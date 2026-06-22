El secreto de la trompa del elefante no era la fuerza: estaba en sus casi mil bigotes sensoriales

Un estudio publicado en Science reveló que las vibrisas de la trompa del elefante asiático son clave para su percepción táctil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un elefante puede levantar una tortilla sin romperla o examinar el interior de un tronco sin mirar, hazañas que durante décadas se explicaron por la extraordinaria musculatura de la trompa. El estudio publicado en la revista Science por el equipo del Departamento de Haptic Intelligence del Max Planck Institute for Intelligent Systems, revela que el verdadero protagonista es otro: los cerca de mil pelos sensoriales —vibrisas— que recubren la trompa del elefante asiático.

Estas vibrisas, compuestas de queratina, no son simples “bigotes”, sino órganos táctiles especializados. Cada vez que uno de estos pelos roza una superficie, se flexiona y transmite vibraciones a mecanorreceptores situados en la base. Estos receptores convierten la deformación mecánica en señales eléctricas que el cerebro interpreta como información espacial.

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Así, la trompa —fusión evolutiva del labio superior y la nariz— se convierte en el centro sensorial principal del elefante, y le permite interactuar con su entorno, manipular objetos frágiles y comunicarse mediante gestos suaves y precisos.

La trompa del elefante funciona como su principal centro sensorial y le permite manipular objetos frágiles y comunicarse con gestos precisos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo son las vibrisas del elefante

El análisis estructural de las vibrisas demostró que, a diferencia de los bigotes de roedores, los pelos de la trompa del elefante presentan una sección transversal aplanada, similar a una hoja de hierba y no a un cilindro sólido. Esta arquitectura facilita su flexión en direcciones específicas, alineadas con el eje de extensión de la trompa.

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Además, las imágenes obtenidas mediante microtomografía computarizada y microscopía electrónica revelaron cavidades internas en la base de cada pelo, estructuras huecas que reducen el peso y funcionan como sistemas de absorción de impactos.

A diferencia de otros mamíferos, estos pelos no vuelven a crecer si se pierden, por lo que deben resistir toda una vida de fricciones, golpes y roces. La porosidad interna y la forma aplanada representan una adaptación, especialmente considerando que el elefante puede ingerir hasta 200 kilos de alimento diarios, exponiendo constantemente sus vibrisas a exigencias mecánicas.

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El estudio detectó un gradiente funcional de rigidez en cada vibrisa, con una base dura y una punta mucho más elástica (REUTERS/Thomas Mukoya/Foto de archivo)

El gradiente de rigidez que detectó el estudio

El hallazgo del estudio fue la identificación de un gradiente funcional de rigidez a lo largo de cada vibrisa. Mediante técnicas de nanoindentación, los investigadores comprobaron que la base del pelo es tan rígida como un plástico duro, mientras que la punta presenta una elasticidad comparable a la del caucho blando. Esta diferencia puede alcanzar hasta cuarenta veces entre ambos extremos.

Este gradiente permite que cada vibrisa funcione como un sensor que integra información espacial. Cuando un objeto toca la punta, la señal mecánica recibida por el receptor difiere de la que se genera si el contacto se produce cerca de la base. Así, sin necesidad de mover activamente los bigotes, el elefante puede deducir el punto exacto de contacto a partir de la calidad de la señal transmitida. Esta “inteligencia material” convierte a cada vibrisa en un procesador táctil pasivo, capaz de codificar información espacial.

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Ese gradiente de rigidez permite al elefante identificar el punto exacto de contacto sin mover activamente los bigotes de la trompa (EFE/ Mariano Macz)

Comparación con vibrisas de otros animales

El estudio comparó las vibrisas de elefante con las de otros mamíferos, como gatos y roedores. Los gatos presentan también un gradiente de rigidez —base dura y punta blanda— aunque su estructura interna y sección transversal difieren notablemente de las del elefante. En contraste, los bigotes de ratas y ratones son uniformemente rígidos y responden a una estrategia sensorial basada en el movimiento activo.

Esta diversidad confirma que no existe una única solución evolutiva para la percepción táctil: cada especie ha desarrollado estructuras adaptadas a sus necesidades ecológicas y comportamentales, con caminos distintos para resolver problemas sensoriales similares.

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La comparación con gatos, ratas y ratones mostró que las vibrisas del elefante siguen una estrategia sensorial distinta a la de otros mamíferos (AP Foto/Marco Ugarte)

Las aplicaciones en robótica

El análisis de las vibrisas del elefante ha abierto una vía innovadora para el desarrollo de sensores robóticos. La estructura aplanada, la porosidad interna y el gradiente funcional de rigidez permiten que la información táctil se procese directamente en el material, sin depender de algoritmos complejos. Este tipo de diseño podría ser clave para crear robots capaces de manipular objetos delicados, identificar obstáculos y adaptarse a entornos donde la visión artificial resulta insuficiente.

La experimentación con réplicas impresas en 3D demostró que la respuesta vibratoria varía según el punto de contacto, lo que permite localizar estímulos con precisión. Un “bigote robótico” inspirado en el elefante podría optimizar la interacción con el entorno, simplificando la arquitectura sensorial y reduciendo la carga computacional. Estos avances prometen aplicaciones en robótica médica, exploración industrial y sistemas autónomos de navegación.

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Los hallazgos sobre las vibrisas del elefante pueden aplicarse al diseño de sensores robóticos para objetos delicados y entornos de baja visibilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia del tacto para el elefante

Para el elefante, el tacto es la herramienta principal para relacionarse con su entorno, especialmente en hábitats donde el polvo, la vegetación densa o la escasa visibilidad limitan la eficacia de la vista. Las vibrisas de la trompa permiten detectar con gran precisión cambios de textura, presión y vibración, actuando como una red sensorial que guía cada movimiento y decisión.

La información transmitida por estos casi mil pelos sensoriales es fundamental en actividades cotidianas como la alimentación, el cuidado de las crías y la interacción social. Gracias a esta sofisticada sensibilidad táctil, el elefante puede explorar cavidades, manipular objetos frágiles y comunicarse con otros individuos, demostrando que la trompa es mucho más que un apéndice: es un órgano sensorial multifuncional central para su supervivencia.

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