El inesperado hallazgo científico que desafía las creencias sobre el pan y el control del peso

La investigación japonesa observó que la preferencia por carbohidratos provocó un aumento de peso y alteraciones metabólicas (Freepik)

Científicos de la Universidad Metropolitana de Osaka descubrieron cómo el pan y otros alimentos ricos en carbohidratos pueden generar un aumento de peso sin añadir calorías extra. Un grupo liderado por el profesor Shigenobu Matsumura demostró que los alimentos ricos en carbohidratos influyen en el metabolismo y la masa grasa sin que exista incremento en la ingesta calórica.

Un estudio realizado por investigadores de la universidad japonesa de referencia identificó un mecanismo por el cual el pan y otros productos ricos en carbohidratos afectan el procesamiento metabólico. De acuerdo con los datos difundidos por la institución, la “preferencia por el pan, el arroz o el trigo conduce a mayor ganancia de peso y acumulación de grasa”, incluso cuando el consumo total de calorías no aumenta. El equipo investigador observó que los ratones alimentados con pan, harina de trigo o arroz desarrollaban una clara predilección por los carbohidratos y relegaban su dieta estándar.

Los científicos también detectaron un gasto energético menor; es decir, una reducción en la cantidad de energía gastada por el organismo. Este descenso del gasto energético ayuda a explicar por qué el aumento de peso ocurre a pesar de “no comer en exceso”. El menor gasto energético tras consumir grandes cantidades de carbohidratos permite que el cuerpo almacene más grasa, a pesar de mantener el mismo nivel de calorías ingeridas.

Cambios experimentales y hallazgos metabólicos

El estudio preclínico evidenció que diferentes macronutrientes influyen en la eficiencia energética y la acumulación de grasa corporal (Freepik)

El análisis metabólico reveló niveles elevados de ácidos grasos en sangre, una disminución de aminoácidos esenciales y una mayor acumulación de grasa en el hígado. Asimismo, se detectó mayor actividad de genes relacionados con la síntesis de ácidos grasos y el transporte de lípidos, lo que refuerza la hipótesis de que los carbohidratos alteran la eficiencia energética más allá del simple conteo calórico.

El estudio subraya que esta preferencia por los carbohidratos y su efecto sobre la acumulación de grasa no está limitada a un alimento concreto: tanto el pan, como el arroz y el trigo generaron respuestas similares en los ratones. La dieta alta en grasas, en contraste, produjo un patrón de aumento de peso distinto al de los carbohidratos. Al eliminar la harina de trigo de la dieta, los ratones recuperaron el peso corporal normal y mejoraron los parámetros metabólicos, apoyando la idea de que una alimentación equilibrada es indispensable para regular el metabolismo.

La investigación incorporó técnicas de calorimetría indirecta y análisis de gases respiratorios. Los resultados indicaron que el principal factor del aumento de peso era “el gasto energético menor” tras consumir carbohidratos, por encima del aumento en la cantidad de comida. Esta singularidad explicaría por qué algunos individuos suben de peso aunque no superen las recomendaciones calóricas.

Los autores destacan que el metabolismo responde de manera distinta según el macronutriente predominante, lo que influye tanto en la tendencia a acumular grasa como en la eficiencia con la que el organismo utiliza la energía.

Implicancias nutricionales y futuras investigaciones

Los expertos probaron que tras retirar la harina de trigo de la alimentación de los ratones, el peso corporal y los marcadores metabólicos mejoraron (Freepik)

Las conclusiones del estudio abren nuevas preguntas para el campo de la nutrición humana. Si bien los experimentos se realizaron en ratones, los científicos visualizan la necesidad de revisar las recomendaciones sobre el consumo diario de carbohidratos en las personas. El equipo planea nuevos ensayos en humanos con el fin de determinar si los cambios metabólicos identificados se replican con la misma intensidad y en qué condiciones específicas.

Se prevé investigar cómo inciden los cereales integrales, la fibra dietética, y la combinación de carbohidratos con proteínas y grasas, así como el papel del procesamiento industrial y el horario de consumo de los alimentos. Cada uno de estos elementos podría alterar la respuesta metabólica, lo que permitiría perfeccionar las pautas para controlar el peso y prevenir la obesidad.

El abordaje integral de la prevención y tratamiento del sobrepeso y enfermedades metabólicas depende de comprender en profundidad cómo los alimentos afectan el gasto energético y el patrón de acumulación de grasa corporal. Los datos publicados refuerzan la necesidad de una educación alimentaria adecuada, lineamientos nutricionales sustentados en la evidencia y el desarrollo de productos alimenticios que prioricen la salud.

Relevancia en salud pública y recomendaciones

Los hallazgos publicados aportan prueba sobre la influencia de los carbohidratos en el metabolismo más allá de las calorías consumidas. El tipo y la cantidad de carbohidratos, junto con una dieta balanceada y adaptada a las necesidades individuales, resultan factores determinantes para evitar aumentos de peso indeseados.

De acuerdo con la universidad japonesa, la investigación ayuda a precisar por qué determinados individuos incrementan su peso aun sin rebasar las recomendaciones de ingesta. En adelante, el campo de estudio nutricional apunta hacia “estrategias personalizadas” y la “prevención de la obesidad”, priorizando el metabolismo individual y la preferencia alimentaria como ejes para la lucha contra el sobrepeso y sus complicaciones.