Trasplantes de córnea en Argentina: logran que más del 90% del tejido sobreviva al primer año

Las técnicas selectivas de trasplante de córnea reemplazan solo la parte dañada, reducen el rechazo y aceleran la recuperación visual (Hospital Austral)

Más del 90% de las córneas trasplantadas en el Hospital Universitario Austral siguen funcionando correctamente y sin complicaciones graves durante el primer año después de la cirugía, según informó recientemente la institución. Este resultado significa que la gran mayoría de los beneficiarios mantiene la visión mejorada y no necesita una nueva intervención por rechazo o falla del injerto en ese periodo.

Este logro en el trasplante de córnea, impulsado por la adopción de técnicas laminares selectivas que solo reemplazan la parte dañada del tejido, redefine las perspectivas de quienes necesitan recuperar la claridad de sus ojos y confirma un salto en la cirugía oftalmológica nacional.

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El 77% de los procedimientos en la institución se realiza mediante implantes laminares selectivos, que reemplazan únicamente la capa corneal afectada, lo que reduce significativamente el riesgo de rechazo y acelera la recuperación visual.

Entre las causas más frecuentes de trasplante de córnea figuran el queratocono, distrofias, edema y cicatrices (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance responde a una tendencia internacional que prioriza intervenciones mínimamente invasivas frente a la tradicional queratoplastía penetrante, reservando esta última para casos donde toda la córnea está comprometida.

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El doctor Federico Luengo Gimeno, jefe del Equipo de Córnea y Superficie Ocular del Hospital Universitario Austral, resumió el efecto clínico de ese cambio técnico. “Estas técnicas selectivas determinan córneas mucho más estables en el largo plazo, disminuyen notablemente la tasa de rechazo inmunológico o falla del injerto, y ofrecen una recuperación visual más rápida, que pasa de durar un año a medirse en semanas o pocos meses”.

El procedimiento se indica cuando la córnea pierde transparencia o regularidad anatómica y la disminución visual ya no puede corregirse con anteojos ni lentes de contacto. Entre las causas más frecuentes figuran el queratocono avanzado, las distrofias corneales, el edema corneal y las cicatrices por infecciones, traumatismos o cirugías previas, explicaron desde el Hospital Universitario Austral.

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Las técnicas selectivas de trasplante de córnea reemplazan solo la parte dañada, reducen el rechazo y aceleran la recuperación visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas del hospital vinculan estos resultados a la migración global hacia técnicas laminares o lamelares, como DMEK, DSAEK, ALK o DALK. A diferencia de la queratoplastia penetrante, que reemplaza todo el espesor corneal, estas microcirugías actúan solo sobre la porción enferma y preservan las capas sanas. En esa institución, la sustitución total queda reservada para 23% de los casos, cuando toda la estructura corneal está comprometida. El resto se resuelve con implantes laminares selectivos.

Los especialistas subrayan la importancia de la detección precoz y los controles oftalmológicos para evitar o retrasar los trasplantes, así como la necesidad de desmitificar la donación de tejidos para sostener el sistema, que actualmente registra a más de 2.200 personas en espera de un trasplante de córnea. El hospital, referente regional en procedimientos complejos, remarca que el éxito del trasplante depende tanto de la calidad quirúrgica y el diagnóstico temprano como de la solidaridad en la donación.

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En qué casos se indica el trasplante y cuándo se reemplaza toda la córnea

Según la Academia Americana de Oftalmología (AAO), la córnea es la superficie delantera transparente del ojo. Ayuda a enfocar la luz en el ojo para poder ver y está compuesta por capas de células. Estas capas trabajan en conjunto para proteger el ojo y proveer una visión clara.

La córnea es la superficie delantera transparente del ojo y es esencial para enfocar la luz y lograr una visión clara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para tener buena visión, la córnea debe ser transparente, suave y sana. “Si tiene cicatrices, está hinchada o dañada, la luz no se enfocará correctamente en el ojo. Por consiguiente, la visión es borrosa o se ve un resplandor”, explica la entidad.

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Cuando la córnea no se puede curar o reparar, se puede realizar un trasplante de córnea. “Mediante este procedimiento se reemplaza la córnea enferma por una transparente y saludable de un donante humano”, señaló la entidad. Existen distintos tipos de trasplantes de córnea. “En algunos casos, sólo se reemplazan la capa delantera y la capa intermedia de la córnea. En otros casos, sólo se extrae la capa interior. A veces, es necesario reemplazar toda la córnea”, señala la AAO.

La córnea tiene seis capas celulares superpuestas, una característica que permite elegir reemplazos parciales cuando la lesión no afecta todo el tejido. Esa lógica quirúrgica sostiene el avance de las técnicas selectivas frente a la queratoplastia penetrante.

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Cuando la córnea pierde transparencia o regularidad y no responde a anteojos, el trasplante se vuelve la opción indicada (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trasplante aparece como opción cuando la pérdida visual ya no responde a corrección óptica convencional. Los casos más habituales incluyen queratocono avanzado, distrofias corneales como la distrofia endotelial de Fuchs, edema corneal por falla del endotelio y cicatrices por queratitis, traumatismos o cirugías previas, según los expertos del Hospital Universitario Austral.

Según la AAO, estos son algunos problemas oculares comunes que pueden dañar la córnea:

Queratocono , cuando la córnea tiene forma de cono en lugar de cúpula

La distrofia de Fuchs , cuando las células de la capa interior de la córnea no funcionan eficazmente.

Lesiones o infecciones oculares que producen cicatrices en la córnea

Cirugía de córnea previa u otra cirugía ocular previa que haya dañado la córnea.

Cuando el daño ocupa toda la córnea, los cirujanos recurren al reemplazo total. Si la enfermedad se concentra en una parte del tejido, el injerto parcial permite conservar estructuras sanas y mejorar la evolución posterior, afirmaron desde el Austral.

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La prevención y el seguimiento también mejoran los resultados

Los médicos del Hospital Universitario Austral advirtieron que el éxito no depende solo de la cirugía. Los controles oftalmológicos periódicos y los tratamientos intermedios permiten retrasar o evitar muchos trasplantes.

Los controles oftalmológicos periódicos y los tratamientos intermedios permiten retrasar o evitar muchos trasplantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

También aconsejaron no frotarse los ojos, sobre todo en pacientes con alergias o con sospecha de queratocono. A eso sumaron el seguimiento estricto después de las cirugías de catarata.

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“El trasplante de córnea no es el final del camino: muchas veces es el comienzo de una recuperación funcional que permite volver a estudiar, trabajar, conducir y recuperar la independencia. Cada trasplante exitoso comienza mucho antes del quirófano: con un diagnóstico precoz, un sistema sanitario coordinado y el acto solidario de una familia que decide donar”, explicaron los expertos.

Lista de espera, donación y distribución de tejidos

El impacto del procedimiento también se mide fuera del quirófano. El Sistema de Información de Trasplante de la República Argentina (SINTRA) registra a más de 2.200 personas en lista de espera para trasplante de córnea.

El Sistema Nacional registra más de 2.200 personas en lista de espera para trasplante de córnea en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La procuración de tejidos coordinada por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) muestra una recuperación sostenida tras la pandemia. A la vez, programas federales buscan redistribuir tejidos para reducir las diferencias regionales en los tiempos de espera, asociadas a la disponibilidad de bancos de ojos o a la capacidad logística.

Los especialistas señalan que persisten barreras sociales para la donación. Entre ellas mencionan mitos sobre la extracción de córneas y remarcan que ese procedimiento no desfigura el cuerpo del fallecido y que la asignación de tejidos se audita con criterios transparentes.