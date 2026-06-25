Ciencia

Por qué los mejores sistemas predictivos del mundo generan desconfianza, según la psicología

Un estudio de la Universidad de Chicago revela que las personas evitan los patrones basados en “el menor error posible”, un sesgo que los desarrolladores de tecnología predictiva no contemplan en sus modelos

Guardar
Google icon
Una figura de espaldas observa una serie de siete caminos o flechas luminosas que se abren desde un punto central, con la flecha del medio más iluminada.
Un estudio sobre psicología de las predicciones explicó que muchas personas prefieren tener razón por completo antes que reducir el error esperado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio difundido por el Instituto de Investigación Operativa y Ciencias de la Gestión halló que la psicología de las predicciones ayuda a explicar por qué muchas personas prefieren tener razón por completo antes que equivocarse menos. El resultado pone en cuestión un supuesto frecuente de muchos sistemas de pronóstico, herramientas de análisis predictivo y modelos de inteligencia artificial.

A muchas personas les cuesta aceptar hechos que contradicen lo que creen porque, al hacer o evaluar predicciones, valoran más la posibilidad de acertar exactamente que reducir el tamaño del error esperado. Según el Instituto de Investigación Operativa y Ciencias de la Gestión, esa diferencia se vuelve especialmente intensa cuando alguien pasa de estar completamente en lo cierto a estar apenas equivocado.

PUBLICIDAD

El estudio se publicó en Management Science y lo firmó Berkeley J. Dietvorst, de la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Según el Instituto, la investigación muestra que la gente no siempre juzga una predicción con el mismo criterio que usan los modelos estadísticos. “Para muchas personas, el objetivo de una predicción es tener razón, no solo minimizar el error promedio”, dijo Dietvorst en la información difundida por el Instituto.

Qué encontró el estudio sobre el error y la satisfacción

Mano de persona sostiene una pieza de rompecabezas con patrón de circuito sobre un tablero de rompecabezas que tiene un hueco.
La investigación liderada por Berkeley J. Dietvorst cuestionó un supuesto frecuente de los sistemas de pronóstico, el análisis predictivo y la inteligencia artificial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dietvorst analizó 16 estudios con distintas tareas de predicción y diseños experimentales. En conjunto, los participantes mostraron un patrón que los investigadores describen como sensibilidad decreciente al error de predicción.

PUBLICIDAD

En varios experimentos, los participantes vieron distribuciones de probabilidad y debieron formular predicciones. Con frecuencia eligieron resultados que aumentaban la posibilidad de acertar de forma exacta, aunque otras opciones redujeran mejor el error esperado.

La investigación también examinó reacciones emocionales ante los fallos. La satisfacción cayó con fuerza cuando una persona pasó de acertar por completo a quedar apenas equivocada.

En cambio, aumentos mayores del error provocaron descensos mucho menores. Según el Instituto de Investigación Operativa y Ciencias de la Gestión, ese patrón sugiere que, una vez que una predicción ya es errónea, los fallos adicionales importan menos de lo que suponen muchos modelos de pronóstico.

Por qué este sesgo importa para la inteligencia artificial y los pronósticos

Cuatro personas observan una proyección holográfica con gráficos de barras y circulares. Tres de ellas tienen un signo de interrogación. Una mujer utiliza un ordenador.
En 16 estudios, los participantes eligieron con frecuencia resultados que aumentaban la posibilidad de acertar de forma exacta aunque otras opciones redujeran mejor el error (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hallazgo va más allá de los pronósticos convencionales. Muchos sistemas de inteligencia artificial, motores de recomendación, modelos de negocio y tecnologías de apoyo a la toma de decisiones se diseñan para minimizar el error promedio, pero los usuarios pueden evaluarlos con otra lógica.

“Los resultados resaltan la importancia de comprender los objetivos humanos antes de diseñar sistemas predictivos”, afirmó Dietvorst, según el Instituto. “Si los modelos se optimizan para metas que difieren de lo que las personas valoran, la adopción y la confianza pueden verse afectadas”.

El estudio, publicado en Management Science en 2025, también cuestiona una idea extendida entre especialistas y organizaciones. Si las personas premian sobre todo el acierto exacto, un sistema ajustado para equivocarse menos en promedio puede no parecerles satisfactorio.

Silueta de un hombre de traje señalando una balanza de platillos suspendida. Un platillo contiene una esfera y el otro tiene múltiples esferas de distintos tamaños.
El sesgo identificado puede afectar la adopción y la confianza en sistemas de inteligencia artificial diseñados para minimizar el error promedio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno puede observarse en distintos ámbitos donde la tecnología interactúa con las decisiones humanas. Por ejemplo, en el sector financiero, los usuarios suelen desconfiar de recomendaciones automatizadas si no coinciden de manera exacta con sus expectativas, aun cuando los sistemas demuestren un bajo margen de error general.

Algo similar sucede en aplicaciones de salud digital, donde la percepción de exactitud influye en la aceptación de diagnósticos o sugerencias médicas generadas por algoritmos.

Este desacople entre la optimización técnica y la experiencia subjetiva puede generar frustración, disminuir la confianza en las herramientas y limitar su adopción masiva. Para los desarrolladores, comprender estas diferencias resulta clave a la hora de diseñar interfaces y comunicar los alcances y limitaciones de los modelos predictivos, con el objetivo de alinear mejor las soluciones tecnológicas con las expectativas reales de los usuarios.

Temas Relacionados

Psicología de las PrediccionesInteligencia ArtificialAnálisis PredictivoNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Realizan el primer implante en Buenos Aires de una válvula para pacientes nacidos con problemas cardíacos

El procedimiento se hizo por cateterismo en el Hospital Universitario Austral, sin necesidad de reabrir el tórax ni de cirugía a corazón abierto. Según el equipo médico, el 85% de los pacientes —por lo general mayores de 14 años— recibe el alta y vuelve caminando a su casa al día siguiente

Realizan el primer implante en Buenos Aires de una válvula para pacientes nacidos con problemas cardíacos

Qué es el uranio empobrecido, el material radiactivo hallado en un centro de reciclaje de Córdoba

Una pieza fue detectada por operarios de una planta mientras manipulaban cartón. Se trata de un metal pesado tóxico que conserva la toxicidad química del uranio, aunque su peligrosidad por radiación es menor

Qué es el uranio empobrecido, el material radiactivo hallado en un centro de reciclaje de Córdoba

Cómo una dieta rica en azúcar activa el sistema inmune y frena la maduración, según un estudio

Una investigación realizada en modelos animales identificó que ciertas células ajustan el ritmo de desarrollo según el entorno nutricional, un hallazgo que revela un vínculo inesperado entre inmunidad, metabolismo y crecimiento

Cómo una dieta rica en azúcar activa el sistema inmune y frena la maduración, según un estudio

Por qué el cerebro recuerda de forma diferente las experiencias visuales de las auditivas

Un estudio comparó cómo se reconstruyen recuerdos formados por la vista y por el oído, y encontró señales cerebrales distintas al momento de evocar escenas y sonidos, un resultado que abre preguntas sobre aprendizaje, atención y cambios con la edad

Por qué el cerebro recuerda de forma diferente las experiencias visuales de las auditivas

¿Qué nos dice la risa de los simios sobre el origen del lenguaje humano?

Un estudio comparó vocalizaciones de orangutanes, gorilas, bonobos, chimpancés y niños, y encontró un patrón regular compartido desde hace más de 15 millones de años. Por qué ayuda a explicar la evolución del lenguaje

¿Qué nos dice la risa de los simios sobre el origen del lenguaje humano?

DEPORTES

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Túnez-Países Bajos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Pablo Aimar dio detalles de su estrecha relación con Messi: “Nos hemos acostumbrado a lo extraordinario”

Ecuador dio el golpe ante Alemania y avanzó a los 16avos de final del Mundial 2026

Angustia en el fútbol de Venezuela: buscan a una de las figuras de la Sub 20 que desapareció tras los terremotos

Dolor en el mundo del deporte: murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino

TELESHOW

El llanto de Lowrdes Fernández luego de recibir críticas por su aspecto: “Sean felices con sus cuerpos”

El llanto de Lowrdes Fernández luego de recibir críticas por su aspecto: “Sean felices con sus cuerpos”

Claudia Ciardone recordó su historia de amor con Ricardo Fort: “Recibí mucho hate por mi relación”

El Turco García habló de su ingreso a la casa de Gran Hermano y su relación actual con Mariela Prieto: “Me molesta la actitud”

Cecilia Ce agradeció el apoyo recibido tras denunciar a su expareja: “Muchos preguntan ‘si es psicóloga, ¿cómo le pasó a ella?’”

La abogada de Mauro Icardi confirmó que el futbolista denunciará a Wanda Nara por sus dichos sobre los turcos: “Es gravísimo”

INFOBAE AMÉRICA

Menores heridos y sin sus padres son trasladados a hospitales de Caracas tras los terremotos que sacudieron Venezuela

Menores heridos y sin sus padres son trasladados a hospitales de Caracas tras los terremotos que sacudieron Venezuela

Venezolanos en Estados Unidos se apresuran a enviar ayuda a las víctimas del terremoto, pero el aeropuerto de Caracas está cerrado

El presidente Bernardo Arévalo otorga la Orden Nacional Francisco Marroquín 2026 a siete docentes

Costa Rica: Contraloría detecta más de 1,800 fallecidos activos en registros de Garabito

En Panamá viven cerca de 8,500 personas entre refugiadas y solicitantes de dicha condición