Identifican un biomarcador que podría monitorear cambios en la grasa corporal y su impacto en el organismo

Una ilustración biomédica representa la liberación de endotropina, un biomarcador dinámico, desde las células de tejido adiposo bajo la piel hacia el torrente sanguíneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La grasa corporal no es solo una reserva de energía, funciona también como un órgano activo que produce señales biológicas capaces de afectar al resto del organismo. Cuando el tejido adiposo se expande de forma excesiva o disfuncional, libera sustancias que pueden desencadenar inflamación, resistencia a la insulina y otras complicaciones crónicas. Identificar indicadores biológicos para monitorear esos procesos en tiempo real sigue siendo una deuda pendiente de la medicina.

Hasta ahora, los especialistas carecían de herramientas precisas para medir cómo responde el tejido graso ante cambios en el peso corporal a corto plazo. Una nueva investigación sugiere que una molécula llamada endotropina —un fragmento de proteína liberado cuando el tejido adiposo se expande y se remodela— podría llenar ese vacío.

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Sus niveles en sangre aumentan cuando crece la masa grasa y disminuyen cuando esta se reduce, por lo que podría funcionar como un indicador dinámico de los cambios que atraviesa el tejido adiposo. Los hallazgos provienen de un estudio publicado en la revista Metabolism.

La grasa corporal actúa como un órgano activo que puede liberar señales biológicas vinculadas con inflamación, resistencia a la insulina y complicaciones crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo fue desarrollado por investigadores del Centro de Investigación Biomédica Pennington de la Universidad Estatal de Luisiana (LSU), la Pontificia Universidad Católica de Chile, el Centro de Diabetes Touchstone de la Universidad de Texas Southwestern y el Instituto de Terapéutica de Texas del Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Texas en Houston.

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Qué es la endotropina y qué revela sobre la grasa

La endotropina es un fragmento de una proteína estructural llamada colágeno VI, que forma parte del andamiaje de la grasa corporal. Cuando ese tejido crece —por ejemplo, ante un aumento de peso— o atraviesa un proceso de remodelación, libera endotropina al torrente sanguíneo.

Funciona, en ese sentido, como una señal de actividad del tejido adiposo: cuanto más se acumula el exceso de grasa o más alterado es su comportamiento, mayor es la concentración circulante de esta molécula.

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El estudio analizó datos de 73 adultos sanos que participaron en dos estudios clínicos distintos. Uno evaluó diferentes estrategias de pérdida de peso durante seis meses, entre ellas la restricción calórica y el aumento de la actividad física.

El segundo examinó los efectos de ocho semanas de sobrealimentación controlada. En conjunto, los participantes experimentaron variaciones en su masa adiposa que oscilaron entre una pérdida de 11 kilogramos y una ganancia de 7 kilogramos.

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La endotropina es un fragmento del colágeno VI que el tejido adiposo libera al torrente sanguíneo cuando se expande o se remodela (Imagen Ilustrativa Infobae)

En todos los casos, la relación entre los cambios en la masa grasa y los niveles de la molécula fue consistente: a mayor masa adiposa, mayores niveles de endotropina; a menor masa, menores concentraciones de la molécula.

Los investigadores también detectaron que este fragmento proteico podría explicar, al menos en parte, el vínculo entre la acumulación de grasa y el incremento del colesterol total, lo que apunta a que puede estar implicada en la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles.

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“Nuestros hallazgos muestran que la endotropina refleja de cerca los cambios en la grasa corporal, incluso en períodos relativamente cortos de ganancia o pérdida de peso”, afirmó el doctor Eric Ravussin, profesor Boyd de LSU en Pennington Biomedical, según el comunicado de prensa institucional.

Un marcador dinámico, no solo un indicador estático de obesidad

Según señaló el doctor Philipp Scherer, director del Centro de Diabetes Touchstone y autor principal del estudio, en el comunicado de prensa, la endotropina no se limita a indicar si una persona tiene obesidad, sino que refleja activamente los cambios que ocurren en el tejido graso.

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Esa distinción tiene peso clínico: una señal estática describe una condición en un momento fijo, pero una dinámica permite seguir la evolución de un paciente a lo largo del tiempo o en respuesta a una intervención. Esta perspectiva, según Scherer, abre una doble posibilidad para la endotropina en la medicina del futuro: su uso como herramienta de diagnóstico y monitoreo, y su potencial como blanco terapéutico.

Los investigadores señalaron que la endotropina podría explicar parte del vínculo entre acumulación de grasa y aumento del colesterol total (Imagen Ilustrativa Infobae)

No solo permitiría saber qué está ocurriendo en el tejido adiposo de un paciente, sino que también podría convertirse en el objetivo de fármacos diseñados para interrumpir los mecanismos que dañan el metabolismo.

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Hacia nuevos enfoques en el tratamiento de enfermedades metabólicas

Los investigadores concluyen que la endotropina puede representar tanto un biomarcador útil para monitorear la salud metabólica como un objetivo terapéutico con potencial. No obstante, señalan que se necesitan estudios adicionales para determinar si reducir los niveles de endotropina puede mejorar los resultados de salud en personas con obesidad u otros trastornos metabólicos.

La doctora Jennifer Rood, vicecanciller interina senior y directora ejecutiva de Pennington Biomedical, subrayó la dimensión colaborativa y traslacional del trabajo. “Comprender las señales biológicas producidas por el tejido graso es esencial para desarrollar enfoques más precisos en la prevención y el tratamiento de enfermedades relacionadas con la obesidad”, afirmó Rood.

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El trabajo plantea que la endotropina podría servir para el diagnóstico, el monitoreo y el desarrollo de tratamientos contra la obesidad y otras enfermedades metabólicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Este estudio destaca la importancia de la colaboración para fortalecer nuestra capacidad de traducir los descubrimientos sobre el metabolismo en conocimiento que en última instancia podría mejorar la prevención y el tratamiento de enfermedades crónicas”, agregó la directora.

El trabajo se suma a una línea de investigación que busca entender el tejido adiposo no solo como un depósito pasivo de calorías, sino como un actor activo en el desarrollo de la resistencia a la insulina, la inflamación crónica y otras enfermedades metabólicas.

La identificación de la endotropina como un marcador que responde de forma sensible y veloz a los cambios en la grasa corporal representa un paso hacia tratamientos más personalizados para uno de los mayores desafíos de salud pública a nivel global.