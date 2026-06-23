Qué pasa en el cerebro mientras miramos una película: descubren cómo ajusta la atención en tiempo real

Pocos espectadores disfrutan de una película en una sala de cine con butacas de color rojo Un estudio en Nature Communications señaló que la corteza frontal mueve la atención entre el sonido y la imagen para comprender una película (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en Nature Communications sugiere que una parte del cerebro llamada corteza frontal va “moviendo” la atención entre lo que escuchamos y lo que vemos cuando seguimos una película. Esa capacidad ayudaría a explicar cómo el cerebro mezcla distintos estímulos para entender una historia de forma coherente, casi al instante.

Para investigarlo, los científicos analizaron registros directos de actividad cerebral en 19 pacientes con epilepsia que tenían electrodos colocados de manera temporal por motivos clínicos. Eso les permitió medir la respuesta del cerebro con una precisión de milisegundos, más rápida que la que suelen dar las resonancias magnéticas.

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En el experimento, los participantes vieron un cortometraje multilingüe de 12 minutos, con escenas en inglés, griego, alemán y francés. En algunas partes, cuando el idioma no era inglés, había subtítulos en inglés. Esa combinación les sirvió a los investigadores para observar una situación muy parecida a la vida real: momentos en los que, para entender lo que pasa, a veces importa más el audio (lo que se dice) y otras veces importa más lo visual (lo que se ve, como gestos o acciones).

El experimento usó un cortometraje multilingüe de 12 minutos para evaluar cómo el cerebro prioriza señales auditivas y visuales en una situación cercana a la vida real (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el estudio, la corteza frontal no procesa todo “igual”. Encontraron una especie de reparto de tareas.

La zona inferior (regiones frontales ventrales) reaccionó más a la información auditiva. La zona superior (regiones frontales dorsales) reaccionó más a la información visual.

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En otras palabras: además de estar relacionada con funciones como la planificación y el pensamiento complejo, la corteza frontal también parece tener una organización interna que ayuda a manejar, en tiempo real, cuánto caso hacemos al sonido y cuánto a la imagen.

El primer autor, Faxin Zhou, lo explicó así: “Esto sugiere que la corteza frontal posee un mapa organizado para procesar diferentes tipos de información durante las experiencias del mundo real”. Y agregó: “No se trata simplemente de un centro de control general, sino que parece separar el sonido y la vista de forma estructurada”.

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El estudio encontró que las regiones frontales ventrales respondieron más a la información auditiva y las regiones frontales dorsales reaccionaron más a la información visual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más datos del estudio

La idea central es que ver una película —una tarea cotidiana— obliga al cerebro a tomar decisiones continuas sobre qué es más importante en cada momento: el diálogo, una expresión facial, la música o un cambio de escena. El estudio apunta a que la corteza frontal ayuda a hacer ese “reparto de atención” de manera dinámica mientras la historia avanza.

El estudio encontró que, cuando en la película aparecían escenas en idiomas que los participantes no conocían, la actividad del cerebro tendía a dejar de priorizar el sonido y a apoyarse más en lo visual. Ese cambio ayuda a entender cómo las personas pueden seguir una historia incluso en situaciones complicadas. Los autores también plantean que este tipo de hallazgos podría servir como guía para pensar terapias relacionadas con trastornos del lenguaje, autismo, déficit de atención o pérdida auditiva.

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El patrón se vio claramente cuando cambiaba el idioma. En las escenas en inglés, como los participantes podían comprender el habla de manera directa, las zonas frontales se enfocaron más en procesar lo que se escuchaba. En cambio, cuando las escenas estaban en lenguas desconocidas, la respuesta se orientó más a las pistas visuales, como expresiones faciales, gestos y subtítulos.

Voluntarios en línea confirmaron que en las escenas en inglés el audio ayudaba más a entender la trama y que en otros idiomas pesaban más las claves visuales (Imagen ilustrativa Infobae)

Para comprobar si esa explicación tenía sentido, el equipo también reclutó voluntarios en línea. Les mostraron fragmentos cortos de la película y les pidieron que indicaran qué momentos eran más importantes para entender la trama y si, en cada escena, ayudaban más las claves auditivas o las visuales.

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Las respuestas de esos voluntarios coincidieron en gran medida con los registros neuronales: en las escenas en inglés, el sonido resultó más útil; en los tramos en otros idiomas, las señales visuales fueron las que más ayudaron.

El autor principal, Adeen Flinker, profesor asociado de ingeniería biomédica en NYU Tandon y de neurología en la Facultad de Medicina Grossman de NYU, lo resumió: “Cuando la comprensión a través del habla se dificulta, el cerebro reasigna recursos de forma flexible hacia las señales visuales”.

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Según Flinker, “esa adaptabilidad puede ser esencial para desenvolverse en entornos cotidianos repletos de información contradictoria”. La idea es que el cerebro no usa siempre la misma estrategia: ajusta “sobre la marcha” qué tipo de información le conviene priorizar.

Cuando la película pasaba a idiomas desconocidos, el cerebro reducía la prioridad del sonido y se apoyaba más en gestos, expresiones faciales y subtítulos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados también aportan una posible respuesta a una pregunta clásica de la neurociencia: cómo combina el cerebro distintos sentidos en situaciones realistas. Muchos estudios anteriores se basaron en tareas de laboratorio más simples, mientras que una película se parece más a la vida diaria, donde las señales llegan todo el tiempo y de manera menos predecible.

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Además, el trabajo plantea que la corteza frontal podría tener un rol más activo de lo que suele pensarse: no solo “mezclar” información al final, sino decidir antes qué canal conviene priorizar para comprender lo que está pasando, si el sonido o la imagen.

Los autores ven posibles usos clínicos y tecnológicos, pero también marcan límites del estudio. Por ejemplo:

Los participantes eran pacientes hospitalizados con epilepsia, así que no necesariamente representan a toda la población. Los electrodos se colocaron por una necesidad médica, no para cubrir todas las zonas del cerebro de manera planificada, y algunas áreas quedaron menos observadas.

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Aun así, el registro neuronal directo permitió ver con un nivel de detalle poco común cómo el cerebro humano organiza la percepción en una situación cotidiana y cómo cambia el “equilibrio” entre lo que se oye y lo que se ve cuando entender el habla se vuelve más difícil.