Ciencia

Los estudios PET y TC, claves para detectar cáncer y enfermedades cardíacas en etapas tempranas, según especialistas

La integración de dos tecnologías permite a los médicos detectar enfermedades ocultas y analizar el metabolismo celular, ampliando las opciones para tratar cáncer, patologías cardíacas y trastornos neurológicos

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Paciente recostada en camilla, dos máquinas PET-TC, monitores, soportes de suero y teclado en una sala de hospital.
Expertos en diagnóstico por imágenes explican que esta tecnología une datos anatómicos y metabólicos para identificar lesiones pequeñas y metástasis iniciales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso combinado de tomografía por emisión de positrones (PET) y tomografía computarizada (TC) mejora la precisión en la identificación de tumores, lesiones vasculares y trastornos neurológicos, según expertos en diagnóstico por imágenes. La comparación entre ambas técnicas cobró relevancia en la práctica médica moderna.

De acuerdo con la Dra. Angela Ryan Lee, especialista estadounidense en enfermedades cardiovasculares, citada por la revista VeryWellhealth, ambos métodos ofrecen información complementaria, pero cumplen funciones distintas en el diagnóstico por imágenes.

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En paralelo, un estudio reciente, publicado en la revista científica PMC, halló que la planificación de radioterapia basada en PET/CT mejora la definición de los volúmenes tumorales y permite una mayor personalización del tratamiento en cáncer de cabeza y cuello. Los resultados apoyan el valor de la integración de ambas técnicas en la práctica clínica avanzada.

¿Cómo funciona la tomografía computarizada (TC)?

Infografía sobre PET y TC, con un escáner médico, representaciones de cerebro, corazón y órganos, textos explicativos y el logo de Infobae.
Una infografía detalla la complementariedad de las tomografías PET y TC, destacando sus funciones, ventajas y aplicaciones clínicas en el diagnóstico avanzado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tomografía computarizada utiliza múltiples haces de rayos X para obtener imágenes transversales de los órganos, huesos y tejidos internos del cuerpo. Estas imágenes pueden reconstruirse en cortes o en modelos tridimensionales.

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La Dra. Angela Ryan Lee, médica certificada con sede en Ohio, señaló que la TC resulta fundamental para detectar lesiones internas, hemorragias, fracturas, tumores y problemas vasculares. También permite localizar abscesos, identificar accidentes cerebrovasculares y guiar intervenciones médicas como biopsias y cirugías.

Según VeryWellhealth, la aplicación de un medio de contraste, administrado por vía oral o intravenosa, mejora el detalle de las imágenes y ayuda a distinguir entre tejidos normales y anómalos. La TC se destaca por su rapidez, con exámenes que pueden completarse en un intervalo de entre 10 y 30 minutos, y por su bajo costo en comparación con otros estudios avanzados.

La Dra. Lee explicó que la tomografía computarizada resulta especialmente útil para evaluar estructuras óseas y para el seguimiento de enfermedades crónicas como el cáncer, las afecciones cardíacas o pulmonares y las enfermedades hepáticas. Entre sus limitaciones, advierte que puede no detectar tumores muy pequeños o en etapas iniciales.

Tomografía por emisión de positrones (PET): visión funcional a nivel celular

Equipo PET-TC, mesa de paciente con almohada azul, monitores médicos, soportes de infusión con sueros, teclados y mobiliario de almacenamiento.
La tomografía computarizada muestra estructuras internas con rayos X, mientras que la tomografía por emisión de positrones evalúa actividad metabólica con radiotrazadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tomografía por emisión de positrones (PET) se diferencia de la TC al centrarse en el funcionamiento de los tejidos a nivel celular. Utiliza radiotrazadores, sustancias radiactivas que permiten identificar cambios metabólicos. Según la especialista, la PET “puede mostrar cómo las células consumen energía y revelar alteraciones metabólicas que sugieren la presencia de enfermedades”.

Esta técnica se emplea sobre todo en oncología, ya que permite detectar la propagación del cáncer (metástasis) incluso antes de que una TC convencional pueda evidenciar tumores. También se utiliza en el análisis de trastornos cerebrales, como tumores, epilepsia y enfermedad de Alzheimer, y para problemas cardiovasculares, como la insuficiencia cardíaca o la enfermedad arterial coronaria.

Las imágenes de la PET destacan zonas de alta actividad metabólica, que suelen corresponderse con células cancerosas debido a su rápido crecimiento. “El cáncer absorbe radiotrazadores a un ritmo acelerado, lo que permite identificar la enfermedad de forma precoz”, indicó la Dra. Lee. Una exploración PET puede durar desde 20 minutos hasta varias horas, dependiendo del tipo de radiotrazador y del objetivo clínico.

Comparativa: ventajas, limitaciones y similitudes

Figura femenina con esquema cerebral y red de nervios trazados en blanco desde la cabeza, bajando por la cara, cuello y hombros, sobre fondo blanco.
Una investigación publicada en la revista científica PMC halló que planificar radioterapia con imágenes combinadas mejora la delimitación del volumen tumoral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos métodos, la tomografía computarizada y la PET, son procedimientos no invasivos y ambulatorios. Según la médica especializada en enfermedades cardiovasculares, la TC se utiliza para identificar anomalías estructurales, mientras que la PET se orienta a detectar alteraciones funcionales. “La TC es más accesible y menos costosa, mientras que la PET proporciona información metabólica esencial para el diagnóstico temprano”, subrayó.

Entre las ventajas de la TC se encuentran la rapidez, la precisión anatómica y la utilidad para guiar procedimientos médicos. En cambio, la PET permite anticipar la detección de cáncer gracias a su capacidad para identificar cambios metabólicos sutiles, aunque su costo resulta considerablemente mayor y una pequeña cantidad de radiación puede permanecer en el cuerpo durante poco tiempo tras el estudio.

Ambos métodos pueden eliminar la necesidad de cirugías exploratorias y tienen capacidad para detectar la presencia y evolución de tumores. No obstante, la PET no sirve para guiar intervenciones y su uso suele reservarse a casos en que se requiere un análisis funcional profundo.

PET-CT: la combinación que potencia el diagnóstico

Un médico en bata blanca señala una ecografía en un monitor a un adolescente y una mujer sentados. Sobre el escritorio hay un modelo anatómico de hígado.
Al reunir en un solo examen la forma de los órganos y la actividad de los tejidos, esta tecnología ayuda a confirmar la presencia y evolución de tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance tecnológico permitió unir ambas técnicas en un solo aparato, el escáner PET-CT. Este sistema combina los beneficios de la imagen anatómica de la TC con la visión funcional de la PET, logrando diagnósticos más precisos, sobre todo en oncología.

La Dra. Lee detalló que “la PET-CT puede diagnosticar y estadificar tumores pequeños que podrían pasar inadvertidos en una TC aislada, identificar metástasis tempranas y determinar la estrategia de tratamiento más adecuada, como la cirugía o la radioterapia”. Además, permite controlar la respuesta al tratamiento y confirmar la remisión o recaída del cáncer.

El costo de esta técnica combinada puede superar los USD 1.000, mientras que una tomografía computarizada suele costar entre la mitad y dos tercios menos. A pesar de ello, la precisión diagnóstica que ofrece la PET-CT la convierte en una herramienta indispensable en el manejo de enfermedades complejas.

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