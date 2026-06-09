¿Adiós a las pastillas? Cómo funciona la inyección que promete bajar el colesterol “malo” más de un año

La terapia génica VERVE-102 redujo el colesterol LDL un 62% durante al menos 18 meses con una sola inyección (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el tratamiento del colesterol LDL consistió en medicación crónica: pastillas diarias o inyecciones frecuentes que debían mantenerse para evitar el aumento de los niveles. Un ensayo clínico internacional mostró que una sola inyección de la terapia génica VERVE-102 puede reducir el colesterol LDL en un 62% y mantener ese efecto durante al menos 18 meses, según Muy Interesante.

Una única inyección de VERVE-102 consigue este resultado modificando directamente el gen PCSK9 en el hígado, lo que permite bloquear de forma duradera la producción de colesterol considerado dañino. La terapia propone reemplazar los tratamientos diarios por una intervención puntual, con eficacia comprobada a lo largo de más de un año de observación clínica.

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Hasta ahora, el control del colesterol se apoyaba en fármacos como las estatinas o inyecciones periódicas que debían repetirse indefinidamente. Si se suspenden, los niveles vuelven a elevarse, incrementando el riesgo cardiovascular. La propuesta presentada en el Congreso de la Sociedad Europea de Aterosclerosis representa una alternativa potencial para pacientes y sistemas de salud.

El estudio internacional presentó a VERVE-102 como una alternativa a las estatinas y a las inyecciones periódicas para controlar el colesterol (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo liderado por Scott B. Vafai, junto al cardiólogo Riyaz Patel, diseñó VERVE-102 para modificar únicamente una letra del ADN en los hepatocitos y así silenciar el gen PCSK9. Para lograrlo, emplean nanopartículas lipídicas que trasladan un editor de bases al hígado.

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Esta tecnología se diferencia de la edición genética tipo CRISPR tradicional, ya que no corta el ADN, sino que sustituye una base sin causar roturas, minimizando así el riesgo de alteraciones no deseadas.

Cómo actúa VERVE-102 en el hígado

La base de VERVE-102 es la edición génica de precisión. Una enzima localiza el segmento concreto del gen PCSK9 y cambia una adenina por otra base, desactivando la producción excesiva de la proteína que regula el colesterol. Esto permite que el hígado reduzca de forma permanente la fabricación de la proteína implicada.

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La terapia génica VERVE-102 usa nanopartículas lipídicas para llevar al hígado un editor de bases que silencia el gen PCSK9 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la seguridad, Muy Interesante destaca: “La edición de bases tiene una tasa de errores off-target menor que la técnica CRISPR-Cas9 clásica, porque no genera roturas de doble cadena que el propio sistema de reparación celular pueda manejar de forma impredecible”. Esta ventaja aumenta la precisión y reduce los riesgos asociados a la edición genética.

Qué mostró el ensayo HEART-2

El ensayo HEART-2 incluyó a 35 pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota o enfermedad coronaria temprana, quienes recibieron dosis crecientes de VERVE-102. En el grupo con la dosis más elevada, se observó una disminución media del 62% en el colesterol LDL y del 88% en los niveles de la proteína PCSK9 en sangre.

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La reducción se mantuvo sin cambios tras 18 meses, evidencia de la integración estable de la modificación en el genoma hepático. Como subraya el medio: "Efectos no desaparecieron al cabo de semanas: el seguimiento prolongado confirmó que la reducción se mantiene estable hasta los 18 meses de observación disponibles, lo que sugiere que la edición se incorporó de forma permanente al genoma de las células hepáticas tratadas".

El ensayo HEART-2 incluyó a 35 pacientes y registró una caída del 88% de la proteína PCSK9 en sangre con la dosis más alta (Imagen Ilustrativa Infobae)

No se notificaron reacciones adversas graves. Los efectos secundarios observados fueron reacciones leves a la infusión y elevaciones transitorias de enzimas hepáticas, que se normalizaron espontáneamente a los pocos días.

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Limitaciones y próximos pasos

A pesar de los beneficios, el alcance del estudio HEART-2 tiene limitaciones: solo participaron 35 personas y el máximo seguimiento es de 18 meses. Aún queda pendiente demostrar si reducir el colesterol LDL de forma prolongada logra prevenir con igual eficacia infartos y accidentes vasculares en comparación con los tratamientos farmacológicos convencionales.

El equipo responsable reconoce que se desconoce la seguridad a muy largo plazo de la edición génica, ya que los hepatocitos pueden renovarse parcialmente con el tiempo. Subsisten dudas sobre si los beneficios se mantendrán durante décadas y la aparición de posibles efectos imprevistos.

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Los próximos ensayos de VERVE-102 buscarán ampliar la muestra y determinar si la reducción sostenida del colesterol LDL previene infartos y accidentes vasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, el uso de VERVE-102 se reserva para pacientes de alto riesgo que no responden a tratamientos convencionales o presentan enfermedades cardiovasculares precoces.

Según Muy Interesante, los próximos ensayos, financiados por Eli Lilly, buscarán incluir más participantes y extender el seguimiento para analizar los efectos protectores de la terapia a largo plazo.

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