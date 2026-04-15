Ciencia

La intervención temprana ante la pérdida auditiva podría disminuir el riesgo de demencia, según expertos

Un estudio en más de 360.000 personas mostró que intervenir afecciones del oído medio reduce significativamente la probabilidad de deterioro cognitivo. Cómo este un hallazgo podría cambiar el tratamiento de esta patología

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Un estudio en más de 360.000 personas demuestra que la intervención en la pérdida auditiva reduce significativamente el riesgo de demencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La pérdida auditiva no es solo un problema sensorial: también puede impactar en la salud del cerebro. Un nuevo estudio realizado en Estados Unidos encontró que no tratarla puede duplicar el riesgo de desarrollar demencia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 55 millones de personas viven con esta condición en el mundo, una cifra que continúa en aumento. En ese contexto, identificar factores de riesgo modificables, como las dificultades para oír, resulta clave para la prevención.

Sin embargo, la investigación también aporta una señal alentadora, ese riesgo puede reducirse de forma significativa mediante intervenciones médicas como la cirugía o el uso de audífonos.

El trabajo, basado en datos de más de 363.000 participantes, fue presentado por la American Academy of Otolaryngology–Head and Neck Surgery Foundation y se apoya en información de la plataforma nacional All of Us Research.

Los resultados indican que tratar afecciones del oído medio —como la perforación de tímpano o el colesteatoma— disminuye de manera considerable la probabilidad de deterioro cognitivo.

Un vínculo cada vez más claro entre oído y cerebro

La relación entre pérdida auditiva y demencia no es nueva, pero este estudio aporta evidencia más precisa sobre cómo intervenir a tiempo puede cambiar el pronóstico.

Según los investigadores de Columbia University y la University of Utah, ciertas afecciones del oído medio se asocian con un riesgo hasta dos veces mayor de demencia en comparación con personas sin problemas auditivos. Sin embargo, ese aumento desaparece o se reduce notablemente cuando la condición es tratada.

Ilustración científica translúcida en corte lateral de la cabeza y el cuello humano. Se observan la boca abierta y la lengua en movimiento, con ondas de sonido saliendo y conexiones luminosas que van al oído y a un área activa del cerebro.
El vínculo entre la salud del oído y la función cerebral se refuerza al demostrar que la carga cognitiva aumenta el riesgo de demencia en personas con pérdida auditiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo se explica, en parte, por lo que los especialistas llaman “carga cognitiva”. Cuando una persona escucha mal, el cerebro debe esforzarse más para interpretar los sonidos. Ese esfuerzo extra consume recursos que normalmente se destinan a funciones como la memoria o la atención.

A esto se suma otro factor clave: el aislamiento social. Las personas con pérdida auditiva tienden a participar menos en conversaciones o actividades sociales, lo que reduce la estimulación mental. Esta falta de interacción puede acelerar el deterioro cognitivo.

Tratamientos que pueden marcar la diferencia

El estudio identifica dos estrategias principales para reducir el riesgo: la cirugía de oído medio y el uso de audífonos.

En pacientes con colesteatoma —una afección que implica el crecimiento anormal de tejido en el oído medio—, la cirugía logra que el riesgo de demencia vuelva a niveles similares a los de personas sin pérdida auditiva. Algo similar ocurre en casos de perforación de tímpano. Corregir el problema permite mejorar la transmisión del sonido y, con ello, disminuir el impacto sobre la función cognitiva.

Otorrinolaringólogo señalando una gráfica de audiometría en una pantalla a una paciente adulta mayor en un consultorio. Un modelo anatómico del oído está en la mesa.
Tratar afecciones del oído medio mediante cirugía o audífonos puede disminuir el deterioro cognitivo asociado a la pérdida auditiva, según nuevas evidencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, los audífonos también cumplen un rol importante. Al restaurar el ingreso de estímulos auditivos, ayudan a mantener al cerebro activo y conectado con el entorno.

El estudio también muestra que no todas las formas de pérdida auditiva se relacionan de la misma manera con el deterioro cognitivo.

Por ejemplo, la otosclerosis —una enfermedad que afecta a los huesos del oído medio— no presentó una asociación significativa con el riesgo de demencia en los datos analizados. Esta diferencia sugiere que los mecanismos que vinculan el oído con el cerebro pueden variar según la causa del problema auditivo.

Limitaciones y próximos pasos

Como todo estudio de este tipo, los resultados deben interpretarse con cautela. Los autores señalan que no es posible controlar todos los factores que influyen en el desarrollo de la demencia, como la genética o el estilo de vida.

Perfil de una persona mayor con cabello gris, cuyo cráneo se muestra parcialmente transparente, revelando un cerebro con cadenas de ADN alteradas con luces.
Los expertos subrayan la importancia de abordar la pérdida auditiva de manera temprana como estrategia eficaz para mejorar la calidad de vida y proteger la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aunque el tratamiento reduce el riesgo, no lo elimina por completo. Será necesario realizar investigaciones a largo plazo para comprender mejor cómo evoluciona esta relación y qué intervenciones son más efectivas.

A pesar de estas limitaciones, el trabajo refuerza una idea clave: tratar la pérdida auditiva no solo mejora la calidad de vida, sino que también puede proteger la salud cerebral. Detectar y abordar estos problemas a tiempo —ya sea con cirugía o con dispositivos auditivos— aparece como una estrategia concreta para reducir el riesgo de deterioro cognitivo.

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