señaló que ese grado de definición suele perderse en la fosilización, porque los procesos que transforman a los organismos en fósiles alteran o destruyen la estructura celular original. El investigador también indicó que su equipo lleva más de dos décadas estudiando los depósitos de la Formación La Matilde.

Austrohamia vitrea. Hallan en Santa Cruz una planta fósil de 150 millones de años con una preservación excepcional (gentileza Museo Paleontológico Egidio Feruglio)
Austrohamia vitrea es la primera especie de su género con anatomía interna preservada en tres dimensiones (gentileza Museo Paleontológico Egidio Feruglio)

Qué revela sobre las coníferas del Jurásico

Austrohamia vitrea es la primera especie de su género con anatomía interna preservada en tres dimensiones,. Esa condición aporta pistas sobre la forma y el modo de vida de estas plantas durante el Mesozoico.

Alejandro Molano, primer autor del trabajo e integrante del MEF, destacó: “La preservación nos permite ver detalles que rara vez se conservan en los fósiles: desde los tejidos que ayudaban a transportar agua y nutrientes dentro de las hojas, hasta los estomas, pequeños poros por los que la planta intercambiaba gases con el ambiente”.

Austrohamia vitrea. Hallan en Santa Cruz una planta fósil de 150 millones de años con una preservación excepcional (gentileza Museo Paleontológico Egidio Feruglio)
Los yacimientos jurásicos en el Macizo del Deseado (gentileza Museo Paleontológico Egidio Feruglio)

Molano añadió en un comunicado del museo que la comparación de esas estructuras con las de especies actuales permite reconstruir mejor las relaciones de parentesco entre coníferas y entender cómo estas plantas se adaptaban a los ambientes del pasado y se establecieron en la Patagonia.

Desde el Museo Paleontológico Egidio Feruglio detallaron que el estudio fue liderado por Alejandro Molano (MEF- Agencia I+D+I) y fue publicado conjuntamente con Giovanni Nunes (CONICET – MEF), Ignacio Escapa (CONICET –MEF), Josefina Bodnar (CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata) Juan L. García Massini (CONICET-CRILAR) y Diego Guido (CONICET- INREMI-UNLP)

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