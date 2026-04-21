Encuentran el fósil de un lagarto que convivió hace 70 millones de años con los dinosaurios en la Patagonia

Científicos del CONICET hallan en la Patagonia argentina un nuevo reptil de 70 millones de años (gentileza Conicet)

Un equipo internacional liderado por científicos del CONICET halló en la Patagonia argentina los restos de un reptil que vivió hace 70 millones de años, identificado como Paleoteius lakui.

El fósil, recuperado en el yacimiento Salitral Ojo de Agua, provincia de Río Negro, constituye el lagarto terrestre más completo del Cretácico tardío conocido en Sudamérica y proporciona información clave sobre la evolución de estos animales antes de la extinción masiva que marcó el fin de ese período.

Los detalles del hallazgo se publicaron en la revista Scientific Reports.

Gerardo Álvarez Herrera buscando fósiles en la excavación de Paleoteius (gentileza Conicet)

El ejemplar de Paleoteius lakui, de poco más de 15 centímetros, fue hallado en la Formación Allen y representa un aporte sustancial al escaso registro fósil de pequeños reptiles en Sudamérica.

Según el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), la recuperación de este fósil permite analizar la evolución de los lagartos en el hemisferio sur antes de la desaparición de los dinosaurios, y su conservación excepcional se debe a la fragilidad de los huesos de animales de esta talla.

Paleoteius lakui destaca por su cráneo ornamentado con pequeñas protuberancias y mandíbulas provistas de numerosos dientes delgados. De acuerdo con los paleontólogos, estos rasgos sugieren adaptaciones específicas para la caza de insectos.

La estructura craneana y mandibular permite ubicarlo entre los Scincomorpha, un grupo de lagartos actualmente muy extendido, cuyos fósiles no se habían registrado hasta ahora en América del Sur. Este hallazgo refuerza la hipótesis de conexiones biológicas antiguas entre los territorios que formaron Gondwana.

Importancia evolutiva y paleontológica del hallazgo

Reconstrucción en vida del Paleoteius, por el artista Lautaro Rodríguez Blanco (gentileza Conicet)

La identificación de Paleoteius lakui amplía el restringido registro fósil de lagartos mesozoicos en el hemisferio sur, que hasta la fecha incluía menos de una docena de especies. El análisis del ejemplar revela la existencia de linajes previamente desconocidos en Sudamérica y demuestra que estos reptiles ya presentaban una notable diversificación en la antigua Gondwana antes de la extinción global del Cretácico.

Federico Agnolín, investigador de CONICET en el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales, indicó que el hallazgo de un esqueleto completo aporta información inédita sobre la historia evolutiva de los lagartos sudamericanos.

Los especialistas subrayan que encontrar restos tan completos de animales pequeños y antiguos es inusual, y consideran que la conservación del fósil es excepcional.

Innovación tecnológica en paleontología patagónica

Reconstrucción del cráneo de Paleoteius por el técnico Santiago Miner (gentileza Conicet)

El estudio del fósil requirió la utilización de tecnologías avanzadas, como la microtomografía computada, que permitió analizar la anatomía interna del esqueleto sin dañarlo. Mediante esta técnica, los investigadores obtuvieron modelos digitales tridimensionales incluso de dientes menores a un milímetro.

El equipo contó con la colaboración de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el acceso a recursos computacionales de alto rendimiento del Centro de Computación de Alto Desempeño (CCAD) de la Universidad Nacional de Córdoba.

Mauro Aranciaga Rolando, paleontólogo integrante del proyecto, remarcó que la aplicación de tecnología de última generación fue decisiva para describir en detalle la anatomía del reptil y avanzar en los estudios filogenéticos.

Cooperación internacional y respaldo institucional

La técnica Ana Moreno Rodríguez buscando fósiles en la excavación de Paleoteius (gentileza Conicet)

El hallazgo forma parte de un proyecto interdisciplinario coordinado por CONICET, con la participación de la Fundación Félix de Azara, el Museo Patagónico de Ciencias Naturales, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad de Frankfurt.

La iniciativa contó con el respaldo de la National Geographic Society a través del programa “Fin de la Era de los Dinosaurios en Patagonia”.

En la investigación participaron más de 80 especialistas de diversas disciplinas e instituciones, lo que evidencia la relevancia de la colaboración internacional y la tecnología de punta para ampliar el conocimiento paleontológico del hemisferio sur.

Según el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, disponer de un ejemplar tan completo permite profundizar en los capítulos menos documentados de la evolución de los reptiles antes de la extinción que marcó el final de la era de los dinosaurios, abriendo nuevas líneas de investigación sobre la biodiversidad en momentos críticos de la historia de la Tierra.