Migraña y polución: cómo el aire contaminado puede desencadenar crisis más intensas

Un estudio israelí revela que la contaminación del aire incrementa la frecuencia y severidad de los episodios de migraña aguda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La migraña es uno de los trastornos neurológicos más frecuentes a nivel global y afecta a aproximadamente el 15% de la población, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, se ubica entre las principales causas de discapacidad, especialmente en personas jóvenes y adultas, lo que la convierte en un problema de salud pública relevante.

Se trata de un tipo de dolor de cabeza intenso. Las personas que lo padecen suelen presentar síntomas como náuseas, sensibilidad a la luz o al ruido y, en algunos casos, alteraciones visuales.

En este contexto, un estudio publicado por la American Academy of Neurology analizó durante una década a más de 7.000 personas con este trastorno. Los resultados muestran que quienes están expuestos a niveles elevados de polución presentan crisis más frecuentes e intensas, lo que se traduce en un aumento de consultas médicas y consumo de medicamentos.

Un estudio a largo plazo para entender el impacto ambiental

La investigación siguió a 7.032 adultos con migraña que residían en Be’er Sheva, una ciudad ubicada en el desierto del Néguev, en Israel. Durante un período promedio de 10 años, los científicos registraron tanto las consultas médicas por crisis como el uso de fármacos específicos.

El seguimiento a largo plazo de más de 7.000 personas mostró una relación entre polución ambiental y el aumento en el uso de medicamentos para la migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese tiempo, el 32% de los participantes necesitó atención médica al menos una vez por un episodio agudo. Además, el 47% utilizó medicamentos del tipo triptán, indicados para tratar este tipo de dolor. Un grupo más reducido, equivalente al 2,3%, presentó un consumo elevado, lo que indica la presencia de casos más severos.

El análisis permitió observar patrones claros entre los picos de consultas y las condiciones ambientales en esos mismos días.

Seguimiento prolongado y patrones de exposición ambiental

Los investigadores identificaron tres factores principales asociados al aumento de episodios: las partículas en suspensión, las partículas finas y el dióxido de nitrógeno.

Las partículas en suspensión son pequeños fragmentos presentes en el aire que pueden provenir del polvo, el tránsito o actividades industriales. Las más finas, invisibles a simple vista, tienen mayor capacidad para ingresar al organismo. El dióxido de nitrógeno, por su parte, es un gas que se genera principalmente por las emisiones de vehículos.

La exposición a partículas finas, partículas en suspensión y dióxido de nitrógeno se asocia directamente con un mayor riesgo de crisis de migraña (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los días con más consultas médicas por migraña, los niveles de estos contaminantes fueron significativamente más altos que el promedio. Por ejemplo, las partículas gruesas casi duplicaron sus valores habituales, mientras que las finas y el dióxido de nitrógeno también mostraron incrementos notorios.

En contraste, las jornadas con menor demanda de atención coincidieron con niveles más bajos de polución.

Cómo influyen estos factores en el organismo

El estudio encontró que incluso exposiciones breves pueden tener efectos. La presencia elevada de dióxido de nitrógeno en el corto plazo aumentó en un 41% la probabilidad de requerir atención médica por migraña.

Otros factores ambientales también mostraron impacto. La radiación ultravioleta, por ejemplo, se asoció con un incremento del 23% en el riesgo de crisis.

En cuanto al uso de medicamentos, la exposición prolongada a dióxido de nitrógeno elevó un 10% la probabilidad de consumo frecuente, mientras que las partículas finas aumentaron ese riesgo en un 9%. Estos datos sugieren que los contaminantes no solo pueden desencadenar episodios, sino también influir en su gravedad.

Durante los días con niveles elevados de contaminación atmosférica, se registró un notable aumento de consultas médicas debido a migrañas agudas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis reveló que las condiciones meteorológicas potencian el efecto de la contaminación. Las altas temperaturas y la baja humedad intensificaron el impacto del dióxido de nitrógeno, mientras que los días fríos y húmedos reforzaron la influencia de las partículas finas.

Esto significa que el riesgo no depende únicamente de la calidad del aire, sino también del contexto climático en el que ocurre la exposición. Según explicó el doctor Ido Peles, autor principal del estudio, estos resultados permiten entender mejor “cómo y cuándo ocurren los ataques”, lo que podría facilitar estrategias de prevención más precisas.

Estrategias y limitaciones en la prevención de crisis

A partir de estos hallazgos, los especialistas sugieren prestar atención a los pronósticos ambientales. En días con alta contaminación o condiciones climáticas adversas, recomiendan limitar la exposición al aire libre y tomar medidas preventivas.

Entre las estrategias posibles se incluyen el uso de purificadores de aire en interiores y la administración de medicación preventiva de corta duración, siempre bajo indicación médica.

También se aconseja iniciar el tratamiento habitual ante los primeros síntomas, para evitar que el episodio evolucione hacia una crisis más intensa.

Especialistas recomiendan limitar la exposición al aire libre y emplear purificadores en interiores para prevenir crisis de migraña en días contaminados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como toda investigación, este trabajo presenta algunas limitaciones. Los datos sobre contaminación provienen de estaciones fijas, por lo que no reflejan con exactitud la exposición individual de cada persona. Tampoco se consideraron variables como el tiempo pasado en interiores o el uso de sistemas de filtrado personal.

Además, los resultados se centran principalmente en personas con formas más severas de migraña, ya que son quienes suelen consultar o utilizar medicación con mayor frecuencia.

Perspectivas ante el aumento de eventos ambientales extremos

La American Academy of Neurology advierte que estos hallazgos adquieren mayor relevancia en un contexto de cambio climático. El aumento de olas de calor, tormentas de polvo y episodios de contaminación podría intensificar estos riesgos en los próximos años.

Incorporar estos factores ambientales en las estrategias de atención médica aparece como un paso necesario. Comprender cómo el entorno influye en la salud neurológica permite anticipar episodios y mejorar la calidad de vida de quienes conviven con esta condición.